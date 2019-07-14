 Маршрутка загорілася під час руху в Харкові і повністю згоріла, пасажири встигли евакуюватися. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

Займання сталося вчора, 13 липня, пожежа почалася під час руху маршрутки №61 "Центральний ринок - Лиса гора". На вул. Курилівській почало горіти в моторному відсіку. Що стало причиною загоряння, наразі невідомо.

Відразу після цього водій евакуював пасажирів із транспорту і намагався сам загасити пожежу, але йому це не вдалося.

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"До місця виклику виїхали 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що в маршрутці горіли моторний відсік та салон на площі близько 10 кв. м", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби ДСНС, вже через 17 хвилин пожежу повністю ліквідували, постраждалих немає.







