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 "Гетьман Сагайдачний" і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою. ФОТОрепортаж

В рамках навчань Sea Breeze-2019 кораблі країн учасниць відпрацювали в північно-західній частині Чорного моря елементи ведення морського бою із застосуванням артилерії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

"На морському полігоні бойової підготовки загін кораблів у складі есмінців "Карні" ВМС США і "Дункан" Королівського флоту Великої Британії, фрегатів "Гетьман Сагайдачний" українських ВМС і "Торонто" ВМС Канади, а також групи катерів морської охорони Держприкордонслужби України провів навчання з організації ведення бою одиночним кораблем, а також виконав головними калібрами стрілянину з дальньої та середньої дистанції по надувній мішені "Tomato Killer", - зазначили у прес-службі.

Зокрема, флагман українського флоту фрегат "Гетьман Сагайдачний" здійснив бойові вправи зі 100-міліметрової артилерійської установки АК-100 і показав відмінні результати. На переході морем екіпаж корабля також відпрацював застосування протичовнових гідроакустичних засобів для виявлення і супроводу підводних цілей, здійснив перевірку точності визначення координат цілей і елементів їхнього руху у взаємодії з авіацією ВМС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навчання "Сі Бриз-2019": міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби. ФОТОрепортаж

У складі багатонаціонального з'єднання команда "Гетьмана Сагайдачного" провела навчання з протиповітряної оборони, тактичного маневрування та зв'язку.

Гетьман Сагайдачний і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою 01
Гетьман Сагайдачний і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою 02
Гетьман Сагайдачний і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою 03
Гетьман Сагайдачний і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою 04
Гетьман Сагайдачний і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою 05
Гетьман Сагайдачний і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою 06
Гетьман Сагайдачний і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою 07
Гетьман Сагайдачний і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою 08
Гетьман Сагайдачний і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою 09
Гетьман Сагайдачний і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою 10
Гетьман Сагайдачний і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою 11
Гетьман Сагайдачний і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою 12
Гетьман Сагайдачний і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137266
 
   
 Топ коментарі
 
Игорь! вы объелись мухоморов и несете бред!!!
"Кузня на Рыбальском" в Киеве, а прийти и отремонтироваться в Киев, "старик "Сагайдачный" не может в принципе..
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это американский ракетный эсминец USS Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.. один залп которого, может уничтожить весь российский черноморский флот..
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Игорько, еба*нат что ль? Тебе опять порох в штаны насрал?
Ты б *лять хоть думал - фркгат ремонтировался не на кузне, ушлепок слабоумный, корабел еб*аный))))
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А це іржаве корито під номером 64 це Сагайдачний чи корабель НАТО?
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это американский ракетный эсминец USS Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.. один залп которого, может уничтожить весь российский черноморский флот..
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Сагайдачний це інше іржаве корито, яке тільки виповзло з дворічного ремонту, який проводила Лєнінска кузня порошенка! Станок кулемета весь іржавий як і сам кулемет, а взагалі на Сагайдачному ще є безвідкатні гармати 1943 року виробництва - дуже ******** корабель! І це корито є нашим флагманом, а ракетний крейсер Україна стоїть без діла!
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Игорь! вы объелись мухоморов и несете бред!!!
"Кузня на Рыбальском" в Киеве, а прийти и отремонтироваться в Киев, "старик "Сагайдачный" не может в принципе..
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Во как кацапье сраное плющит, тут один америкос может на дно отправить весь зауральский недофлот
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В классическом представлении страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью, склонностью видеть в случайных событиях происки врагов, выстраивать сложные теории заговоров против себя, с сохранением в другом логичности мышления. При паранойе содержание патологических ситуаций часто включает много элементов реальности, формально правдоподобно связанных с болезненными представлениями больного, либо основывается на них. Паранойя является пожизненным хроническим состоянием с периодами обострения и утихания клинических симптомов.
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"русский мир" это форма морального скотства, циничной лжи и агрессивного мракобесия..
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Как бы сказать, после первого залпа, который несомненно будет отражен, второй надо будет делать со дна моря
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Игорько, ****нат что ль? Т**е опять порох в штаны насрал?
Ты б *лять хоть думал - фркгат ремонтировался не на кузне, ушлепок слабоумный, корабел ***аный))))
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За 5 лет вальцман не построил ни одного корабля.
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Эта еврейская Гнида только разваливал наш ВМФ. НИ ОДНОГО КОРАБЛЯ НЕ ПОСТРОИЛ. "Гетман Сагайдачный" и фрегаты НАТО отработали ведение морского боя - Цензор.НЕТ 9558
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Вашему сраному вмф уже ничего не поможет, кузю на иголки, остальные гниют как собаки
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е2 - ранен
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страшное вооружение - пушка-пердушка и пулимЁд
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фоторепортаж гавно
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а твой норм ?
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це троль рогатий, головне щоб відпрацювали знищення кацапського ржавого флоту!!!!
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ну Украинский догнивает в Крымском порту и всем насрать
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Украинскому военному флоту явно не помешал бы строящийся крейсер в Николаеве, готовый уже более, чем на 90%.
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у украины нет для него вооружения, оно в россии изготовляется. и все системы корабля под него "заточены". дешевле его на чермет сдать, доложить, и достроить наш корвет "владимир великий"
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А "Сагайдачний" стрельнув чи був у якості "мішені"?
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склоняюсь к второму варианту.(думаю не ошибаюсь ) "Гетьман Сагайдачний" і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою - Цензор.НЕТ 6133
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А ты сейчас на бутылке, или слез уже? Вопрос риторический
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Надувную мишень легко поразить.
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Є тут специ на форумі по флоту? Просто цікаво, чому на того самого Сагайдачного не можна встановити ПКР?
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я не специалист однако посмотри!!какое ПКР?? ставить?? если на фото он везьде в ,,АНФАС" сфотографирован!! (никто не рискнул его в ,,ПРОФИЛЬ" снять)так как тогда все бы увидели ,,гордость флота"что он весь залатан (где можно и нельзя и в труху проржавевший)
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Вітаю нашіх моряків, молодці, тренуйтесь браття знищувати расіянсько-фашиських окупантів!!!!
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Кулемет це добре!Шкода що не "Максим" "Гетьман Сагайдачний" і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою - Цензор.НЕТ 7401
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если честно, это позор. в морфлоте один более-менее боевой корабль, да и тот старый советский сторожевик без противокорабельного вооружения, да еще несколько катеров порошенковского производства с пулеметным вооружением. нет не одного корабля, способного нести противокорабельное вооружение. по цене, по которой порошенко построил наши катера, можно было купить за бугром неплохие ракетные катера способные нести ударное вооружение
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Цензор.НЕТФотоСуспільство"Гетьман Сагайдачний" і фрегати НАТО відпрацювали ведення морського бою. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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