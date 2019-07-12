 "Гетьман Сагайдачний" і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

"На морському полігоні бойової підготовки загін кораблів у складі есмінців "Карні" ВМС США і "Дункан" Королівського флоту Великої Британії, фрегатів "Гетьман Сагайдачний" українських ВМС і "Торонто" ВМС Канади, а також групи катерів морської охорони Держприкордонслужби України провів навчання з організації ведення бою одиночним кораблем, а також виконав головними калібрами стрілянину з дальньої та середньої дистанції по надувній мішені "Tomato Killer", - зазначили у прес-службі.

Зокрема, флагман українського флоту фрегат "Гетьман Сагайдачний" здійснив бойові вправи зі 100-міліметрової артилерійської установки АК-100 і показав відмінні результати. На переході морем екіпаж корабля також відпрацював застосування протичовнових гідроакустичних засобів для виявлення і супроводу підводних цілей, здійснив перевірку точності визначення координат цілей і елементів їхнього руху у взаємодії з авіацією ВМС.

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У складі багатонаціонального з'єднання команда "Гетьмана Сагайдачного" провела навчання з протиповітряної оборони, тактичного маневрування та зв'язку.

























