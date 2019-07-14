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 На Харківщині згорів електровоз, - ДСНС. ФОТО

У Харківській області рятувальники ДСНС ліквідували загоряння несправного електровоза, який транспортували на ремонт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

На Харківщині згорів електровоз, - ДСНС 01

14 липня о 10:17 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в кабіні електровоза вантажного рухомого складу. Надзвичайна подія сталася на 36-му кілометрі залізничного перегону Люботин-Західний поблизу с. Буцьківка Валківського району Харківської області.

Після прибуття на місце пожежники встановили, що горить кабіна та тягова установка несправного електровоза, який  транспортували на ремонт іншим електровозом. Площа пожежі - близько 30 кв. м.

На Харківщині згорів електровоз, - ДСНС 02

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У рухомому складі  було два електровози (справний і той, що транспортували на ремонт) і 56 вантажних вагонів. Рухався він із Полтави до Харкова.

На Харківщині згорів електровоз, - ДСНС 03

Пожежу було локалізовано 11:16 та ліквідовано о 12:32. Постраждалих і загиблих немає. Унаслідок події виникла затримка руху залізничного транспорту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137423
 
 
 Топ коментарі
 
Щось сьогодні не те з харківщиною в сенсі пожеж на транспорті...

Чекаю, коли запилає каляска Гєпи...
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Щось сьогодні не те з харківщиною в сенсі пожеж на транспорті...

Чекаю, коли запилає каляска Гєпи...
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Папередники, йтить колотить. Когда уже угомонятсяНа Харьковщине сгорел электровоз, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8085
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Агов! Цэ всьо Зэлэнський пакосьтить! Досыть терпиты - уси на Майдан, Агов!!
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Ну что, дороги не будет.
Возьмите там "по дорожке на дорожку"(С)
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Володимир ленін згорів. Декомунізація....
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Может проводку спердолили и замели следы? Медь типо расплавилась и испарилась, деньги по карманам, транспорт на переплавку(еще плюс кое-какой навар). И так никто не виноват - оно само)
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Горят через день: электровоз, тепловоз или электричка. СБУ вы ничего странного не замечаете? Чем будем эшелоны с военной техникой возить?
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Это признак того что соССиализм приближается,-у нас сгорел чуть ранее!
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І електрички на лінію випускають з незакриваючимися дверима.. явна диверсія і порушення всіх можливих правил!!! Вже на ремонт дверей гроші знайти можна...
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа Харківщині згорів електровоз, - ДСНС. ФОТО
 
 
 
 
 
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