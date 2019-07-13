EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Спорт
  5265  60
Все про:спорт (739) теніс (68) Снігур Дарія (2)

 Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон. ФОТОрепортаж

17-річна киянка Дарина Снігур стала переможцем юніорського Вімблдонського тенісного турніру у Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У суботу, 13 липня, українка перемогла у фіналі Алексу Ноель зі США - 6:4, 6:4,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірна України з баскетболу повторила на Універсіаді найкращий результат в історії: завоювала срібло, програвши лише команді США

Фото матчу опублікував у своєму фейсбуці харківський бізнесмен, ексвіцегубернатор Харківщини Юрій Сапронов, зазначивши, що батько тенісистки був присутній на матчі.

Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 01
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 02
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 03
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 04
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тенісистка Світоліна вийшла у півфінал Вімблдону

Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 06
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 07
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 08
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 09

Читайте: Українка Завацька виграла турнір ITF в Італії

Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 10
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 11
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 12
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 13
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 14

Також дивіться: Українка Ястремська перемогла на тенісному турнірі в Страсбурзі. ВIДЕО


Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон 15

Таким чином, Дарина стала другою українською тенісисткою, яка змогла стати кращою на юніорському Вімблдоні. 2004 року Катерина Бондаренко здолала у фіналі Ану Іванович із Сербії - 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.

Читайте також: Українські легкоатлетки Климець і Корсун завоювали 2 золота на Універсіаді-2019

До фіналу юніорських вімблдонських змагань також доходили українки Тетяна Перебийніс (2000 рік), Еліна Світоліна (2012) та Даяна Ястремська (2016).

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137363
 
   
 Топ коментарі
 
Умничка і красуня, наші жінки кращі в світі .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
не всех разопнули?)))...лучшие приумножают славу
 показати весь коментар
 
 
Умничка і красуня, наші жінки кращі в світі .
 показати весь коментар
 
 
Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла первый титул Большого шлема.
РЕСПЕКТ !
 показати весь коментар
 
 
Но это всё-таки, юниорский. А так, молодец, конечно.
 показати весь коментар
 
Зосенька,так на взрослом украинка играла в полуфинале.А ты сама в теннис играешь?
 показати весь коментар
 
 
Главное чтобы денег хватило удержать её в Украине. А то мы уже видели федерацию велоспорта.
 показати весь коментар
 
 
В теннисе такие "бегуны" встречаются редко по понятным причинам.
 показати весь коментар
 
Браво! Поздравляю! Вот этих молодых победителей нужно поддерживать,потому что из таких юных (теннисистов,футболистов, и др.) вырастают будущие взрослые победители и чемпионы!
 показати весь коментар
 
 
Умничка! Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 4205 Только вот где она все время от биндерафцев ховалася? всех снегирей жеж давно сожрали...
 показати весь коментар
 
 
Випередили Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 6931 Теж хотів згуморити про снігурів )))
Дівчинці - вітання! Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 9656
 показати весь коментар
 
 
Е-е-е... Взагалі-то це чистий стьоб.

Чи ви сприймаєте усе оце (про синичок та снігурів) на серйозних борщах?
 показати весь коментар
 
Повсеместный стеб уже застебал.
Не надоело?
 показати весь коментар
 
-- за Бугром -- все лучшие украинские спортсмены и работяги, тренируются и работают.
Я тоже -- лучший украинский дальнобойщик в Германии! -- уже 26 лет... *)
 показати весь коментар
 
 
В Германии тоже есть опасности на автобанах,-там если увлекаться и не быть аккуратным то на тех дорогах можно уснуть,или палец может застрять в носу... Шютка. Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 3908
 показати весь коментар
 
 
Уже сложнее отрубиться за баранкой. Если фура начинает съезжать с полосы, сразу сирена верещит с той стороны, куда сносит... ...потом, щас поставят видеоанализаторы глаз -- по частоте моргания определяю, чы водила засыпает? -- сразу аварийка, сирена, торомз -- автоматычно.
Потом -- алко тестеры -- пока в трубочку не подуешь, фурка не заведётся. ...а перед этим, свою водилскую электронную карточку в бортовой комп воткни.
В общем -- аварий будет всё меньше, подработать по-чёрному тоже -- фигвам...*)
 показати весь коментар
 
 
Ничего! Пока молодой-работай! Успехов! Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 8425
 показати весь коментар
 
 
Та молодой! -- а этом годе 60 звякнет... ...всё никак не расстанусь с Комсомолом -- пионерок пенсионеркам предпочитаю... *)
 показати весь коментар
 
 
Конечно молодой! Я до 64 по воскресениям бегал с молодыми в футбол играл! Может и сейчас бегал бы,но начало тошнить от количества гандонов-стукачей среди тех кто играли со мной,и бросил.
 показати весь коментар
 
 
...а надо было не по футболистам, а по бабам бегать... ...и не токо по выходным! -- а круглосуточно!
Но, шо б в рейс с утра -- как штык!
...эт, правда, с детства надо привыкать -- как я, например -- с 16 лет -- всё привыкаю и привыкаю....*)
 показати весь коментар
 
 
Это как физики про себя шутят,-квантовую механику физики долго не понимали,не понимали-а потом привыкли! Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 3768 Про девочек мне- во-первых гэбистские провокаторы буквально подталкивали всяких под меня,потому я сейчас осторожен,во-вторых я на соседней ветке написал,кто у меня жена,так что даже разговаривать тут про это низя-я! Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 3768 А то что с каждым годом молодые становятся все красивее и красивее-это истина!
 показати весь коментар
 
