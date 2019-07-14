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 Події, Фоторепортаж
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Все про:обстріл (5329) СЦКК (443) Мар'їнка (431)

 Найманці РФ обстріляли з БМП житлові квартали Мар'їнки, - СЦКК. ФОТО

Найманці РФ обстріляли з БМП житлові квартали прифронтової Мар'їнки, що в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Найманці РФ обстріляли з БМП житлові квартали Марїнки, - СЦКК 01

11 липня з 22:25 до 22:45 проросійські війська з БМП-2 обстріляли Мар'їнку, унаслідок чого пошкоджено декілька будинків. Встановлено, що противник вів вогонь із напряму селища Трудівське.

Під час фотофіксації офіцери групи спостереження української сторони СЦКК виявили пошкодження щонайменше в чотирьох будинках за різними адресами. Зокрема, на вулицях Прокоф'єва, 45, Нова, 3, Заводська, 12, зафіксовано пошкодження стін, вікон і даху. Крім того, на Шевченка, 48, є пошкодження паркану.

Найманці РФ обстріляли з БМП житлові квартали Марїнки, - СЦКК 02

Дивіться також: Противник обстріляв Новгородське з крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї, згоріла господарська будівля, - прес-центр ОС. ФОТОрепортаж

Найманці РФ обстріляли з БМП житлові квартали Марїнки, - СЦКК 03

Військові стверджують, що всі пошкодження виникли унаслідок влучання 30-мм снарядів. Потерпілих не виявлено.

Найманці РФ обстріляли з БМП житлові квартали Марїнки, - СЦКК 04
Найманці РФ обстріляли з БМП житлові квартали Марїнки, - СЦКК 05

Дивіться також: У результаті обстрілу Катеринівки пошкоджено не менше 7 будинків, - СЦКК. ФОТОрепортаж

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушують всі норми міжнародного гуманітарного права та існуючі домовленості, оскільки цілеспрямовано продовжують обстрілювати мирні населені пункти, унаслідок чого страждають прості люди", - підкреслили в СЦКК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137411
 
 
 Топ коментарі
 
Была команда терпеть от кучмы
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Команда від миролюбивого головнокомандуючого. Від Кучми - лише пропозиція. Бо Кучма у владній, особливо армійській вертикалі - ніхто. Простий дядько пенсійного віку. Не варто змішувати відповідальність на тих, хто її просто не несе.
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С какой целью обстреливаются жилые кварталы каждый день? Явно не для того чтобы помириться и явно не для атаки. Ето все делается только чтобы поддерживать конфликт в Украине. И никакие переговоры и миролюбные поблажки их не остановят кроме как их физическое уничтожение. У Рашки цель уничтожить Украину как государство. Перестанут стрелять так будут гадить по тихому и подрывать економику Украины через Мертвечуков, Бойков и прочих олигофренов-казнокрадов.
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Команда від миролюбивого головнокомандуючого. Від Кучми - лише пропозиція. Бо Кучма у владній, особливо армійській вертикалі - ніхто. Простий дядько пенсійного віку. Не варто змішувати відповідальність на тих, хто її просто не несе.
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Вангую. Засвічені у царському купанні червоні труселя бізнесмени з кварталу згодом продадуть на аукціоні. Це гармонійно впишеться у шоу "прєзідєнт - свой парєнь із народа". Це відволіче на деякий час лохторат від проблем, які вже накочуються.
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труселя выставят в музей и будут премировать самых упоротых зебилов их нюханьем
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когда их уже угомонят? надо им стрелялку обломать. вопрос: - что произойдет, если мы выйдем с минского формата?
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Та вже нічого кардинального. Мінськ начебто дозволяв вводити санкції. Оскільки санкції судячи з усього будуть знімати, то сенсу у Мінських домовленостях немає.
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Та ось, якраз, і приймають рішення, що українській армії не варто відповідати на сепарські "шалости". Треба потерпіти, можливо, переказяться. "В пятницу, 12 июля, во французской столице Париже состоялась встреча внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России для возобновления переговоров в нормандском формате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
По словам немецких представителей, переговоры базировались вокруг "последних положительных сдвигов на Донбассе". Также продумывались дальнейшие шаги для реализации минских соглашений, в первую очередь - прекращение огня."
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Зачем же боевики так палятся? Какой смысл обстреливать гражданский поселок, если там нет ВСУ? Или есть?
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Витя, ты бы пообщался с теми боевиками. Для начала.
Смысл ищеш. Там
смысла и мозгов - как у наших 70%.
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Т.е., ты, Стёпа, хочешь этим сказать, что наши тоже так "палятся"? ("Там смысла и мозгов - как у наших 70%".)
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Думай!
70% наших по повесткам не являлись!
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Что за повестки, где, кому, и кто по ним должен был являться?
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Военкомат, 14-15 гг.
Ты наверное не местный?
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Ху*ло им привез снаряды и деньги и сказал стреляйте каждый день что огонь не погас. Зачем Ху*ло по всему миру поддерживает конфликты и террористические организации? Чтобы шантажировать власти других стран и продавливать интересующие его вопросы. Поему в цивилизованный странах типо Израиля есть правило написано кровью- Никаких переговоров и договоренностей с террористами. Террористы подлежат уничтожению.
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Поему в цивилизованный странах типо Израиля\\\\\\\\\


А че не типо ЮАР?
Израиль запер пару миллионов смуглых в гетто, как скот - офигеееть "цивилизованный", ага.
Типо Византии еще бы сказал.
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Хорошо, что в Украине террористов ликвидировали. Вместо АТО - ООС. Остались одни боевики НВФ. (А насчет Израиля... Вроде переговаривались таки... И не раз. За одного своего пленного тысячу не уничтоженных террористов из тюрем освободили. Не?)
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Ето они просто хотели поговорить по рузьки
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С какой целью обстреливаются жилые кварталы каждый день? Явно не для того чтобы помириться и явно не для атаки. Ето все делается только чтобы поддерживать конфликт в Украине. И никакие переговоры и миролюбные поблажки их не остановят кроме как их физическое уничтожение. У Рашки цель уничтожить Украину как государство. Перестанут стрелять так будут гадить по тихому и подрывать економику Украины через Мертвечуков, Бойков и прочих олигофренов-казнокрадов.
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Саме Офшорна Гнида дала наказ на:не розстріл колони Гіркінда,який втікав із звільненого Слов'янська,на вивід військ із звільненого Луганська,на атаку Іловайська,на відклик техніки на парад до Києва коли наших захистників розстрілювали москалі в "зеленому коридорі" Мужеложенка.
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а слабо Владимиру Александровичу Мылотворцу скааааазать терарастам: "перестать стрелять" и главное - обеспечить это, сделайте это вместе с 72%ными зебилами?.. или "жопы нет" у героев и фанов зебильных сериалов?..
Вася Гидрант, ты - ноль надувной..
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Цензор.НЕТФотоПодіїНайманці РФ обстріляли з БМП житлові квартали Мар'їнки, - СЦКК. ФОТО
 
 
 
 
 
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