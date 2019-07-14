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 "Ми маємо захистити нашу свободу, беручи участь у парламентських виборах": Святослав Шевчук провів богослужіння з нагоди 30-річчя виходу УГКЦ із підпілля. ФОТОрепортаж

У селі Зарваниця під Тернополем відбулось богослужіння з нагоди 30-річчя виходу Української греко-католицької церкви з підпілля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", богослужіння очолив глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав.

"Лінія фронту боротьби між добром і злом не пролягає десь на сході України, а пролягає через моє серце. Лінія фронту, мій блок пост, на якому я маю захистити ту свободу, яку тридцять років тому, через віру, як чудо України дав нам Господь – цю свободу мушу захистити сьогодні я. Хтось захищає із зброєю в руках, а ми з вами мусимо захистити, беручи участь у дострокових парламентських виборах. Слухайтеся голосу власного сумління, коли будете робити свій вибір. Україна не просто переможе у боротьбі зі злом, але встане зі своїх недуг", - наголосив блаженнійший Святослав, додавши, що 21 липня - це ще одна битва за свободу і незалежність України.

П'ятий президент України Петро Порошенко з родиною також взяли участь у прощі і богослужіннях.

"Україна проходить зараз дуже непрості випробування, лихоліття. І молитва Господня, допомога Господа нам необхідна. Тому я сьогодні тут разом із сотнями тисяч людей. Разом із паломниками спільно просимо у Господа і Пречистої Діви Марії принести довгоочікуваний мир на українську землю і зберегти нашу рідну країну. І я твердо переконаний в тому, що Господь принесе нам гарне майбутнє", - підкреслив Порошенко.

Ми маємо захистити нашу свободу, беручи участь у парламентських виборах: Святослав Шевчук провів богослужіння з нагоди 30-річчя виходу УГКЦ із підпілля 01
Ми маємо захистити нашу свободу, беручи участь у парламентських виборах: Святослав Шевчук провів богослужіння з нагоди 30-річчя виходу УГКЦ із підпілля 02
Ми маємо захистити нашу свободу, беручи участь у парламентських виборах: Святослав Шевчук провів богослужіння з нагоди 30-річчя виходу УГКЦ із підпілля 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137424
 
 
 Топ коментарі
 
Потому что там где больше сепарни это вотчина Зели, у него там самая большая поддержка, говорю как житель Юга, все прокацапские голосовали за зелю, на улице сегодня слышала, как они друг друга поздравляли с тем, что наконец бандеровцы получат по суслам.
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Захід завжди голосує правильно.
Якби не ті області, Україна давно була би в обіймах росії і в нас не відбулось би жодного Майдану.
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Потому что Запад носитель всех признаков нации,а,следовательно и государственности Украины..
Думаю,никто ведь не воспринимает всерьёз лидера,который с нескрываемой неприязнью отзывается о всех признаках этой образующей,титульной нации..
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Чого це вона була слов'янська, звідки в Москву релігію принесли, з Полоцька чи з Константинополя? Батьківщина православ'я Мала Азія.
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Иудея, а точнее Галилея. Именно там зарождались мессианские (христианские по гречески) культы. Причиной было небывалое угнетение евреев римлянами. Галилейские евреи (в подавляющем большинстве безграмотные) решили что этот гнет - начало прихода Машиаха (еврейского Мессии), им невдомек было что в иудаизме Машиах (Мессия, Христос) вовсе не является человеческой бытостью - это на самом деле массовое движение, тенденция. Появилось множество проходимцев заявляющих о себе что они являются Христосом - избавителем, а затурканые римлянами люди в это охотно верили, как смертельно больной верит бабке-шарлатанке и отдает ей все свое состояние. Вот так и возникл христианский культ, а потом он распространился в Греции и дальше.
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"Ми маємо захистити нашу свободу, беручи участь у парламентських виборах": Святослав Шевчук провів богослужіння з нагоди 30-річчя виходу УГКЦ із підпілля. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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