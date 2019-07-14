 Найманці РФ обстріляли з БМП житлові квартали Мар'їнки, - СЦКК. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
11 липня з 22:25 до 22:45 проросійські війська з БМП-2 обстріляли Мар'їнку, унаслідок чого пошкоджено декілька будинків. Встановлено, що противник вів вогонь із напряму селища Трудівське.
Під час фотофіксації офіцери групи спостереження української сторони СЦКК виявили пошкодження щонайменше в чотирьох будинках за різними адресами. Зокрема, на вулицях Прокоф'єва, 45, Нова, 3, Заводська, 12, зафіксовано пошкодження стін, вікон і даху. Крім того, на Шевченка, 48, є пошкодження паркану.
Військові стверджують, що всі пошкодження виникли унаслідок влучання 30-мм снарядів. Потерпілих не виявлено.
"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушують всі норми міжнародного гуманітарного права та існуючі домовленості, оскільки цілеспрямовано продовжують обстрілювати мирні населені пункти, унаслідок чого страждають прості люди", - підкреслили в СЦКК.
https://youtu.be/3IHE3fnk5Yg
По словам немецких представителей, переговоры базировались вокруг "последних положительных сдвигов на Донбассе". Также продумывались дальнейшие шаги для реализации минских соглашений, в первую очередь - прекращение огня."
Смысл ищеш. Там
смысла и мозгов - как у наших 70%.
70% наших по повесткам не являлись!
Ты наверное не местный?
А че не типо ЮАР?
Израиль запер пару миллионов смуглых в гетто, как скот - офигеееть "цивилизованный", ага.
Типо Византии еще бы сказал.
Вася Гидрант, ты - ноль надувной..