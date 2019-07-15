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Все про:Аваков (1186) Італія (296) вирок (531) Марків (50)

 Аваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн. ФОТО

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із послом Італії в Україні Давиде Ла Чечиліа вирок італійського суду військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з послом Італії Ла Чечиліа. Довів позицію України: ганебне, несправедливе рішення суду Павії щодо гвардійця Марківа шкодить взаєминам країн", - йдеться в повідомленні.

"Вимагаємо ясних кроків у вирішенні проблеми. Для цього домовилися продовжити спільні консультації", - додав міністр.

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Також пресслужба МВС опублікувала деталі розмови Авакова з послом Італії Давиде Ла Чечиліа.

"Ви бачите хвилю резонансу у зв’язку із вироком нашому гвардійцю Віталію Марківу. Я хотів би, аби ми чітко розуміли, що цей вирок – несправедливий і може вплинути на відносини між нашими країнами. Це позиція уряду і Президента України. Рішення суду ‑ політизоване і необ’єктивне. Я хочу вам нагадати, що на Донбасі загинуло понад 10 000 осіб. Там проти України воюють і десятки найманців з Італії. В Україні є кілька кримінальних проваджень, де фігурують громадяни Італії, які вбивали українців. Світ залежить від наших рішень. Ми будемо ініціювати перемовини найвищого політичного рівня. Ми хотіли б почути, що Уряд Італії так само зацікавлений у вирішенні цієї проблеми. Хочемо бачити конкретні кроки. Адже це може стати великим потенційним конфліктом. Марків був на війні і захищав Україну", ‑ заявив Арсен Аваков.

Арсен Аваков нагадав, що колишній посол Італії в Україні Фабріціо Романо підтвердив у суді, що у 2014 році офіційно попереджав усіх громадян Італії про небезпеку відвідування зони конфлікту у Слов`янську.

"Рокеллі загинув, поїхавши на Донбас нелегально. Ми чекаємо від Уряду Італії демонстративних кроків, які покажуть зацікавленість у вирішенні цієї кризи. Я хотів би отримати офіційну інформацію від посольства аби зрозуміти, як в Італії розбираються із тими італійськими громадянами, хто незаконно воює на боці сепаратистів на українському Донбасі", - підкреслив міністр внутрішніх справ.

Надзвичайний та Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа сказав, що до офіційної публікації рішення суду він не може коментувати цю справу, адже судова влада в Італії є незалежною:

"Повне рішення суду буде оприлюднене протягом 60 днів. Тоді ми зможемо більш детально його вивчити, зокрема мотиваційну частину. Для Італії це важлива тема для усіх інституцій та медіа, адже усі хочуть знати правду, і, в першу чергу, її шукають батьки Андреа Рокеллі. Я розумію усю важкість ситуації і передав усю інформацію до своєї країни. А щодо наших громадян, які незаконно воюють на Донбасі на стороні сепаратистів, суд Генуї вже прийняв перші рішення про ув’язнення на різні терміни. Італія підтримує територіальну цілісність та незалежність України, підтримує та продовжує санкції проти РФ. Ми розуміємо, ваше занепокоєння і те, наскільки ця ситуація може вплинути на наші відносини. Ми намагатимемося знайти спільне рішення та показати українському та італійському суспільству відкритість цього процесу", - зазначив посол.

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році.  Його  засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Аваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн 01

Аваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн 02
Аваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн 03
Аваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137544
 
   
 Топ коментарі
 
Итальянские фашисты это верные союзники кремлевских нацыстов.
Дурень! О чем ты с ними можешь говорить?)))
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Емм, а я к по-інакшому можна назвати рішення суду, який ігнорує офіційний документ від міністра внутрішніх справ, у якому вказується, що в підрозділі Марківа не було мінометів? Одного цього факту достатньо для 100% виправдання підсудного! Бо в нього не було і не могло бути знаряддя вбивства.
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Был неделю назад в Риме. Мой квартиросдатчик Фабио сам спросил о войне с паРашей и сказал что итальянцы поддерживают Украину. Так что не обобщай, как и у нас, там разные мнения и разные люди.
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Итальянские фашисты это верные союзники кремлевских нацыстов.
Дурень! О чем ты с ними можешь говорить?)))
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Был неделю назад в Риме. Мой квартиросдатчик Фабио сам спросил о войне с паРашей и сказал что итальянцы поддерживают Украину. Так что не обобщай, как и у нас, там разные мнения и разные люди.
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ну да - люді разні, а при власті хвашисти
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В 41 в составе СС тоже...БЫЛИ РАЗНЫЕ ЛЮДИ)))
их тоже не обобщать?)))
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Власть в Италии у людей типа Сальвини,который даже по внешнему виду -даун!
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Вслед за тобой приехал россиянин и он ему расказал, что у него ночевал ненависный хохол и то что он против Украины.
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Решение суда есть решение суда. Нанимайте хороших адвокатов и доказывайте правоту в апелляционных инстанциях. Но рассказывать послу, о том, что решение суда цивилизованной страны вредит отношениям между нашими странами - это проявление селюковости.
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Емм, а я к по-інакшому можна назвати рішення суду, який ігнорує офіційний документ від міністра внутрішніх справ, у якому вказується, що в підрозділі Марківа не було мінометів? Одного цього факту достатньо для 100% виправдання підсудного! Бо в нього не було і не могло бути знаряддя вбивства.
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Я никогда не вникал в обстоятельства того дела. Но насчет того, что вы написали, так, чисто гипотетически - а разве миномет нельзя было захватить в бою и не поставить на учет? А разве рядом с подразделением Маркова не могло быть подразделение с минометом? Это я не о том, виноват или нет, а том, что нужно изучать все материалы дела.
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Ну навіть якби було так, то причому тут саме Марків? Ну захопив би він міномет - і що зразу попав би в журналістів? Ну не вміє він з міномета стріляти, тим більше так точно, щоб спеціально в журналістів попасти! Хай справжнього мінометчика шукають, конкретно Марків виходить не винен у будь-якому випадку...
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Ну правда, ваши гипотезы - очень рыхлые. Как раз, может из-за того, что не умел стрелять из миномета, может и попал по ошибке в журналистов, а не во врага. Повторю - нужно изучать, что именно легло в основу обвинения против него. Я этого не знаю. Вы, я вижу, тоже.
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по закону в данном случае ответственность за этого журналюгу несут кацапы. Есть 2 исключения: его завалил снайпер, причем журналист был с опознавательными знаками, или казнь пленного. Маркив привлечен незаконно.
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Его похоже обвиняют в том что он знал что это пресса и именно поэтому их и обстреляли из минометов.
Намекая на то что тем самым ущемляли свободу слова.
Поэтому имеет значение для защиты выяснить что за репортажик готовили журналисты.
По ранее изложенной в СМИ отрывочной информации это был репортаж о "поезде" - позиции боевиков.
Нужно найти репортажик российской СМИ и выяснить личность террориста под кличкой "Сопля" интервью которого они напечатали ,с целью вызова на допрос для подтверждения его слов.
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5 мая, в Славянске Донецкой области террористы пытались переоборудовать вагоны для угля под бронепоезд. Для этого они ночью вырезали бойницы, приспособленные для ведения огня.

Вот про этот поезд.
Почему то итальянское следствие считает что журналиста убили за репортаж об этом поезде.
Может Маркив агент кремля и хотел скрыть позицию боевиков от всего мира?
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вы батенька или кацап или тупица, что в прочем одно и то же,
рыхлые у вас мозги, увы
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"цивилизованной страны".
Это вы сами так решили или они так себя называют,а вы повторяете?
Если сами,то по каким критериям вы определяете цивилизованность?
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Например, страны ЕС я такими считаю. А у вас какие критерии цивилизованной страны?
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Конечно.
В них в первую очередь входит соблюдение прав человека,в том числе на справедливое правосудие.
А у вас?
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Я вам привел конкретные страны, которые считаю самыми цивилизованными в современном мире. А вы в ответ - лишь лозунг.
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Кем считаются?
Вами ( и по каким критериям)?
Или вы где то слышали что кто то так считает,а своего мнения у вас нет?
Вы не поняли вопрос на который отвечали?
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Да, именно мною считаются. И большинством украинцев считаются, которые выбрали европейский вектор развития. А какие страны вы считаете цивилизованными я так и не услышал.
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Какие страны я считаю цивилизованными?
Сложный вопрос.
На мой взгляд такого понятия не существует.
Есть страны более цивилизованные и менее цивилизованные.
Давайте все же перейдем к вопросу о критериях,потому что именно это меня и интересовало.
По каким критериям вы определяете цивилизованность страны?
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1. Уровень жизни и социальные стандарты.
2. Отсутствие коррупции и диктатуры.
3. Если говорить о правосудии, то тут я бы назвал - неизбирательность правосудия и независимость.
Вы правы, даже в станах ЕС есть более цивилизованные (старая Европа), а есть менее (новые члены). Но Италию сложно считать нецивилизованной. По поводу приговора суда нужно просто дождаться прохождения всех судебных инстанций, а не посыпать голову пеплом и обвинять всех подряд только исходя из своего субъективного мнения. Насколько я знаю, итальянские суды даже выносили приговоры гражданам Италии, воевавшим на стороне днр. Поэтому их сложно обвинять в работе на РФ и т.п.
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Правосудие это более сложная субстанция чем кто на какой стороне воевал.
У итальянского правосудия нет доказательств вины Маркива и их версия не укладывается в обячную цепочку событий - задумал убийство ( мотив) - купил пистолет - сделал засаду в кустах - выстрелил и убил.
Не может быть череда каких то не связанных между собой фактов версией.
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Если вы не имеете своего мнения,а просто повторяете где то услышанное не вникая это и есть лозунг.
Я просто за справедливость,а то у вас она какая то перевернутая....
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чисто гипотетически

Чисто гипотетически может случиться вообще что угодно. Но ведь гипотезы не доказательства.
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Ну так и я об этом же. Просто если вы внимательно почитаете комменты моего оппонента, то он, именно отсутствие минометов и неумение пользоваться ими, приводит как абсолютное доказательство невиновности. А я говорю, о том, что нужно читать материалы дела, а не заявления Авакова.
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Скажіть, будь ласка, який рівень довіри до цього міністра та очолюваного ним відомства з боку власного народу?
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Це вже інше питання)) Ну і Бєня ж сказав, що це луччий міністр в цьому уряді)

Але тут мова йде про офіційний документ від міністерства і його очільника і суд мав би його брати до уваги.
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Это что это за «цивилизованная» страна? Италия?!) русский, ты бредишь.
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Разумеется будут пытаться доказывать правоту в высших судебных инстанциях. Но поскольку дело очевидным образом политически окрашено, то естественно Правительство тоже обязано высказать свое отношение другому Правительству. Более уместен здесь был бы демарш со стороны Министерства иностранных дел, но поскольку оно благодаря усилиям Президента Зеленского сейчас практически парализовано, пришлось Авакову брать инициативу на себя.
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Пока наши адвокаты будут проходить всю юридическую рутину по доказыванию очевидного факта невиновности нашего воина, Маркив будет находиться в тюрьме. Поэтому нужно использовать все возможности давления, чтобы добиться его освобождения как можно раньше. Так поступают все уважающие себя страны, защищая своих граждан. И никакой селюковости здесь нет и близко. Было бы хорошо, если бы наша правоохранительная система потребовала от итальянцев, выдачи всех итальянских граждан, воевавших на стороне поддерживаемых россией боевиков. А здесь влупить им пожизненное, и пусть трудом искупают вину где-нибудь на урановых рудниках. Чтобы другим мразям был урок.
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Спали свою собственность в италии,в знак протеста ,мусор-мусорянский.
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Це ще питання, чи вони про Марківа говорили, чи про гарантії для збереження власності , якщо міністром "нові обличчя" не призначать. Кому, як не Авакову знати, які то шулери і наперсточники.
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ми для італійців шо китайці - яка різниця кого стратити: А Шо, чи А Шоу?
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гніда... невже рюкзачний заводік продав ?
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А ви хто? Страна?! А ми думали ви гуляй поле та махновщина. Справжня держава та народ який в ній живе не ведуть себе так зневажливо та безтолково один до одного...
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А где там врач-унитазник елена италена? Говорят в Италии задержали и оштрафовали кого-то,кто собирал монеты в фонтане! Я за нее беспокоюсь! Аваков встретился с послом Италии: Решение суда по Маркиву вредит отношениям стран - Цензор.НЕТ 5219
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Чичоліну призначили послом Італії в Україні? Я чув, що вона в політику пішла, але щоб настільки))
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Итальянский суд осудил итальянского гражданина. В чем проблема и при чем здесь Аваков?
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Ок, чому не засудили італійських найманців, що воювали на боці окупантів? Скажу коротко- Італія та Росія пов'язані давніми міцними корупційними зв'язками.
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А взагалі - Марків міг би зрозуміти сам, що краще йому не їхати у деякі країни, Італія в їх числі.
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Ржантович (Аркан) - серб / ублюдок, зачем оно у вас написано ?
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Американська агенція AP інформує про знайдену італійською поліцією велику схованку зброї італійських наці, навіть ракета там була: " Police stand by a missile seized at an airport hangar near Pavia, northern Italy, following an investigation into Italians who took part in the Russian-backed insurgency in eastern Ukraine, in Turin, Italy, Monday, July 15, 2019. Police in northern Italy have detained three men, including one tied to a neo-fascist Italian political party, after uncovering a huge stash of automatic weapons, a missile and Nazi propaganda. (Tino Romano/ANSA via AP)". Вище помічено: "... північна Італія проводить розслідування участі італійців у спровокованому Росією конфлікті на сході України (ага, про Буки, Т-72 і важкі гармати не пишемо, тільки про повстання-incurgency з берданками)".
У Милані засудили нашого бійця за те, що боронив Україну від агресії, а у Туріні розслідують злочини італійських найманців, які приймали участь у агресії проти України. Чекають коли така ракета по Милану бахне? Щоб миланським суддям у голові поясніло.Аваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн - Цензор.НЕТ 6827
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниАваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн. ФОТО
 
 
 
 
 
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