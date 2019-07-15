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 За майже п'ять років 26 тисяч учасників бойових дій пройшли лікування в клінічному центрі у Харкові, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Протягом 2014-2019 років кваліфіковану медичну допомогу у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону отримали 26 тисяч воїнів Збройних сил та інших силових структур України.

Про це повідомив начальник військово-медичного закладу полковник медичної служби Юрій Подолян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

Керівник Центру також додав, що упродовж шести місяців 2019 року харківські військові медики прийняли на лікування 1500 воїнів, які постраждали в бойових діях на Донбасі.

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"Кілька разів на тиждень до нашого Центру прибувають поранені воїни. Їх зустрічають та лікують досвідчені військові лікарі. Крім цього, щоб поставити наших героїв на ноги, допомагають цивільні колеги із медичних установ Харкова", - зазначив Юрій Подолян.

За майже пять років 26 тисяч учасників бойових дій пройшли лікування в клінічному центрі у Харкові, - Міноборони 01
За майже пять років 26 тисяч учасників бойових дій пройшли лікування в клінічному центрі у Харкові, - Міноборони 02
За майже пять років 26 тисяч учасників бойових дій пройшли лікування в клінічному центрі у Харкові, - Міноборони 03
Фото: armyinform.com.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137453
 
 
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