EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  2854  30
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4179) мінування (453) замах (279)

 Кандидату в нардепи від "Свободи" за 154 округом на Рівненщині Ткачуку замінували автомобіль, - нардеп Осуховський. ФОТО

До ручки дверей водія прив'язали предмет, схожий на гранату Ф-1, а лобове скло автомобіля, імовірно, обстріляли.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп Олег Осуховський, передає Цензор.НЕТ.

"Обуренню немає меж! Сьогодні кандидатові у народні депутати від об’єднаних сил націоналістів ВО "Свобода" по виборчому округу №154 на Рівненщині Володимиру Ткачуку замінували автомобіль. Негідники прив’язали до ручки водійських дверей предмет, схожий на гранату Ф-1, окрім того, пошкодили лобове скло авто, ймовірно обстріляли.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група та співробітники вибухотехнічної лабораторії.
Я як народний депутат звернувся в правоохоронні органи з вимогою якнайшвидше розслідувати цей злочин та покарати винних. Ця виборча кампанія вже не просто брудна, а й небезпечна. Злочинців не зупиняє навіть те, що могло постраждати багато людей. Вірю, що на винних чекає справедлива кара", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уся передвиборча агітація і теледебати із 16 липня мають бути українською мовою, - Нацрада з ТРМ

Кандидату в нардепи від Свободи за 154 округом на Рівненщині Ткачуку замінували автомобіль, - нардеп Осуховський 01
Кандидату в нардепи від Свободи за 154 округом на Рівненщині Ткачуку замінували автомобіль, - нардеп Осуховський 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137557
 
 
 Топ коментарі
 
Кольцо на месте. Это не минирование, а так, подарили гранату
 показати весь коментар
 
може сам собі і замінував? Кандидату в нардепы от "Свободы" по 154 округу на Ривненщине Ткачуку заминировали автомобиль, - нардеп Осуховский - Цензор.НЕТ 4740
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кольцо на месте. Это не минирование, а так, подарили гранату
 показати весь коментар
 
 
Треба подивитись на конкурентів, взагалі то у націоналістів нормальні позиції там.
 показати весь коментар
 
 
За то что вора потроха националисты не трогали пять лет можно минировать и взрывать.
 показати весь коментар
 
 
Точно не трогали? Ты за свой словестный понос отвечаешь?
 показати весь коментар
 
Угрозы в вопросительной форме - признак трусости и неуверенности в своей правоте.Иди нах потрохобот.
 показати весь коментар
 
Яка політична партія ненавидить Свободу на Рівненщині?
 показати весь коментар
 
 
Це мажоритарник, там партія не при справах.
 показати весь коментар
 
 
Що це за фігня? Чорний колір- імітаційний *********. А пригледівся- так це взагалі якась пластикова іграшка. Цільце чим важіль тримає- риболовною лескою?))) Що за тип підривника? Я таких не знаю...
 показати весь коментар
 
 
Скоріше за все попередили з метою залякати. Граната навчальна або муляж, бойова - зеленого кольору. На мою думку "Свобода" - єдина партія, що має ідею. Хороша вона чи погана, то вже питання інше, але я, особисто, їх за це поважаю і підтримую. А влада завжди націоналістам влаштовувала провокації та намагалася їх дискредетувати всіма доступними методами. "Дракони їх бздять аж всцикаються" (с) Л. Подерев'янський.
 показати весь коментар
 
 
Заминировали? хаха) кто ж так минирует) уже бы хоть нагадили на капот, и то правдоподобнее было бы) Кандидату в нардепы от "Свободы" по 154 округу на Ривненщине Ткачуку заминировали автомобиль, - нардеп Осуховский - Цензор.НЕТ 5258
 показати весь коментар
 
 
Тонкий намек на толстые обстоятельства Кандидату в нардепы от "Свободы" по 154 округу на Ривненщине Ткачуку заминировали автомобиль, - нардеп Осуховский - Цензор.НЕТ 6164
 показати весь коментар
 
Зелена Путінська чума розповзається Україною.
 показати весь коментар
 
профессионал минировал... почерк сразу видно)))
***
он так неуклюже обращался с ножом и вилкой,
что уже два раза отсидел...


 показати весь коментар
 
 
Сам себя пиарит а всех за лохов держит, депутат будет то что надо
 показати весь коментар
 
Как правило, боевые гранаты окрашены в зеленый травяной цвет, в то время как стандартные учебные образцы окрашены в черный.

(http://exo-voyn.com.ua/articles/40-kak-otlichit-uchebnuju-granatu-ot-boevoj)
 показати весь коментар
 
скоро на ручку авто будут вешать фото гранаты и кто то заверещит что заминировано...в армию идите, дилетанты...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниКандидату в нардепи від "Свободи" за 154 округом на Рівненщині Ткачуку замінували автомобіль, - нардеп Осуховський. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору