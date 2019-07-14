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 На подвір'ї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На подвір'ї жителя смт Смига Рівненської області, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На подвірї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція 01

Як встановили поліцейські, вибух стався в приміщенні літньої кухні господарства 59-річного жителя смт Смига. 11-річна дівчинка і 13-річний хлопчик, які проживали в будинку навпроти, прийшли в гості до бабусі і дідуся. Останнього на той момент вдома не було. Діти відкрили металевий сейф, який стояв у кухні. У ньому вони знайшли коробку, яка зовні не являла жодної небезпеки.

Як з'ясувалося, в ній було вбудовано вибуховий пристрій. Коли хлопчик відкрив коробку, стався вибух. Діти загинули на місці події.

На подвірї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція 02

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59-річного господаря затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства двох і більше осіб, а також за фактом незаконного поводження з вибуховими речовинами і боєприпасами розпочато досудове розслідування за п. 1  ч. 2 ст. 115 і ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України відповідно.

На місці події вибухотехніки знайшли ще три подібні саморобні пристрої в різних приміщеннях господарства.
Зараз чоловік співпрацює з правоохоронними органами та показує, де що зберігається.

На подвірї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція 03
На подвірї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція 04

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14 липня працівники вибухотехнічного відділу Нацполіції та піротехніки ДСНС продовжують вилучення вибухових предметів часів Другої світової війни і знешкодження. Точну кількість вибухонебезпечних предметів ще встановлюють.

На подвірї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція 05
На подвірї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція 06
На подвірї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція 07

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На подвірї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137416
 
 
 Топ коментарі
 
А кто-то марки собирает.. Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7061
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сжечь бы на костре этого дедушку, и повесить бы эту бабушку, которая знала о "коллекции" и молчала..
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Походу все поминировал от воров что ли ? Идиот или больной на голову
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сжечь бы на костре этого дедушку, и повесить бы эту бабушку, которая знала о "коллекции" и молчала..
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К примеру зная что у моего бати есть склад ВОПов во дворе и бы своим детям запретил туда ходить!
Думаешь родители не знали?
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Это копатель-идиот! Накопало ипанутое по ВОВу ВОПов и сидит придурошное довольное...
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А, я и не знал что немцы так называют ВМВ. Как на немецком? Гройсман Фатерлянд Криг? Или как?
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Это потому что ты Казлов. Все казловы такие.
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Вова тільки для кацапа,для людей друга світова.
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откуда у вас такая уверенность что мины пустые???
Особенно пустой была граната которой он сейф заминировал!
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А скільки такого добра залишиться на Думбасі...
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Походу все поминировал от воров что ли ? Идиот или больной на голову
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Вспомнилось Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3654

"Однажды баба заказала мне сазана.
Как никогда вдруг натянулася блесна.
Со дна я вытащил живого партизана.
Не знал бедняга, что закончилась война."

(с)
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От нахіба йому було потрібне це залізо? До такого віку дожив, а розуму, як в равлика.
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У нас в сели фронт стоял почти 8 месяцев.Погибло более 1500 воинов.Боеприпасов закопано немерено.У одной старушки на окраине противотанковыми блинами была выстлана дорожка к сортиру.Мужик рассказывал,что когда в 58 году закладывал дом ,бульдозер выкопал ящики с минами от миномёта,так они его назад зарыли и сверху дом поставили.Иначе савецка власть не дала б новую саманную хату строить.В селе пацанёнка 9лет разорвало миномётной миной в 1993году.Нашёл где-то и ударил об бетонную электроопору.Дедушка останки собирал по кущам.
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Я, конечно извиняюсь, но заинтересовали очень: не могли бы назвать это местечко. А то я кроме Воронежа, где 178 дней линия фронта не изменялась, более у нас, на югах, такого места не знаю. А интересуюсь. Заранее благодарю.
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у не даром же западенцем схроньі приписуют. вот один из схронов.
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Це не схрон, в схронах все змащене і готово до бою, схрони не роблять в жилих приміщеннях, приїдете, можу показати .
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Ого! Есть такие, которым только ВОПы и подавай. Далеко не все доживают до срока определённого Природой, вносят коррекцию, собственноручно. Никогда я их не трогал. И во всякие МЧСы не сообщал. Закопал обратно- и хрен с ним. ЭфКи, без запалов- то было дело. Что интересно, до 2013-го я спокойно их дарил, корешам. Я те спокойно держали в офисах, на полочках. Было дело...
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"защита от дурака" (техн.жарг.) должна быть везде и всегда, и во власти в том числе.. к сожалению зебилы не поймут - это не их конёк, понимать..
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Даніло, ти вже дахом поїхало від розпачу за фіаско головного свина. Попий холодної водички, прогуляйся на свіжому повітрі. Побережи своє психічне здоров"я, адже тебе чекає ще один удар долі - проліт сивочолого повз Верховну Раду.
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Село Лыгивка ,сахновщанського району Харкивськои области.Тоди -полтавськой!С сентября 1941 по июнь 1942 года.Фронт стоял по реке Орель.Немцев там погибло не более 20.Есть ещё очевидцы,но были детьми.
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа подвір'ї жителя Рівненщини, де вчора від вибуху загинуло двоє дітей, знайшли арсенал боєприпасів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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