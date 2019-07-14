 Одиночні пікети з вимогою звільнити Сенцова відбулись у Москві. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці на сторінці ініціативи "Сенцов. Обмін. Сьогодні і щодня".
На сторінці оприлюднено фото учасників пікетів на Страсному бульварі, на вулиці Петрівка та на Петровському бульварі.
Активісти тримали в руках плакати з написом: "Обмін всіх на всіх - свободу Олегу Сенцову". Також вони зібралися в офісі правозахисної організації "Меморіал", щоб написати листа Сенцову та іншим політв'язням.
Це дуже сміливі та принципові люди.
Запам'ятайте ці обличчя - це обличчя жителів рф у яких є совість та гідність не лягати під систему путлер@.