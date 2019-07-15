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 Політика України, Суспільство
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Все про:заробітна плата (537) РНБО (527) Турчинов (840) Данилюк Олександр (302)

 Зарплата нового секретаря РНБО Данилюка удвічі вища, ніж була в Турчинова. ДОКУМЕНТ

З дня призначення на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександру Данилюку виплатили 95,4 тис. гривень зарплати.

Про це йдеться у відповіді РНБО на запит Українських Новин, інформує Цензор.НЕТ.

За 4 робочі дні в травні йому було нараховано 3 044 гривні зарплати.

За червень Данилюк заробив 92 320 гривень.

"Заробітна плата секретаря РНБО О. Данилюка за червень 2019 року становила 92 320 гривень (надбавка за вислугу років - 2 400 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 10 000 гривень, премія - 36 000 гривень, відрядження - 33 920 гривень)", - йдеться у відповіді.

Попередній секретар РНБО Олександр Турчинов з 2017 року щомісяця заробляв 52,2 тис. гривень.

Читайте також: Розширення люстрації: "Слуга народу" готова до усунення від влади Данилюка, Абромавичуса і Пристайка

Заступники Данилюка раніше працювали в РНБО з Турчиновим.

Перший заступник секретаря Михайло Коваль заробив у травні 191 650 гривень (у тому числі 95,8 тис. гривень відпускних і 43,2 тис. гривень премії), у червні - 84 351 гривню (включаючи 32 тис. гривень премії).

Зарплата заступників секретаря становила: у Сергія Кривоноса 83 997 гривень у травні і 73 520 гривень у червні (в тому числі 40,5 тис. і 30 тис. гривень премії відповідно), а у Олександра Литвиненка - 179 336 гривень у травні (включаючи 94,7 тис. гривень відпускних і 40,5 тис. гривень премії) та 89 240 гривень у червні (у тому числі 45 тис. гривень премії).

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Зарплата нового секретаря РНБО Данилюка удвічі вища, ніж була в Турчинова 01
Зарплата нового секретаря РНБО Данилюка удвічі вища, ніж була в Турчинова 02

Нагадаємо, Олександр Данилюк був призначений секретарем РНБО 28 травня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137597
 
 
 Топ коментарі
 
Агинь! А что это чучело сделало за два месяца на посади секретаря РНБО на такие бабосы?
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та заткни вже свою вонючу пельку, довб0йоб. Іди в сраку Богдана чи клоуна поцілуй, хватить вже Пороха згадувати.
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Ну вы задрали, порохоботы. Это все неправда. Это проклятый Порошенко Данилюку зарплату подбросил.
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Любимец бабушек Леня Космос вообще работал за 1 грн.
И что кто-то скажет что он на эту одну гривню жил?
Он "молодому реформатору" Олесю Довгому лям зелени на свадьбу презентовал, это за сколько тысяч лет нужно собирать, откладывая по одной гривне?
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ну, леня космос как бы был хозяином правэкс - банка. потому тут тяжело до.баться
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У Кривоноса премия в 20-25 раз больше оклада Зарплата нового секретаря РНБО Данилюка удвічі вища, ніж була в Турчинова - Цензор.НЕТ 6265
х.з. как они там считают, но я за этих ребят рад - хоть с голоду не подохнут точно))
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І молоко за врєдность видавать !
Тут чутки ходять давно,що Вова-очковитий парєнь :

"Вова как то спросил кто охранял Порошенко. Ему рассказали. Он завистливо вздохнув - "Вот буржуй проклятый..."
Видимо Вова решил взять количеством. Штат внешней охраны увеличен почти на треть. Кроме того для обеспечения начали привлекать Нацгвардию, чего отродясь никто не делал. Баканов создает второй контур охраны из СБУ. Как скоро с фронта будут отзывать подразделения для охраны вовиного тела?"
Як тут не вживати час від часу ?
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так у порохоботов обострение перед выборами. они как обезьяна с гранатой, всего можно ожидать, вот и усиливает охрану. после выборов порохоботы рассосутся, и все вернется к норме
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До сего дня Турчинов был эталоном высокой зарплаты?
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Зарплата нового секретаря СНБО Данилюка в два раза выше, чем была у Турчинова. Спасибо зебилам за это .
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баран, твои порохоботы в зарплату данилюка командировочные посчитали. у него абсолютно такая же зарплата как у турчинова. это тупой вброс, расчитанный на таких как ты соевых маразматиков
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Решалы Коломойши - подняли себе зарплаты в разы...
...хотя они тупее предшественников тоже в разы(((
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зебилы, вы, лошары, - "красавы".. эпоха бедности зекомандЫ закончилась..
и это только начало - любой каприз за ваш счёт, телепузики сватные..)
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На шаурму видать не хватало, новому то секретарю РНБО.
С покращенням вас, ЗеДебилы. Зарплата нового секретаря РНБО Данилюка удвічі вища, ніж була в Турчинова - Цензор.НЕТ 4337
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Нафига эти сравнения с зарплатой Турчинова ? Тоже мне нашли бессеребренника... Посыл должен быть иной - наши госслужащие зарабатывают слишком много, причём совершенно необоснованно. Я понимаю их стремление соответсвовать западным стандартам, но хорошо бы не забывать, что Украина одна из беднейших стран Европы и давно пора каким-то образом привязать зарплаты чиновников к прожиточному минимуму или к минимальной зарплате в стране.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗарплата нового секретаря РНБО Данилюка удвічі вища, ніж була в Турчинова. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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