 Аваков зустрівся з послом Італії: Рішення суду щодо Марківа шкодить відносинам країн. ФОТО

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter інформує Цензор.НЕТ.
"Зустрівся з послом Італії Ла Чечиліа. Довів позицію України: ганебне, несправедливе рішення суду Павії щодо гвардійця Марківа шкодить взаєминам країн", - йдеться в повідомленні.
"Вимагаємо ясних кроків у вирішенні проблеми. Для цього домовилися продовжити спільні консультації", - додав міністр.
Також пресслужба МВС опублікувала деталі розмови Авакова з послом Італії Давиде Ла Чечиліа.
"Ви бачите хвилю резонансу у зв’язку із вироком нашому гвардійцю Віталію Марківу. Я хотів би, аби ми чітко розуміли, що цей вирок – несправедливий і може вплинути на відносини між нашими країнами. Це позиція уряду і Президента України. Рішення суду ‑ політизоване і необ’єктивне. Я хочу вам нагадати, що на Донбасі загинуло понад 10 000 осіб. Там проти України воюють і десятки найманців з Італії. В Україні є кілька кримінальних проваджень, де фігурують громадяни Італії, які вбивали українців. Світ залежить від наших рішень. Ми будемо ініціювати перемовини найвищого політичного рівня. Ми хотіли б почути, що Уряд Італії так само зацікавлений у вирішенні цієї проблеми. Хочемо бачити конкретні кроки. Адже це може стати великим потенційним конфліктом. Марків був на війні і захищав Україну", ‑ заявив Арсен Аваков.
Арсен Аваков нагадав, що колишній посол Італії в Україні Фабріціо Романо підтвердив у суді, що у 2014 році офіційно попереджав усіх громадян Італії про небезпеку відвідування зони конфлікту у Слов`янську.
"Рокеллі загинув, поїхавши на Донбас нелегально. Ми чекаємо від Уряду Італії демонстративних кроків, які покажуть зацікавленість у вирішенні цієї кризи. Я хотів би отримати офіційну інформацію від посольства аби зрозуміти, як в Італії розбираються із тими італійськими громадянами, хто незаконно воює на боці сепаратистів на українському Донбасі", - підкреслив міністр внутрішніх справ.
Надзвичайний та Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа сказав, що до офіційної публікації рішення суду він не може коментувати цю справу, адже судова влада в Італії є незалежною:
"Повне рішення суду буде оприлюднене протягом 60 днів. Тоді ми зможемо більш детально його вивчити, зокрема мотиваційну частину. Для Італії це важлива тема для усіх інституцій та медіа, адже усі хочуть знати правду, і, в першу чергу, її шукають батьки Андреа Рокеллі. Я розумію усю важкість ситуації і передав усю інформацію до своєї країни. А щодо наших громадян, які незаконно воюють на Донбасі на стороні сепаратистів, суд Генуї вже прийняв перші рішення про ув’язнення на різні терміни. Італія підтримує територіальну цілісність та незалежність України, підтримує та продовжує санкції проти РФ. Ми розуміємо, ваше занепокоєння і те, наскільки ця ситуація може вплинути на наші відносини. Ми намагатимемося знайти спільне рішення та показати українському та італійському суспільству відкритість цього процесу", - зазначив посол.
Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
Дурень! О чем ты с ними можешь говорить?)))
их тоже не обобщать?)))
Намекая на то что тем самым ущемляли свободу слова.
Поэтому имеет значение для защиты выяснить что за репортажик готовили журналисты.
По ранее изложенной в СМИ отрывочной информации это был репортаж о "поезде" - позиции боевиков.
Нужно найти репортажик российской СМИ и выяснить личность террориста под кличкой "Сопля" интервью которого они напечатали ,с целью вызова на допрос для подтверждения его слов.
Вот про этот поезд.
Почему то итальянское следствие считает что журналиста убили за репортаж об этом поезде.
Может Маркив агент кремля и хотел скрыть позицию боевиков от всего мира?
рыхлые у вас мозги, увы
Это вы сами так решили или они так себя называют,а вы повторяете?
Если сами,то по каким критериям вы определяете цивилизованность?
В них в первую очередь входит соблюдение прав человека,в том числе на справедливое правосудие.
А у вас?
Вами ( и по каким критериям)?
Или вы где то слышали что кто то так считает,а своего мнения у вас нет?
Вы не поняли вопрос на который отвечали?
Сложный вопрос.
На мой взгляд такого понятия не существует.
Есть страны более цивилизованные и менее цивилизованные.
Давайте все же перейдем к вопросу о критериях,потому что именно это меня и интересовало.
По каким критериям вы определяете цивилизованность страны?
2. Отсутствие коррупции и диктатуры.
3. Если говорить о правосудии, то тут я бы назвал - неизбирательность правосудия и независимость.
Вы правы, даже в станах ЕС есть более цивилизованные (старая Европа), а есть менее (новые члены). Но Италию сложно считать нецивилизованной. По поводу приговора суда нужно просто дождаться прохождения всех судебных инстанций, а не посыпать голову пеплом и обвинять всех подряд только исходя из своего субъективного мнения. Насколько я знаю, итальянские суды даже выносили приговоры гражданам Италии, воевавшим на стороне днр. Поэтому их сложно обвинять в работе на РФ и т.п.
У итальянского правосудия нет доказательств вины Маркива и их версия не укладывается в обячную цепочку событий - задумал убийство ( мотив) - купил пистолет - сделал засаду в кустах - выстрелил и убил.
Не может быть череда каких то не связанных между собой фактов версией.
Я просто за справедливость,а то у вас она какая то перевернутая....
Чисто гипотетически может случиться вообще что угодно. Но ведь гипотезы не доказательства.
Але тут мова йде про офіційний документ від міністерства і його очільника і суд мав би його брати до уваги.
У Милані засудили нашого бійця за те, що боронив Україну від агресії, а у Туріні розслідують злочини італійських найманців, які приймали участь у агресії проти України. Чекають коли така ракета по Милану бахне? Щоб миланським суддям у голові поясніло.