 На Світлодарській дузі збили виготовлений в РФ дрон-розвідник, - МВС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє МВС України, передає Цензор.НЕТ.

"У зоні ООС бійці БТГр "Азов" Національної гвардії України в районі відповідальності підрозділу на передових позиціях Світлодарської дуги ліквідували БПЛА окупантів типу "Елерон-3", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, згаданий БПЛА входить у комплекс безпілотної розвідки "Елерон", який виготовляється з 2013 року виключно в Російській Федерації і призначений для ведення розвідки і коректування вогню ствольної артилерії.

"Його присутність на Донбасі є черговим свідченням прямої участі Російської Федерації в агресії проти України", - зазначили в прес-службі.

При цьому у відомстві зазначили, що аналогічний БПЛА під час спроби коригування вогню ствольної артилерії по цивільному об'єкту вже був збитий силами "Азова" в березні цього року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїн 24-ї ОМБр Володимир Салітра загинув на Донбасі від кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ. ФОТО