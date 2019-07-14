 Під Миколаєвом автомобіль врізався в групу спортсменів-велосипедистів, постраждали 6 підлітків. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Новости N".
Група учнів миколаївської ДЮСШ із велоспорту проводила тренувальні заїзди на трасі Миколаїв-Снігурівка. Спортсмени їхали трасою в напрямку Миколаєва.
У районі повороту на село Червоне водій "Лади", яка їхала слідом за спортсменами, почав обганяти велосипедистів, не помітивши, що назустріч рухається КамАЗ. Побачивши вантажівку, водій легковика різко повернувся у свою смугу однак не встиг загальмувати і врізався прямо в групу велосипедистів. Після зіткнення автомобіль злетів у кювет.
Унаслідок ДТП постраждали шестеро неповнолітніх велосипедистів. Всі вони зазнали травм різного ступеня тяжкості. Постраждалих швидка доставила в обласну дитячу лікарню Миколаєва. Всі постраждалі - віком від 14 до 17 років.
В автомобілі ВАЗ ніхто не постраждав.
Новость прочитай внимательно.
Дорога тут зараз рівна, в прошлому році зробили.
Я даже не знаю как это комментировать!
Где спецзащита от таких автопридурков?
Правилами это не запрещено...