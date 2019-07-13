 Громадянин Польщі намагався в'їхати до України з трьома шаблями, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

66-річний іноземець прибув із Польщі в пункт пропуску "Краківець" автомобілем "Опель" польської реєстрації. Під час прикордонно-митного оформлення правоохоронці звернули увагу на загорнуті в тканину предмети, які були в багажному відділенні автомобіля.

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У середині підозрілого згортка прикордонники виявили три шаблі з середньою довжиною лез близько 90 см і товщиною 4,5 мм. Водій зазначив, що не знав правил переміщення таких предметів через кордон. Чоловік, ймовірно, розраховував обійти ретельну перевірку, вибравши для оформлення смугу руху "зелений коридор".

За фактом виявлення предметів, зовні схожих на холодну зброю, було поінформовано співробітників Національної поліції. Шаблі правоохоронці вилучили для подальшого експертного дослідження.

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