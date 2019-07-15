 Чотири кінологічні розрахунки ДСНС увійшли в сотню найкращих у світі за версією Міжнародної організації рятувальних собак. ФОТОрепортаж

Відповідний рейтинг був оприлюднений на сайті організації і враховує професійну майстерність, а також рівень підготовки кінологів і їхніх чотириногих помічників у період з 1 червня 2018 року по 22 липня 2019 року, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Так, станом на 8 липня, серед сотні найкращих є чотири представники ДСНС: Анна Кунічик із Асею (малінуа) та Ірина Давиденко з Аміною (малінуа) з Міжрегіонального центру швидкого реагування (м. Ромни, Сумської області), Сергій Лухін та Кріс (такса) з Навчального центру оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (с. Ватутіне, Харківської області), а також Валерій Радченко зі своєю вихованицею Сатті (малінуа) з Мобільного рятувального центру швидкого реагування", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, сестрички малінуа Аміна та Ася посіли 22 та 69 місця відповідно у категорії "Пошук у природному середовищі".

Своєю чергою, Сатті, яка також є представником породи бельгійська вівчарка, показала 68 результат у категорії "Пошук у техногенному завалі".

Єдина ж в Європі пошуково-рятувальна собака породи такса — наш Кріс — перебуває на 90 сходинці. ".