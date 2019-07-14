 Американські морпіхи вшанували пам'ять загиблих захисників України на закритті навчань "Сі Бриз-2019". ФОТО

Відповідне фото виклала у фейсбуці Аліна Комарова, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 12 липня в Одесі урочисто завершились українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019". У церемонії закриття взяли участь представники командування ВМС України, керівництво навчання від американської сторони і представники збройних сил країн-учасниць нинішніх маневрів.
https://www.youtube.com/watch?v=OZqBFDxL97Y
Come to me into me parlor
Said the ****** to the fly...музыка совпадает...
Do not tell who this soundtrack is?
https://www.youtube.com/watch?v=WgIyaByyRXw&feature=youtu.be
Вот так правильно, хотя до сих пор какой-то сюр
Багато хто міг уявити таке до 2014 року?
Но при этом президенте об этом даже мечтать не приходится = референдум о капитуляции в позе раком