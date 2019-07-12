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Все про:МВС (1262) Донбас (12472) дрони (1)

 На Світлодарській дузі збили виготовлений в РФ дрон-розвідник, - МВС. ФОТОрепортаж

Бійці полку "Азов" на Світлодарській дузі перехопили черговий безпілотник, виготовлений в Російській Федерації.

Про це повідомляє МВС України, передає Цензор.НЕТ.

На Світлодарській дузі збили виготовлений в РФ дрон-розвідник, - МВС 01

"У зоні ООС бійці БТГр "Азов" Національної гвардії України в районі відповідальності підрозділу на передових позиціях Світлодарської дуги ліквідували БПЛА окупантів типу "Елерон-3", - йдеться в повідомленні.

На Світлодарській дузі збили виготовлений в РФ дрон-розвідник, - МВС 02

Як зазначається, згаданий БПЛА входить у комплекс безпілотної розвідки "Елерон", який виготовляється з 2013 року виключно в Російській Федерації і призначений для ведення розвідки і коректування вогню ствольної артилерії.

На Світлодарській дузі збили виготовлений в РФ дрон-розвідник, - МВС 03

"Його присутність на Донбасі є черговим свідченням прямої участі Російської Федерації в агресії проти України", - зазначили в прес-службі.

При цьому у відомстві зазначили, що аналогічний БПЛА під час спроби коригування вогню ствольної артилерії по цивільному об'єкту вже був збитий силами "Азова" в березні цього року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137248
 
   
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Не, это в военторге местном купили. Или дети в клубе авиамоделирования собрали.
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дрон сбили это хорошо Но сепаров валите Мало сообщений а те что есть ни о чём Як нас зи 120го мм обстрилялы из заборонэннои минськими угодами зброи
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Вы фсе фрети. Его шахтеры откопали в забое на глубине 1000 метров.
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КАнЄШнА... То ламповый телевизор «Рубин» они смотрят
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СП=3.14 зда. СП - это самолет параши. По аналогии с USS - United States Ship. Цифры - это его судьба. Моржовая
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа Світлодарській дузі збили виготовлений в РФ дрон-розвідник, - МВС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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