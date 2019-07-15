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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2401) Київська область (952) смерть (3437)

 Під Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 9 - госпіталізовано. ФОТОрепортаж (оновлено)

У понеділок, 15 липня, під Києвом на 34 кілометрі Житомирської траси сталася масштабна ДТП за участю маршрутки Volkswagen LT та Ford Mondeo. Автомобілі зіткнулися поблизу населеного пункту Гурівщина. На жаль, троє осіб загинуло і 17 постраждало. За даними поліції, 9 постраждалих було госпіталізовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інформатору стало відомо на місці події.

Аварія трапилася близько 5:40.

За попередньою інформацією, Volkswagen віз людей зі Львова до Києва Житомирською трасою. У попутному напрямку їхав і Ford. З невідомих причин на 34 кілометрі дороги сталося зіткнення двох автомобілів. Також маршрутка знесла відбійник.

Під Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 9 - госпіталізовано 01

Після прибуття екстрених служб медики почали надавати першу допомогу постраждалим особам. В екстреному порядку всіх постраждалих госпіталізували в лікарню з різними травмами. На жаль, водій і пасажирка Ford загинули на місці. У легковику їхав чоловік, його також забрали медики, але від травм він помер у кареті "швидкої".

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Під Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 9 - госпіталізовано 02

У середньому всі постраждалі молодого віку, 25-30 років. Їх госпіталізували в найближчі лікарні Києво-Святошинського району.

Під Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 9 - госпіталізовано 03

Станом на 08:00 рух Житомирською трасою в бік Києва обмежено. Ділянку траси, де сталася аварія, перекрито поліцією. Утворився затор.

Під Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 9 - госпіталізовано 04

Як пізніше повідомили у відділі комунікації поліції в Київській області, унаслідок ДТП троє людей загинули і дев'ять дістали травми: "У результаті зіткнення троє людей з легковика від травм загинули на місці. 9 пасажирів, які дістали травми різного ступеня тяжкості, шпиталізовано".


Під Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 9 - госпіталізовано 05

"Встановлюються всі обставини і причини смертельної ДТП, кількість постраждалих. Працівники поліції опитують свідків, учасників аварії", - йдеться в повідомленні.

Під Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 9 - госпіталізовано 06
Фото: "Інформатор"

За фактом події порушено кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137464
 
 
 Топ коментарі
 
Війна на трасах майже б скінчилася. якби було чим фіксувати швидкість і пішли "листи щастя". Але у МВС немає коштів - усі пішли на закупівлю дуже необхідних глючних гелікоптерів та патрульних катерів у дівніх підхуйловників - франкоарабів..
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Треба зробити як в Німеччині - просто зробити сайт, куди всі зможуть надіслати відео або фото порушення, якщо учасник дорожнього руху зафіксував на реєстратор номер порушника, вказавши місце і час... А далі справа техніки з "листами щастя".
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Маршрутки переделанные с грузовых бусов должны были запретить еще 2 года назад !!! Это не бус для перевозки людей а консервная банка которая не имеет никакой безопасности Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 17 пострадали - Цензор.НЕТ 6598
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у вас старая методичка, тема неактуальна, давайте что-то про то как Зе виноват в аварии
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А почему вы сразу решили что виновата именно маршрутка?
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Фото №4. Самостоятельная установка сидений. Під Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 9 - госпіталізовано - Цензор.НЕТ 3454
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Житомирская трасса - дорога смерти. Там движняк никак не урегулируют. Надо строить нормальные развязки, но деньги тырят и люди гибнут. Коррупция - непрямой убийца.
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Як він міг полетіти з Запоріжжя літаком коли ДТП сталось південніше міста по трасі між Василівкою і Мелітополем?
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В аварії в цій статті теж слуг народу будеш шукати? Робота така?
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Да хрен они там летают - кругом патрульные стоят, стационарный пост недалеко.
Больше 100 маршрутки там не летают.
А вот ковбои на легковушках постоянно то по мобиле трындят, то колготки на ходу надевают
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а почему форд стоял в 3-м ряду? вроде как зоні разворота не видно
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Ты это у меня спрашиваешь?
Судя по этому фото они, вообще, в разные стороны ехали.
Это ж какой силы был удар и на какой скорости....
Під Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 17 постраждало - Цензор.НЕТ 2531
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Форд стоит со стороны обочины. Скорее всего от удара его развернуло на 180°.
Ночной рейс. Скорее всего, водитель маршрутки уснул
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ДТП в населенном пункте,возможно Форд хотел развернуться или тормозмул из-за опасности, пешеход, собака банальная. Удар был сзади и похоже на полной скорости. Виноват тот, кто сзади.
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Не давно ехал по этой трассе 110-120, так меня такие "Форды" обгоняли вроде бы я на месте стою
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А ТАКОЕ старое говно может поехать больше 120? Там с горы?
Маршрутка тоже кустарно переделана с грузового варианта, и тоже ровесника мамонтов. Весь хлам в Европе подобрали.
Но людей все-равно жалко, земля пухом, пострадавшим - выздоровления...
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Те старе краще Ланоса нового їздить та й безпечніше у рази як що ременями безпеки користуватись.
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прежде чем ляпать дурню поинтересуйтесь, какое ограничение скорости для перевозки людей маршрутным транспортом на трассах.
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по повреждения да. или с разворота вышел.
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Да выехал перед бусом - рассчитывал дать по глазам, тут позвонил телефон...
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Ці буси літають як скаженні,це як воно летіло що так догнало машину?
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нема системи виявлення та відлову водіїв - неадекватів, і вони всі в стані єйфорії, вбивають себе та тих, хто попадеться
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Війна на трасах майже б скінчилася. якби було чим фіксувати швидкість і пішли "листи щастя". Але у МВС немає коштів - усі пішли на закупівлю дуже необхідних глючних гелікоптерів та патрульних катерів у дівніх ************** - франкоарабів..
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Треба зробити як в Німеччині - просто зробити сайт, куди всі зможуть надіслати відео або фото порушення, якщо учасник дорожнього руху зафіксував на реєстратор номер порушника, вказавши місце і час... А далі справа техніки з "листами щастя".
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А самі відбійники, на превеликий жаль, стають додатковим інструментом смерті.
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Та ні. Хібне враження.... аби не відбійник та він вилетів на зустрічну то смертей було б набагато більше. Перш ніж писати щось думайТЕ.
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Ю. Бутусов примушуйте будь ласка читати своїх авторів те що збираються розмістити!!!
А краще беріть на роботу людей з освітою.... "водій та пасажирка форда загинули, у легковіку теж був чоловік... у якому легковіку??? Що з іньшіми пасажирами VW ??? Форд це теж легковік..... пишуть х.. зна що.
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Привищення швидкості та "круті" невикористовують ремені безпеки.... поспішають на зустрічь з Всевишнім.
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Цензор.НЕТФотоПодіїПід Києвом зіткнулися маршрутка і Ford: 3 осіб загинуло, 9 - госпіталізовано. ФОТОрепортаж (оновлено)
 
 
 
 
 
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