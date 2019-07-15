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Все про:Львів (1069) Міноборони (2663) Ігри Інвіктус (51)

 Спортивні тестування кандидатів на Invictus Games-2020 відбулися у Львові. ФОТОрепортаж

У комплексі критого велотреку Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України у Львові відбувся перший етап регіонального спортивного тестування для участі в міжнародних "Іграх Нескорених-2020" (Invictus Games-2020), які відбудуться наступного року в Гаазі (Нідерланди).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, українська команда складатиметься із 20 учасників.

У Гаазі вони змагатимуться в шести видах спорту: плавання, стрільба з лука, велоспорт, пауерліфтинг, веслування на тренажері та легка атлетика (біг, стрибки в довжину, штовхання ядра) і, зокрема, легка атлетика на візках.

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Тестування відбуваються за регіональним принципом: у Львові, через тиждень - в Одесі, через два тижні (27 липня) - у Києві. Для участі можна поїхати в будь-яке з трьох міст.

Національні "Ігри Нескорених" заплановані на 8 вересня і їхньою родзинкою є те, що не буде звичних золотих, срібних і бронзових медалей, усі, хто візьме участь у Національних змаганнях, отримають медаль "Нескореного".

Спортивні тестування кандидатів на Invictus Games-2020 відбулися у Львові 01
Спортивні тестування кандидатів на Invictus Games-2020 відбулися у Львові 02

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Спортивні тестування кандидатів на Invictus Games-2020 відбулися у Львові 03
Спортивні тестування кандидатів на Invictus Games-2020 відбулися у Львові 04
Спортивні тестування кандидатів на Invictus Games-2020 відбулися у Львові 05
Спортивні тестування кандидатів на Invictus Games-2020 відбулися у Львові 06

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Спортивні тестування кандидатів на Invictus Games-2020 відбулися у Львові 07
Спортивні тестування кандидатів на Invictus Games-2020 відбулися у Львові 08
Спортивні тестування кандидатів на Invictus Games-2020 відбулися у Львові 09
Спортивні тестування кандидатів на Invictus Games-2020 відбулися у Львові 10

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Спортивні тестування кандидатів на Invictus Games-2020 відбулися у Львові 11
Спортивні тестування кандидатів на Invictus Games-2020 відбулися у Львові 12
Фото: mil.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137456
 
 
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Пользуясь случаем, хочу напомнить, что Путин *****, сказочный *******, король червей и просто мразь. Он должен быть повешен как международный преступник
(C)
@L_Stotch

Доброго ранку Україно!!!
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Та шо його боятися, він же на лісапеті.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоСпортивні тестування кандидатів на Invictus Games-2020 відбулися у Львові. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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