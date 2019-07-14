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 Вертолітники висадили десантників "у тилу противника" на навчаннях у Хмельницькій області, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Бродівський екіпаж окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗС України бере активну участь у тактико-спеціальних навчаннях груп 8-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій на Хмельниччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Василя Лабая, опублікований на сайті Міноборони, вертолітники забезпечують десантування спецпризначенців як з повітря, так і з приземленням борту в умовний тил противника. Після виконання диверсійно-розвідувальних завдань вертоліт евакуює десант на базу.

Для екіпажу багатоцільового транспортно-бойового вертольота Мі-8МТ маневри є іспитом на професійну придатність: вони відпрацьовують спільне злагодження армійської авіації та підрозділів спецпризначення.

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"Особливість роботи вертолітників - непомітно для противника вивести гелікоптер на майданчик за заданими координатами в потрібний час. Слід зазначити, що час на виконання поставленого завдання обмежений. Також важливо правильно визначити з повітря майданчик та спосіб заходу для безпечної висадки груп спецпризначенців", - йдеться в повідомленні.

Під час відпрацювання завдань вертолітники також враховують досвід участі української армійської авіації у ході АТО/ООС у Донецькій та Луганській областях, коли екіпажі здійснюють евакуацію поранених військовослужбовців.

Вертолітники висадили десантників у тилу противника на навчаннях у Хмельницькій області, - Міноборони 01

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Вертолітники висадили десантників у тилу противника на навчаннях у Хмельницькій області, - Міноборони 02
Вертолітники висадили десантників у тилу противника на навчаннях у Хмельницькій області, - Міноборони 03
Вертолітники висадили десантників у тилу противника на навчаннях у Хмельницькій області, - Міноборони 04
Фото: mil.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137447
 
   
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Может его из моря забыли вытянуть ? 😱 😂
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Кацапы поэтому и бесятся,что Украина выбирает Нато.Слава Украине,Героям Слава!!!
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Хорошие еврокоптеры Аваков закупил, молодчага.
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Рюкзаков еврокоптеры закупил для мусоров. А армия на старых совкокаптерах летает.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоВертолітники висадили десантників "у тилу противника" на навчаннях у Хмельницькій області, - Міноборони. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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