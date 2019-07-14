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 Події, Фоторепортаж
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Все про:маршрутки (160) пожежа (1689) Харків (1432)

 Маршрутка загорілася під час руху в Харкові і повністю згоріла, пасажири встигли евакуюватися. ФОТОрепортаж

У Харкові під час руху загорілася маршрутка. Транспортний засіб повністю згорів, постраждалих немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

Займання сталося вчора, 13 липня, пожежа почалася під час руху маршрутки №61 "Центральний ринок - Лиса гора". На вул. Курилівській почало горіти в моторному відсіку. Що стало причиною загоряння, наразі невідомо.

Відразу після цього водій евакуював пасажирів із транспорту і намагався сам загасити пожежу, але йому це не вдалося.

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"До місця виклику виїхали 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що в маршрутці горіли моторний відсік та салон на площі близько 10 кв. м", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби ДСНС, вже через 17 хвилин пожежу повністю ліквідували, постраждалих немає.

Маршрутка загорілася під час руху в Харкові і повністю згоріла, пасажири встигли евакуюватися 01
Маршрутка загорілася під час руху в Харкові і повністю згоріла, пасажири встигли евакуюватися 02
Маршрутка загорілася під час руху в Харкові і повністю згоріла, пасажири встигли евакуюватися 03
Маршрутка загорілася під час руху в Харкові і повністю згоріла, пасажири встигли евакуюватися 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137407
 
 
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Что стало причиной возгорания, пока неизвестно

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Да ладно. Причина возгорания - украинская разработка и производство.
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100% взяли бы какуюто маршрутку из ЕС и никогда бы она не загорелася!
На них наложена специальная антипожарная аура.
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загорелась бы тоже,если бы в ней наш электрик покопался
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Какая-то ведьма не доехала на шабаш к лысой горе Маршрутка загорелась на ходу в Харькове и полностью сгорела, пассажиры успели эвакуироваться - Цензор.НЕТ 4540
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почему свиносоя не тошнит в теме , о том что это все подстроили проклятые евробляхеры?
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Вот оно! Повышение качества обслуживания от Кернеса! Не зря же плату за проезд повысили.
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водітєль куріл і стряхівал пєпєл в моторний отсєк лошаріка
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Цензор.НЕТФотоПодіїМаршрутка загорілася під час руху в Харкові і повністю згоріла, пасажири встигли евакуюватися. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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