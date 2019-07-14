 "Ми маємо захистити нашу свободу, беручи участь у парламентських виборах": Святослав Шевчук провів богослужіння з нагоди 30-річчя виходу УГКЦ із підпілля. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", богослужіння очолив глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав.

"Лінія фронту боротьби між добром і злом не пролягає десь на сході України, а пролягає через моє серце. Лінія фронту, мій блок пост, на якому я маю захистити ту свободу, яку тридцять років тому, через віру, як чудо України дав нам Господь – цю свободу мушу захистити сьогодні я. Хтось захищає із зброєю в руках, а ми з вами мусимо захистити, беручи участь у дострокових парламентських виборах. Слухайтеся голосу власного сумління, коли будете робити свій вибір. Україна не просто переможе у боротьбі зі злом, але встане зі своїх недуг", - наголосив блаженнійший Святослав, додавши, що 21 липня - це ще одна битва за свободу і незалежність України.

П'ятий президент України Петро Порошенко з родиною також взяли участь у прощі і богослужіннях.

"Україна проходить зараз дуже непрості випробування, лихоліття. І молитва Господня, допомога Господа нам необхідна. Тому я сьогодні тут разом із сотнями тисяч людей. Разом із паломниками спільно просимо у Господа і Пречистої Діви Марії принести довгоочікуваний мир на українську землю і зберегти нашу рідну країну. І я твердо переконаний в тому, що Господь принесе нам гарне майбутнє", - підкреслив Порошенко.







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