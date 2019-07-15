 Зарплата нового секретаря РНБО Данилюка удвічі вища, ніж була в Турчинова. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді РНБО на запит Українських Новин, інформує Цензор.НЕТ.
За 4 робочі дні в травні йому було нараховано 3 044 гривні зарплати.
За червень Данилюк заробив 92 320 гривень.
"Заробітна плата секретаря РНБО О. Данилюка за червень 2019 року становила 92 320 гривень (надбавка за вислугу років - 2 400 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 10 000 гривень, премія - 36 000 гривень, відрядження - 33 920 гривень)", - йдеться у відповіді.
Попередній секретар РНБО Олександр Турчинов з 2017 року щомісяця заробляв 52,2 тис. гривень.
Заступники Данилюка раніше працювали в РНБО з Турчиновим.
Перший заступник секретаря Михайло Коваль заробив у травні 191 650 гривень (у тому числі 95,8 тис. гривень відпускних і 43,2 тис. гривень премії), у червні - 84 351 гривню (включаючи 32 тис. гривень премії).
Зарплата заступників секретаря становила: у Сергія Кривоноса 83 997 гривень у травні і 73 520 гривень у червні (в тому числі 40,5 тис. і 30 тис. гривень премії відповідно), а у Олександра Литвиненка - 179 336 гривень у травні (включаючи 94,7 тис. гривень відпускних і 40,5 тис. гривень премії) та 89 240 гривень у червні (у тому числі 45 тис. гривень премії).
Нагадаємо, Олександр Данилюк був призначений секретарем РНБО 28 травня 2019 року.
И что кто-то скажет что он на эту одну гривню жил?
Он "молодому реформатору" Олесю Довгому лям зелени на свадьбу презентовал, это за сколько тысяч лет нужно собирать, откладывая по одной гривне?
х.з. как они там считают, но я за этих ребят рад - хоть с голоду не подохнут точно))
Тут чутки ходять давно,що Вова-очковитий парєнь :
"Вова как то спросил кто охранял Порошенко. Ему рассказали. Он завистливо вздохнув - "Вот буржуй проклятый..."
Видимо Вова решил взять количеством. Штат внешней охраны увеличен почти на треть. Кроме того для обеспечения начали привлекать Нацгвардию, чего отродясь никто не делал. Баканов создает второй контур охраны из СБУ. Как скоро с фронта будут отзывать подразделения для охраны вовиного тела?"
Як тут не вживати час від часу ?
...хотя они тупее предшественников тоже в разы(((
и это только начало - любой каприз за ваш счёт, телепузики сватные..)
С покращенням вас, ЗеДебилы.