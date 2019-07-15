 Спортивні тестування кандидатів на Invictus Games-2020 відбулися у Львові. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, українська команда складатиметься із 20 учасників.
У Гаазі вони змагатимуться в шести видах спорту: плавання, стрільба з лука, велоспорт, пауерліфтинг, веслування на тренажері та легка атлетика (біг, стрибки в довжину, штовхання ядра) і, зокрема, легка атлетика на візках.
Тестування відбуваються за регіональним принципом: у Львові, через тиждень - в Одесі, через два тижні (27 липня) - у Києві. Для участі можна поїхати в будь-яке з трьох міст.
Національні "Ігри Нескорених" заплановані на 8 вересня і їхньою родзинкою є те, що не буде звичних золотих, срібних і бронзових медалей, усі, хто візьме участь у Національних змаганнях, отримають медаль "Нескореного".
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@L_Stotch
Доброго ранку Україно!!!