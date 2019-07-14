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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Маріуполь (566) Нацполіція (7827) стрілянина (1011)

 Конфлікт між двома водіями в Маріуполі переріс у стрілянину, одного з чоловіків поранено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Маріуполі між водіями виник конфлікт, унаслідок чого один із них почав стріляти в іншого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Донецької області.

Місцеві жителі помітили в машині "Шкода" чоловіка з вогнепальним пораненням і викликали правоохоронців. Постраждалим виявився житель 1970 року народження.

Поліцейські з'ясували, що його поранив водій машини "Волга", з яким той конфліктував. Чоловік дістав револьвер і вистрілив у потерпілого. Після стрілянини він зник із місця події.

Правоохоронці відразу почали шукати нападника і згодом знайшли його машину. Самого підозрюваного вдалося затримати. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Замах на умисне вбивство".

Дивіться також: Поліція розшукує двох підозрюваних у замаху на життя поліцейського на Закарпатті. ФОТО

Конфлікт між двома водіями в Маріуполі переріс у стрілянину, одного з чоловіків поранено 01
Конфлікт між двома водіями в Маріуполі переріс у стрілянину, одного з чоловіків поранено 02
Конфлікт між двома водіями в Маріуполі переріс у стрілянину, одного з чоловіків поранено 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137410
 
 
 Топ коментарі
 
А как теперь? На мерсе и с кипой на голове?
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«Партия Слуга народа отказалась от логотипа с велосипедом и булавой»(с)

50 днів.
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Не надо звездеть. На диком западе стволы были в свободном и не криминальном доступе.
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«Партия Слуга народа отказалась от логотипа с велосипедом и булавой»(с)

50 днів.
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А как теперь? На мерсе и с кипой на голове?
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Такой логотип они уже после выборов сделают
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Команда Зє прийняла вірне рішення відносно велологотипу . Така річ дещо легковажна і не відповідає статусу гаранта . Зовсім інша річ це вид збоку силуета який виграє пенісом на піаніно .
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ссылка есть на оф источник? или просто высер наркомана ?
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Ну да. Глазик выбьет. Но глазиков у людей обычно два штуки. Спасибо зеленскому.
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Невже це Зеленський дав людям два ока!? Ото сою плющить. Це ж Поросьонко сказав що, зброя має бути тільки у ментів та бандюків.
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Ти здається навіть собі в скроню пробував
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Нє, то в тебе старечий маразм. На дорозі раз один придурок у плече мені шмальнув, так у мене флобер з'явився.
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Я від тебе старший всього на декілька років,ти думаєш як дорослі хлопці,то батьки вже дрімучі старикани.Щоб ти знав,дітей можна зачати зразу після армії,в якій ти конєшно не був і може через те і не вдалося своїх завести.Коли там і чого в тебе появився флобер,мені байдуже,головне шо ти його приміряв до скроні,щоб звести рахунки з життям.Пройдись по своїй темі,якщо маразм середнього віку розпочавсь,та освіжи память.
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Маразм можна отримати і в 40. Якщо зловживати спиртним, як ти.
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Знову дешевенько провокуєш слабак? На тобі краще,як танкісту,наводчіку дронів,спецназівцю,ким ти там ще був у своїх фантазіях,як неперевершеному бійцю на диванних баталіях в компі,посилання на гру.
Конфлікт між двома водіями в Маріуполі переріс у стрілянину, одного з чоловіків поранено - Цензор.НЕТ 8663
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Настоящие Мужчины.Я голосую за РПГ у каждого!
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А я голосую за то шоб патрульным полицейским оружие НЕ выдавали как в Англии ! Дайошь самое пацифистское общество на планете Есть город Солнца на Гоа , где нет оружия и все без трусов ходят как Адам и Ева , а у нас будет Солнечная страна
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Та их и так бьют шо с оружием шо без. Как тот черт(звонит Бакланову) - Пугачев: менты - одна трендит по телефону, жёппой к быку, а второй чет там дуплит и ловит пули. Им машин не выдавать, а от оружия - вообще не зависит их безопасность. Даже хуже может быть(Княжичи))
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Давайте публиковать новости, что Стоматолог вырвал быстро зуб, пекарь испек хлеб, сантехник устранил течь и т.д- это прямое выполнение служебных обязанностей ПОЛИЦИЕЙ, за что они получают заработную плату. А криминал всегда был и будет- так устроено человечество, и таких преступлений тысячи..
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При Брежневе могли пришибить за кроссовки привезённые из масквабада или просто за новые гдровские штаны , в тёмном переулке ......
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осталось недолго .... водитель мерседеса достал из багажника Джавелин,на что водитель Лексуса ответил доставанием из багажника Стугны Конфлікт між двома водіями в Маріуполі переріс у стрілянину, одного з чоловіків поранено - Цензор.НЕТ 720
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Знаєте чому я за вільний продаж пістолетів на кожному вуглу і без лишніх бюрократичних перепон? На це є тільки дві причини. Перша я працюю в ритуальному бюро і друга, що світ стане чистішим від дибілів. Бо таки правду кажучи, розвелося їх занадто багато. А війни, яка чистить і вправляє мозги поки що не має.
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Бог создал людей разными, а полковник Кольт уравнял их)
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В течении пару тройки лет, после легализации стволов, погибнуть и много прохожих. Случайно попавших под огонь. Но через пару тройку лет, все будет по другому. Перестрелки будут, но и быдла гораздо меньше станет. Да и чиновники будут по другому работать, зная что у людей стволы есть 😁 Я за легализацию 👍👍
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Та ніфіга там не буде великого зростання супутніх жертв. Просто у нас не публікують статистику вбивст то, багатьом і здається що вони мало не в раю.
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Можна подумати, що в даному випадку револьвер був легальний.
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синок прокурора, посилений заряд в гумострілі, все легально. Я проти гумострілу але за лібералізацію обігу короткостволів і довгостволів. Гумостріли, як спеціальний пристрій мають бути тільки у ментів, як спецзасіб.
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Українці озброюй есь,щоб не бути тєрпілами від рузгємірців.
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Странно було б,як,щоб конфликт перерос в дружбу Конфлікт між двома водіями в Маріуполі переріс у стрілянину, одного з чоловіків поранено - Цензор.НЕТ 402
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Ничего странного, у россиян часто такое бывает)
Сперва поссорятся, потом набьют морды друг другу, а потом помиряться и вместе пьют боярышник)
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Из двух кто то оказался бидлом дорожним
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Городской сайт сообщил,что пострадавший утром скончался.
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Цензор.НЕТФотоПодіїКонфлікт між двома водіями в Маріуполі переріс у стрілянину, одного з чоловіків поранено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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