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 Громадянин Польщі намагався в'їхати до України з трьома шаблями, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На українсько-польському кордоні прикордонники Мостиського загону виявили три шаблі в автомобілі громадянина Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

66-річний іноземець прибув із Польщі в пункт пропуску "Краківець" автомобілем "Опель" польської реєстрації. Під час прикордонно-митного оформлення правоохоронці звернули увагу на загорнуті в тканину предмети, які були в багажному відділенні автомобіля.

Громадянин Польщі намагався вїхати до України з трьома шаблями, - Держприкордонслужба 01

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У середині підозрілого згортка прикордонники виявили три шаблі з середньою довжиною лез близько 90 см і товщиною 4,5 мм. Водій зазначив, що не знав правил переміщення таких предметів через кордон. Чоловік, ймовірно, розраховував обійти ретельну перевірку, вибравши для оформлення смугу руху "зелений коридор".

Громадянин Польщі намагався вїхати до України з трьома шаблями, - Держприкордонслужба 02

За фактом виявлення предметів, зовні схожих на холодну зброю, було поінформовано співробітників Національної поліції. Шаблі правоохоронці вилучили для подальшого експертного дослідження.

Дивіться також: Під час спроби перейти кордон із Польщею затримано 7 нелегалів із Коморських Островів, - Держприкордонслужба. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137305
 
   
 Топ коментарі
 
Класні...
В Польщі, де закони переважно не параноідальні, можна мати ножі, шаблі, кинджали, мечі, і навіть ходити з ними по вулицях. Якщо вони в кишені чи піхвах. Хоч з катаною в руках їздь в автобусі чи гуляй на вулиці.
Заборонено мати: кастети, бейсбольні битки, телескопічні палиці, сховані леза, наприклад, ніж, вмонтований в підошву взуття, або в годинник тощо.
Карається: погроза вжити холодну зброю, мати будь-яку холодну чи іншу зброю при собі в організованій групі людей (наприклад, група йде на футбол) і т.п.
Тобто, з точки зору польського права той громадянин не порушив абсолютно жодного закону. Звичайно, перед перетином кордону він мав би поцікавитись, куди їде, що везе, і що його за це чекає.
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сто лет назад поляки таким инструментом еще нехило краснокацапов покрошили.
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сто лет назад поляки таким инструментом еще нехило краснокацапов покрошили.
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Харрашо шо не томагавки австралийския!!
Чо такоежо смертельное оружийо..
🤣🤣
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краса, шляхтича депортувати, шаблі залишити. Шаблі, витвір мистецтва. Заздрю на такі шедеври
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Чому він на митниці не увімкнув фонограму "Танцю з *******" Хачатуряна і не помахав *******, просуваючись до виходу?
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Так в чём интрига? Ну ввозил же сабли! А как обратно поедет---та тогда не отдавать! Сабли похоже настоящие, длинные, для кавалеристов---гусарские.
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не пались ватан ! гусары на болотах водятса московских !
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Ну и шо !!! он же вату ехал патрошить ! а вы шо затеяли ! каждая минута дорога !
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А вообще классная штука !нато чить и ***** на пополам с головы до жопы !
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Класні...
В Польщі, де закони переважно не параноідальні, можна мати ножі, шаблі, кинджали, мечі, і навіть ходити з ними по вулицях. Якщо вони в кишені чи піхвах. Хоч з катаною в руках їздь в автобусі чи гуляй на вулиці.
Заборонено мати: кастети, бейсбольні битки, телескопічні палиці, сховані леза, наприклад, ніж, вмонтований в підошву взуття, або в годинник тощо.
Карається: погроза вжити холодну зброю, мати будь-яку холодну чи іншу зброю при собі в організованій групі людей (наприклад, група йде на футбол) і т.п.
Тобто, з точки зору польського права той громадянин не порушив абсолютно жодного закону. Звичайно, перед перетином кордону він мав би поцікавитись, куди їде, що везе, і що його за це чекає.
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- Куме, а ви знаєте, що російською мовою означає наше слово "*****"?
- Ні, не знаю.
- Воно значить "Тихіше пані".
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Сейчас у каждого второго в Украине боевые гранаты и оружие присутствует, а здесь чувак на показуху с клинками попал.
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Судя по остальному- медальоны, некая атрибутика с перьями, вроде и шапка там- какой то реквизит... Может подарки кому вез. Действительно показушной галиматьёй прет за версту. Да и под "похожее на" можно что угодно при желании подвести. Только граждане, даже иностранцы, не обязаны просвещать и обучать ни ментов ни таможенников- те обязаны четко осознавать ЧТО они обнаружили.
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да там помимо сабель , одежда польского гусара , наверное человек ехал на какое то мероприяте
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Шлятича здалеку видко, ласкаво просимо, вашмосць!
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Сокиру, косу чи мотопилу пропустять. Шаблі - ні...
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Цензор.НЕТФотоПодіїГромадянин Польщі намагався в'їхати до України з трьома шаблями, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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