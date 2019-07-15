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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:Італія (296) зброя (1365) найманці РФ (825)

 Поліція Італії вилучила у найманців РФ, які воювали на Донбасі, арсенал зброї. ФОТОрепортаж

Поліція італійського міста Турин вилучила у праворадикалів арсенал зброї в рамках розслідування справи найманців, що воювали на стороні Росії на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні поліції Турина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Зброю, а також нацистську символіку, вилучили в декількох містах Італії - в провінціях Туріна, Варезе, Павії, Новари і Форлі. Арсенал складався з дев'яти бойових рушниць, 20 багнетів, 306 одиниць вогнепальної зброї і навіть ракети класу "повітря-повітря" виробництва Франції з позначкою приналежності збройним силам Катару. Заарештовано трьох осіб - громадян Італії, які намагалися продати цю зброю.

Операція стала частиною ширшого розслідування участі італійських праворадикалів у збройному конфлікті на Донбасі на стороні проросійських сил. Слідчі перехопили телефонну розмову одного з італійських найманців РФ в Україні, в якому той обговорював купівлю зброї через посередників. Ймовірно, потім її планували використовувати в конфлікті на Донбасі.

Поліція Італії вилучила у найманців РФ, які воювали на Донбасі, арсенал зброї 01
Поліція Італії вилучила у найманців РФ, які воювали на Донбасі, арсенал зброї 02
Поліція Італії вилучила у найманців РФ, які воювали на Донбасі, арсенал зброї 03
Поліція Італії вилучила у найманців РФ, які воювали на Донбасі, арсенал зброї 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137605
 
   
 Топ коментарі
 
Ещё раз подтвердили, что нацгвардеец Маркив все таки воевал на Донбасе с фашистами....
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Но они же убивали только украинцев, поэтому их никто не посадит.
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Дайте-но вгадаю. Штраф 50 євро?
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Не, премию выдали за "редкий" патриотизм
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Но они же убивали только украинцев, поэтому их никто не посадит.
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Так оно и есть. Фашисты самые натуральные. Так вот кто воююет за рузькиймир. Что и требовалось доказать.
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Ещё раз подтвердили, что нацгвардеец Маркив все таки воевал на Донбасе с фашистами....
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Так "фашизм" - це і є суто італійське явище. У гітлерівській Німеччині був "нацизм", або, точніше - "націонал-соціалізм". А дуче Беніто Муссоліні марив відновленням Римської імперії. Тому емплемою своєї партії вибрав фасцини - практики, які носили давньоримські легіонери. Тому я б не радів, що знайшли ще один доказ, що Марків воював з фашистами. Бо підозрюю, що ще маса італійців ' прихованими симпатиками саме фашизму. Хоча, насправді це явище є імперіалізмом. Саме марення про імперію і ріднить кацапів з італійцями. Фантомні болі за розваленою імперією. Такі ж болі були і у німців після Версальського жоговору.
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Убивает не идеология, а конкретные люди, порой далекие от любой идеологии.
Фашизм и его разновидность - нацизм действительно прогрессивные идеологии позволившие реально странам встать с колен и добить высокого развития.
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Сочувствующий? Ну-ну. Помиляєтесь, шановний. У США ніколи не було фашизму, як і у Китаї. Тому у вас лише чиста теорія, не підтверджена практикою. А Японія зробила грандіозний ривок після того, як таки трохи побавилась в свій фашизм японського розливу.
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Ага, кирпичев, ты с дуба рухнул? может нам принять фашистскую идеологию на уровне государства? чтобы "встать с колен" , ага. Ты совсем больной? Не, ты кремлевская фашистская мразь. Встать с колен- типично масковское, это же вы уроды в раше стоите вечно на коленях и поднимаетесь все время. И у вас в раше идеология точно у путлера фашистская. Шуруй ка отсюда, мразь
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так вот что движет зебенятами...
кирпич разоблачился...)))
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"девять боевых ружей"!
А есть ружья не боевые?
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а сраная полиция вонючей италии не хочет посадить своих боевиков на 24 года тюрьмы???!!!
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Вот это стволы.... А у нас как не найдут, так полуржавое совковое говно. Итальянцы это даже поди, на стол не поставят, чтоб не осквернять скатерть.
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Напомнило фильм Борат: а это наш детский садик. А тут сад рузке мира Полиция Италии изъяла у воевавших на Донбассе наемников РФ арсенал оружия - Цензор.НЕТ 5227
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Нихилый арсенальчик. Такое впечатление, что вся нечесть собралась на Донбасе. Надеюсь получат по заслугам!
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Там маргиналы со всего мира в том числе и сруцкого
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Такое же скопление поддонков наблюдалось в Сербский Краине. Ничего, утилизировали часть. Остальные на очереди.
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Как они это с Донбасса в Италию доставили? Дипломатическая почта России
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на Доньассе таким не воюют . все оружие европейское . купили по месту
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В Италии боевые образцы в охотничьих магазинах не продаются
"Следователи перехватили телефонный разговор одного из итальянских наемников РФ в Украине, в котором тот обсуждал покупку оружия через посредников. " Источник: https://censor.net.ua/p3137605
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как так . все фашисты и нацисты едут воевать на Донбасс на стороне сепаров но при этом москали фашистами называют именно нас украинцев . загадка Полиция Италии изъяла у воевавших на Донбассе наемников РФ арсенал оружия - Цензор.НЕТ 5537
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Ух ты... ту просматривается некая закономерность... в одном регионе показали карателя ВСУ и тут же в другом всплыли каратели дыры... а нет ли тут следа друзей из ЦРУ/МИ-6....
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Ні. Здали дрібних сошок, дадуть строки умовно. Це хід наввиперед, щоб ми не могли сказати, що Італія упереджена, і не садить найманців з Італії.
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Нашему герою Маркову за защиту СВОЕЙ Родины продажный итальянский суд, послу позорного судилища незаконно впаял 24 года. А этим тварям, продажный суд коррумпированной Италии даст устное порицание, т.е. выговор. И вот эти продажные макаронники, чьи дедушки в союзе с гитлеровской Германией топтали землю Украины и убивали наших отцов и дедов, будут нас поучать жизни и борьбе с коррупцией? Самое время запустить челендж - встретил итальянца - плюнь ему в лицо и скажи: ЗА МАРКОВА.
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Кількість свастик на квадратний метр зашкалює. Цікаві борці з "українськими фашистами".
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПоліція Італії вилучила у найманців РФ, які воювали на Донбасі, арсенал зброї. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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