 Електровоз згорів на Харківщині, - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

14 липня о 10:17 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в кабіні електровоза вантажного рухомого складу. Надзвичайна подія сталася на 36-му кілометрі залізничного перегону Люботин-Західний поблизу с. Буцьківка Валківського району Харківської області.

Після прибуття на місце пожежники встановили, що горить кабіна та тягова установка несправного електровоза, який транспортували на ремонт іншим електровозом. Площа пожежі - близько 30 кв. м.

Читайте також: Поїзд Інтерсіті+ "Київ - Львів" зіштовхнувся на переїзді з автомобілем, - Укрзалізниця

У рухомому складі було два електровози (справний і той, що транспортували на ремонт) і 56 вантажних вагонів. Рухався він із Полтави до Харкова.

Пожежу було локалізовано об 11:16 та ліквідовано о 12:32. Постраждалих і загиблих немає. Унаслідок події виникла затримка руху залізничного транспорту.

Дивіться також: Маршрутка загорілася під час руху в Харкові і повністю згоріла, пасажири встигли евакуюватися. ФОТОрепортаж