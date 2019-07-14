 Вертолітники висадили десантників "у тилу противника" на навчаннях у Хмельницькій області, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Василя Лабая, опублікований на сайті Міноборони, вертолітники забезпечують десантування спецпризначенців як з повітря, так і з приземленням борту в умовний тил противника. Після виконання диверсійно-розвідувальних завдань вертоліт евакуює десант на базу.

Для екіпажу багатоцільового транспортно-бойового вертольота Мі-8МТ маневри є іспитом на професійну придатність: вони відпрацьовують спільне злагодження армійської авіації та підрозділів спецпризначення.

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"Особливість роботи вертолітників - непомітно для противника вивести гелікоптер на майданчик за заданими координатами в потрібний час. Слід зазначити, що час на виконання поставленого завдання обмежений. Також важливо правильно визначити з повітря майданчик та спосіб заходу для безпечної висадки груп спецпризначенців", - йдеться в повідомленні.

Під час відпрацювання завдань вертолітники також враховують досвід участі української армійської авіації у ході АТО/ООС у Донецькій та Луганській областях, коли екіпажі здійснюють евакуацію поранених військовослужбовців.

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Фото: mil.gov.ua

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