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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2395) Львів (1066)

 У Львові 21-річна дівчина на Mercedes, намагаючись втекти з місця ДТП, врізалася в дерево і загинула. ФОТОрепортаж

У Львові 21-річна дівчина на Mercedes-Benz, втікаючи з місця ДТП, звалила електроопору і загинула унаслідок зіткнення автомобіля з деревом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за інформацією начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлани Добровольської, ДТП сталася 13 липня о 5:10.

"Водійка автомобіля Mercedes-Benz не впоралася з керуванням, з‘їхала з проїжджої частини і збила електроопору, після чого легковик врізався в дерево. 21-річна водійка, жителька Пустомитівського району, загинула на місці. 21-річного пасажира автомобіля, він також є жителем Пустомитівського району, госпіталізовано", - сказала Добровольська.

Вона зазначила, що всі обставини ДТП наразі встановлюються, призначено низку експертиз. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху).

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Як повідомив на сторінці у фейсбуці громадської організації "Варта-1", яка співпрацює з правоохоронними органами, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, у смертельну ДТП потрапив автомобіль із номерами іноземної реєстрації, водійка якого втікала з місця попередньої ДТП.

"На вул. Городоцькій автомобіль Mercedes-Benz на іноземній реєстрації здійснив зіткнення з деревом. 21-річна кермувальниця загинула на місці, пасажира забрали у лікарню. Також є інформація, що водійка скоїла ДТП з іншим автомобілем раніше. І там, зі слів іншого водія, поводилася неадекватно, можливо, перебувала у стані алкогольного сп’яніння. З місця першої ДТП жінка втекла зі словами: "Я вмію їздити, дивись як", - і погнала, а вже через кілька хвилин сталася смертельна ДТП, де жінка загинула", - зазначив Зінкевич.


У Львові 21-річна дівчина на Mercedes, намагаючись втекти з місця ДТП, врізалася в дерево і загинула 01У Львові 21-річна дівчина на Mercedes, намагаючись втекти з місця ДТП, врізалася в дерево і загинула 02
У Львові 21-річна дівчина на Mercedes, намагаючись втекти з місця ДТП, врізалася в дерево і загинула 03
У Львові 21-річна дівчина на Mercedes, намагаючись втекти з місця ДТП, врізалася в дерево і загинула 04
У Львові 21-річна дівчина на Mercedes, намагаючись втекти з місця ДТП, врізалася в дерево і загинула 05
У Львові 21-річна дівчина на Mercedes, намагаючись втекти з місця ДТП, врізалася в дерево і загинула 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137329
 
   
 Топ коментарі
 
Главное,что люди не погибли!
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Умеют делать авто немцы. Машина в хлам, а фара светит
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злобний, заздрісний скот радіє смерті дівчини
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Люди просто радіють, що на дорогах стало трохи безпечніше.
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Харків, Зайцева. Неодноразово порушувала ПДР, все сходило з рук. Скільки людей вона вбила, нагадати?
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Люди радіють, що скот за кермом вже нікого не вб'є.
Нема чому заздрити.
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Если девушка едет на дорогой иномарке,то сразу понятно что не мозгами она его заработала,а тем местом откуда мы все появились на свет.
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разве мерсы мнуться не знал..этож элитное авто 20 подушек..как танк..та фейк...
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Приехала ***** , на том свете бухать уже не сможет. Бог прибрал неадекватку чтобы никого не убила.
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главное что люди не погибли ! и на том спасибо !
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Хто шукає пригод на свою задницю, обов"язково знаходить. Так і мій племінник, Царство йому небесне, не послухався щирих порад.
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Катит мужик по городу км 30-40
. Прямо в лоб вылетает тачка, а за рулем никого! Он малость растерялся. Ба-бах! Сидит, головой крутит. А из тачки вылазит подруга: "Ой, извините, у меня помада упала!" А если, серьёзно, мне навстречу вылетила одна: в одной руке помада, в другой - мобила. Чем она рулила?
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Я как-то видел чувака на BMW, который одной рукой держал телефон, а другой усиленно ковырялся в носу и ехал в городе , примерно, 60-70 км\ч... У Львові 21-річна дівчина на Mercedes, намагаючись втекти з місця ДТП, врізалася в дерево і загинула - Цензор.НЕТ 5112
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С места первого ДТП женщина скрылась со словами: "Я умею ездить, смотри как"

...
Дідько, це ж просто класика чорного гумору!
Ще Задорнов озвучував зі сцени (коли був іще живий):
Останній запис з чорної скриньки літака - "Смари, как я умею летать!..."
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Цензор.НЕТФотоПодіїУ Львові 21-річна дівчина на Mercedes, намагаючись втекти з місця ДТП, врізалася в дерево і загинула. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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