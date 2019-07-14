 Американські морпіхи вшанували пам'ять загиблих захисників України на закритті навчань "Сі Бриз-2019". ФОТО

Відповідне фото виклала у фейсбуці Аліна Комарова, передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 12 липня в Одесі урочисто завершились українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019". У церемонії закриття взяли участь представники командування ВМС України, керівництво навчання від американської сторони і представники збройних сил країн-учасниць нинішніх маневрів.