 Поодинокі пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці на сторінці ініціативи "Сенцов. Обмін. Сьогодні і щодня".

На сторінці оприлюднено фото учасників пікетів на Страсному бульварі, на вулиці Петрівка та на Петровському бульварі.

Активісти тримали в руках плакати з написом: "Обмін всіх на всіх - свободу Олегу Сенцову". Також вони зібралися в офісі правозахисної організації "Меморіал", щоб написати листа Сенцову та іншим політв'язням.

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