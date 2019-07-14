 На Харківщині згорів електровоз, - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
14 липня о 10:17 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в кабіні електровоза вантажного рухомого складу. Надзвичайна подія сталася на 36-му кілометрі залізничного перегону Люботин-Західний поблизу с. Буцьківка Валківського району Харківської області.
Після прибуття на місце пожежники встановили, що горить кабіна та тягова установка несправного електровоза, який транспортували на ремонт іншим електровозом. Площа пожежі - близько 30 кв. м.
У рухомому складі було два електровози (справний і той, що транспортували на ремонт) і 56 вантажних вагонів. Рухався він із Полтави до Харкова.
Пожежу було локалізовано 11:16 та ліквідовано о 12:32. Постраждалих і загиблих немає. Унаслідок події виникла затримка руху залізничного транспорту.
Чекаю, коли запилає каляска Гєпи...
Возьмите там "по дорожке на дорожку"(С)