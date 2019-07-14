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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2396) Миколаївська область (386) велосипедисти (70)

 Під Миколаєвом автомобіль врізався в групу спортсменів-велосипедистів, постраждали 6 підлітків. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області автомобіль врізався в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Новости N".

Під Миколаєвом автомобіль врізався в групу спортсменів-велосипедистів, постраждали 6 підлітків 01

Група учнів миколаївської ДЮСШ із велоспорту проводила тренувальні заїзди на трасі Миколаїв-Снігурівка. Спортсмени їхали трасою в напрямку Миколаєва.

Під Миколаєвом автомобіль врізався в групу спортсменів-велосипедистів, постраждали 6 підлітків 02

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Під Миколаєвом автомобіль врізався в групу спортсменів-велосипедистів, постраждали 6 підлітків 03
Під Миколаєвом автомобіль врізався в групу спортсменів-велосипедистів, постраждали 6 підлітків 04

У районі повороту на село Червоне водій "Лади", яка їхала слідом за спортсменами, почав обганяти велосипедистів, не помітивши, що назустріч рухається КамАЗ. Побачивши вантажівку, водій легковика різко повернувся у свою смугу однак не встиг загальмувати і врізався прямо в групу велосипедистів. Після зіткнення автомобіль злетів у кювет.

Під Миколаєвом автомобіль врізався в групу спортсменів-велосипедистів, постраждали 6 підлітків 05

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Під Миколаєвом автомобіль врізався в групу спортсменів-велосипедистів, постраждали 6 підлітків 06
Під Миколаєвом автомобіль врізався в групу спортсменів-велосипедистів, постраждали 6 підлітків 07

Унаслідок ДТП постраждали шестеро неповнолітніх велосипедистів. Всі вони зазнали травм різного ступеня тяжкості. Постраждалих швидка доставила в обласну дитячу лікарню Миколаєва. Всі постраждалі -  віком від 14 до 17 років.

Під Миколаєвом автомобіль врізався в групу спортсменів-велосипедистів, постраждали 6 підлітків 08

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Під Миколаєвом автомобіль врізався в групу спортсменів-велосипедистів, постраждали 6 підлітків 09

В автомобілі ВАЗ ніхто не постраждав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137427
 
 
 Топ коментарі
 
Подождите, а что значит обгонять? Велосипедисты имеют право ехать только друг за другом по трассе. Потому они не могли бы перекрыть полосу настолько, что их нужно было обгонять. Либо они, как часто бывает, ехали с наруешнием правил друг рядом с другом, заняв всю полосу?
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ТОму і аварія. Але ж для дибілів розмітка ні про що не говорить. Купив права і вперед!
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Так на Ладі же, хоча така муйня по всій Європі, велосипедистів збивають всюди.
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Так на Ладі же, хоча така муйня по всій Європі, велосипедистів збивають всюди.
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Там попереду москалик хетч, затертого року форсонув, ледь встиг. І цей клоун, не забезпечившись в безпеці, вирішив обігнати, а тут натєВАМ - КАМАЗ. Той тормозити, і авто занесно на дітей.
Дорога тут зараз рівна, в прошлому році зробили.
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Мля!
Я даже не знаю как это комментировать!
Где спецзащита от таких автопридурков?
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В данном случае, спецзащита - машины сопровождения.
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Так я про нее и спрашиваю! Не вижу её на фотках...
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Судячи з розмітки на дорозі - обгін тут заборонений.. Якнайшвидшого одужання велосипедистам..
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На поворотах в населені пункти не можна обганяти.
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ТОму і аварія. Але ж для дибілів розмітка ні про що не говорить. Купив права і вперед!
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Швидкість пішохода 5 км/год., швидкість команди велосипедистів на спортивних велосипедах - значно більше 30-ти км/год..
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Подождите, а что значит обгонять? Велосипедисты имеют право ехать только друг за другом по трассе. Потому они не могли бы перекрыть полосу настолько, что их нужно было обгонять. Либо они, как часто бывает, ехали с наруешнием правил друг рядом с другом, заняв всю полосу?
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А ні, не Камаз, таки велосипедистів, може ви й праві, вони купкою ******* їхати.
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они могли ехать друг за другом и посредине полосы, или близко к линии разделения...
Правилами это не запрещено...
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Вони могли по різному їхати, але здається позаду них мав їхати тренер на машині.
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Вони їхали "двійкою" позаду супроводящого авто.
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З набільш відомих за останні роки, Скарпоні - 7 квітня 2017 року виграв перший етап Альпійського Туру, зайняв в загальному заліку гонки четверте місце. Після останнього етапу, який пройшов 21 квітня, повернувся додому у Філоттрано для підготовки до Джиро д'Італія, на якій повинен був стати капітаном команди. На наступний ранок, 22 квітня 2017 року, трагічно загинув в ДТП; він виїхав на тренування на велосипеді і був збитий мікроавтобусом. У нього залишилася дружина і двоє дітей.
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Если барана посадят то правильно сделают!!! Там сплошная!!!!!
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там один тільки вєлік коштує в2 раза дорожче чим той тазік
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При наших реалиях да дорогах ведосипедистам лутше тренироватся гто иначе .
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Цензор.НЕТФотоПодіїПід Миколаєвом автомобіль врізався в групу спортсменів-велосипедистів, постраждали 6 підлітків. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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