 
Если сюда добавить наших юниоров по футболу, сташих чемпитонами мира, то неплохая молодежь подрастает.
 показати весь коментар
 
 
Кем стали футболисты МОЛОДЕЖНОЙ сборной Украины? Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 117
 показати весь коментар
 
В финале молодежного чемпионата мира сборная Украины победила команду Южной Кореи со счетом 3:1 и впервые стала Чемпионом мира по футболу.
 показати весь коментар
 
 
А-а...А то я прочитал у товарисча выше и не понял... Спасибо!
 показати весь коментар
 
Патриот,Украину и спорт любишь?Ну,ну.Невежество смертный грех,особенно в спорте.А мужику в футболе...
 показати весь коментар
 
Даринка, вітаю! Наша українська гордість!
 показати весь коментар
 
 
Воспитать теннисиста хорошего- очень большие деньги. Тренер, корты, поездки, спарринг , массаж. А мальчика, так вообще. Они позже выстреливают , чем девочки, в силу разных причин.
Позорно, что нужны частные спонсоры, государство не может выступать в этом качестве,
Вот и получается, что все наши многие чемпионы Украины в теннисе меняют направление деятельности
В Штатах очень много кортов. Везде
В Испании собственно корты и то дешевле, чем в Одессе, например.
Дети могут проводить больше времени на кортах, отсюда и появляются Надали.
Все наши чемпионы- это все вопреки, это подвиг родителей. Очень часто - это дети бывших спортсменов, которые тренируют своих детей бесплатно .
 показати весь коментар
 
 
Она и не пряталась. Несколько титулов категории ITF. Просто такие турниры обычно за кадром остаются, а тут все-таки Большой шлем. А еще чемпионка мира в составе сборной Украины до 14 лет. Еще есть из молодых дарований Марта Костюк, взявшая Большой шлем в Австралии 2 года назад, когда ей еще 15 не исполнилось. По девушкам в большом теннисе как-то больше перспективных, чем у парней. После Долгополова никто к ТОП-уровню не подбирался. В женском мировом ТОП-100 сейчас 4 украинки, причем одна в ТОП-10, в мужском ТОП-100 - 0 украинцев.
 показати весь коментар
 
 
Умничка, в таком же духе и дальше продолжай, удачи тебе и в дальнейшем.
 показати весь коментар
 
 
Я понимаю что ты подыхаешь с голоду,но я не понимаю тех кто,тебя наняли,-зачем таких кретинов как ты,набирать?
 показати весь коментар
 
 
НЕУДИВИТЕЛЬНО, ШО парашонка ПРОИГРАЛ, ПРИ ТАКИХ ,,УМНЫХ" И ,,ПРОЗОРЛИВЫХ" СТОРОННИКАХ, И ТАКОЙ ЖЕ ,,..." КОМАНДЕ СОВЕТНИКОВ. 😂😅😂
ДАФАЙ ТЕ ЖГИТЕ ИШЧО. В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ 10 ДНЕЙ ОПУСТИТЬ РЕЙТИНГ ХОЗЯИНА НА УРОВЕНЬ ПЛИНТУСА. 😂😅😂
 показати весь коментар
 
 
Мне на.рать на Порошенко,но ОСОБЕННО на тебя! Гречка за которую продаешься,хоть не плесневелая,ХОЛОП?
 показати весь коментар
 
 
БЫЛИ У меня ДОГАДКИ, ЧТО ЭТО УМНЫЙ ПИАР ХОД ОТ КОМАНДЫ ЗЕЛЕНСКОГО НАНЯТЬ КОМАНДУ ТРОЛЛЕЙ ЧТО БЫ ,,ГНОБИТЬ" ЗЕЛЕНСКОГО. 😂😅😂
ИДЕАЛЬНЫЙ И УМНЕЙШИЙ ХОД В УСЛОВИЯХ КОГДА ВСЕ ВО ВСЕХ РАЗОЧАРОВАЛИСЬ И НИКОМУ НЕВЕРЯТ. 😂😅😂
ИДЕАЛЬНО РАБОТАЕТ ТОЛЬКО МЕТОД ОТ ПРОТИВНОГО. НО ТЫ ДАВАЙ ПРОДОЛЖАЙ, И ЖГИ ЕЩЁ. К парашонке ЭТОТ МЕТОД НЕОТНОСИТСЯ. 😂😅😂
 показати весь коментар
 
Люсик,-какие у тебя догадки-рогатки с твоими полтора нейронами?! Чтобы о чем-то думать,надо хотя бы школу закончить! Иди постирай свои рукава от соплей!
 показати весь коментар
 
Я и не намерен открывать,-посылаю сразу на мой пост выше в 19.19 мин.
 показати весь коментар
 
LeOnid Tkachenko, зебіли вибухають, як сухий порох! Як Вам це вдається...
 показати весь коментар
 
 
Обидчица Свитолиной Халеп победила в Уимблдоне,разгромив Сирену.Свитолиной - мои поздравления.Так высоко никто из Украинок не подымались.
 показати весь коментар
 
 
Шось гарант молчит , как в рот шаурмы набрал . Где поздравления чемпионке , панэ прецедент Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 4774 .. ??

Порох спортсменов поздравлять не забывал ,, сразу же .
 показати весь коментар
 
 
[петросян mode on] Бо в теніс грають ракеткою, а не струком [петросян mode off]
 показати весь коментар
 
 
Українські дівчата не тільки виграють міжнародні турніри але і захищають Україну.
Слава Україні!
Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 7892
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСпортУкраїнська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору