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Все про:Одеса (1981) Сі-Бриз (39) США (5175)

 Американські морпіхи вшанували пам'ять загиблих захисників України на закритті навчань "Сі Бриз-2019". ФОТО

Учасники українсько-американських навчань "Сі Бриз-2019" вшанували пам'ять захисників України.

Відповідне фото виклала у фейсбуці Аліна Комарова, передає Цензор.НЕТ.

Американські морпіхи вшанували память загиблих захисників України на закритті навчань Сі Бриз-2019 01

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Нагадаємо, 12 липня в Одесі урочисто завершились українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019". У церемонії закриття взяли участь представники командування ВМС України, керівництво навчання від американської сторони і представники збройних сил країн-учасниць нинішніх маневрів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137444
 
   
 Топ коментарі
 
Настоящие друзья Украины!
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поважаю тих, хто розуміє з якою небезпекою ми зіткнулися. За волю треба платити і це розуміє лише частка українців
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ВСУ зашкварили 4-х "ихтамнетов". Видео - https://www.facebook.com/Shtirlitz69/videos/495313481239524/
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а еще поддержкой на международном уровне, снарягой, оружием, сотнями миллионов долларов... Штаты на сегодня, это пожалуй, наш единственный настоящий союзник после наших Добровольцев, Волонтеров, нашей Армии и Флота.
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поважаю тих, хто розуміє з якою небезпекою ми зіткнулися. За волю треба платити і це розуміє лише частка українців
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Американцы чтят, а малоросы плюют в могилы наших защитников, стыдно с людьми в нормальном мире разговаривать, любой может сказать, что вот, ваш народ не хочет бороться, чем же вам помочь можно.
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Woo-hah, it resembles...
Come to me into me parlor
Said the ****** to the fly...музыка совпадает...
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Хай американські солдати почувають себе в Україні як вдома.
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Параша своего добилась.Солдаты Нато нам ближе чем рязанское.Турция выпадает из Нато,самое время заменить их Украиной.Тут все очевидно.
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Американские морпехи почтили память погибших защитников Украины российской агрессии
Вот так правильно, хотя до сих пор какой-то сюр
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Американські солдати вшановують пам'ять українських воїнів вбитих русскімі загарбниками.
Багато хто міг уявити таке до 2014 року?

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як соромно буває коли згадую як років 10 тому (може хто підправить мене в даті) американський корабель ВМС прийшов з дружнім візитом до Украiни до Севастополя а ті підари прокацапскіе не пустили, влаштували істерику на пірсі, янкі розвернулися і пішли ... Відпочили хлопці на березі. .
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Було діло. Сі Бріз-2006. Це були сплановані псевдо акції протесту, щоб зірвати навчання.
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Американські вояки разом з канадськими інструкторами можливо єдині, хто справді може оцінити ту роботу і самопожертву, яку складають наші воїни, захищаючи цивілізований світ від варварів. Тому і складають повагу нашим воїнам. Стратегічна співпраця у галузі оборони з країнами Північної Америки і, можливо, Великобританії може бути альтернативою аморфного і заполітизованого НАТО.
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Московитам і підмосковникам,це все дуже не подобається.
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Сержант на першому плані виразно тримає пальці лівої руки (від сердця) у вигляді латинської літери "V". Може випадково... Але у людей такого складу підготовки і вишколу випадковості бувають вкрай рідкими.
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Надо просить США встроить в Украине военные базы - как это делает Польша.
Но при этом президенте об этом даже мечтать не приходится = референдум о капитуляции в позе раком
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоАмериканські морпіхи вшанували пам'ять загиблих захисників України на закритті навчань "Сі Бриз-2019". ФОТО
 
 
 
 
 
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