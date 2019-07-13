 У Дніпрі попрощалися з бійцем 74-го окремого розвідбату Колодяжним (позивний Кол), який помер від ран у шпиталі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Олександр 27 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил дістав важкі поранення унаслідок підриву на міні. Був доставлений у військовий госпіталь Дніпра в стані коми, від поранень помер 11 липня о 7-30 ранку, так і не опритомнівши.
Олександр Колодяжний строкову службу проходив у десантних військах. Працював у Дніпрі продавцем. Мобілізований під час 3-ї хвилі в липні 2014 як доброволець, на фронті - з 01.09.2014. "Кіборг", учасник оборони Донецького аеропорту (дві ротації, в жовтні і листопаді 2014 року), боїв в Авдіївській промзоні в районі Маріуполя, чотири рази був поранений на фронті. Кавалер ордена "За мужність" і ордена "Народний Герой України".
У нього залишилися мати і дорослий син.
Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з розвідником Олександром Колодяжним, який підняв український прапор над старим терміналом ДАП: "Операція тривала лічені хвилини. Противник навіть не зрозумів, як все сталося"