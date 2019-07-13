 Громадянин Польщі намагався в'їхати до України з трьома шаблями, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
66-річний іноземець прибув із Польщі в пункт пропуску "Краківець" автомобілем "Опель" польської реєстрації. Під час прикордонно-митного оформлення правоохоронці звернули увагу на загорнуті в тканину предмети, які були в багажному відділенні автомобіля.
У середині підозрілого згортка прикордонники виявили три шаблі з середньою довжиною лез близько 90 см і товщиною 4,5 мм. Водій зазначив, що не знав правил переміщення таких предметів через кордон. Чоловік, ймовірно, розраховував обійти ретельну перевірку, вибравши для оформлення смугу руху "зелений коридор".
За фактом виявлення предметів, зовні схожих на холодну зброю, було поінформовано співробітників Національної поліції. Шаблі правоохоронці вилучили для подальшого експертного дослідження.
Чо такоежо смертельное оружийо..
🤣🤣
В Польщі, де закони переважно не параноідальні, можна мати ножі, шаблі, кинджали, мечі, і навіть ходити з ними по вулицях. Якщо вони в кишені чи піхвах. Хоч з катаною в руках їздь в автобусі чи гуляй на вулиці.
Заборонено мати: кастети, бейсбольні битки, телескопічні палиці, сховані леза, наприклад, ніж, вмонтований в підошву взуття, або в годинник тощо.
Карається: погроза вжити холодну зброю, мати будь-яку холодну чи іншу зброю при собі в організованій групі людей (наприклад, група йде на футбол) і т.п.
Тобто, з точки зору польського права той громадянин не порушив абсолютно жодного закону. Звичайно, перед перетином кордону він мав би поцікавитись, куди їде, що везе, і що його за це чекає.
- Ша *** !
- Ні, не знаю.
- Воно значить "Тихіше пані".