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 Суспільство, Фоторепортаж, За кордоном
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 Поодинокі пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві. ФОТОрепортаж

Учора в столиці Росії відбулись поодинокі пікети з вимогою звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, якому виповнилося 43 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці на сторінці ініціативи "Сенцов. Обмін. Сьогодні і щодня".

На сторінці оприлюднено фото учасників пікетів на Страсному бульварі, на вулиці Петрівка та на Петровському бульварі.

Активісти тримали в руках плакати з написом: "Обмін всіх на всіх - свободу Олегу Сенцову". Також вони зібралися в офісі правозахисної організації "Меморіал", щоб написати листа Сенцову та іншим політв'язням.

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Поодинокі пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві 01
Поодинокі пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві 02
Поодинокі пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві 03
Поодинокі пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві 04
Поодинокі пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві 05
Поодинокі пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві 06
Поодинокі пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві 07
Поодинокі пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві 08
Поодинокі пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві 09
Поодинокі пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві 10
Поодинокі пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві 11
Поодинокі пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві 12
Поодинокі пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві 13
Поодинокі пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві 14
Поодинокі пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві 15

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137412
 
   
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Дякуємо.
Це дуже сміливі та принципові люди.
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Одиночные пикеты не требуют уведомления властей об акции. Должна соблюдаться лишь дистанция между пикетчиками одной направленности. (Каждый пикетчик стоит под деревом - места определили заранее, плакаты одинаковы).
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Огромное вам спасибо, ПАТРИОТЫ России! Берегите себя.
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Потрібно сайт на зразок миротворця тільки щоб туди потрапляли ті хто підтримує Україну на рф, щоб коли путлер здохне та путлер@сти почнуть кричати що вони харошіє можно було встановити правду.
Запам'ятайте ці обличчя - це обличчя жителів рф у яких є совість та гідність не лягати під систему путлер@.
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Всех на всех это как, террориста Сенцова на журналиста Волошина. Интересно сколько СБУ заплатило за эту "акцию"?
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Наверно вы здесь что-то забыли. Большая просьба тусоваться со своими... там правда намного слаще...
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