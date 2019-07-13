 У Києві біля будівлі СБУ відбулася акція "Коли сяде Медведчук?". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Спочатку акція планувалася біля офісу "112" каналу, однак після нічного обстрілу телеканалу, організатори вирішили перенести мітинг під будівлю СБУ на вулиці Володимирській.







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