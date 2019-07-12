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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
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Все про:Бойко (241) Зеленський (2045) Кличко (617) Коломойський (469) Ляшко (696) Медведчук (441) Поплавський (20) Путін (9945) Рабінович (96) фотожаба (8667)

 Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Битва за Київ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський на зустрічі з Кличком підтвердив плани забрати в нього повноваження глави КМДА. Мер Києва запропонував дострокові вибори. ВIДЕО

Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Окупаційний блок...

Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Дивись не переплутай!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли G7 розкритикували запропоновану Зеленським люстрацію: Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з постреволюційною

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під люстрацію, запропоновану Зеленським, підпадають нещодавно призначені ним же люди, - Бутусов

Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Зеленський люструж Данилюка й Абромавчуса

Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Подзвонив уже?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - Зеленський звернеться до СБУ з приводу секретаря міськради Борисполя Годунка. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук і Бойко знову проводять зустріч із Медведєвим у Росії. ФОТО

Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Час зеленых чортів

Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Гаряча лінія

Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Зло не дрімає, воно перероджується

Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Хто не з нами - той проти нас...

Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Російська арифметика

Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Робітники електоральных полів

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137243
 
   
 Топ коментарі
 
50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.
8) Медведчук скуповує телеканали і хоче влаштувати телемости з кремлем.
9) Медведчук безнаказанно ганяє по ОРДО і звільняє "заручників", які є дезертирами і злочинцями.

Хуже не будет!
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так ось чого "поїздки Вови на роботу на лісапеді зараз не актуальні" Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5873

Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9952
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до речі, у авакова - свято.. Він теж підпадає під люстрацію портнова))
То-то рюкзакович радіє..
Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8694
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Порох вже не президент і "КГ 19" вже не малює своїх карикатур. ЗЄ мабуь приводів не дає цього.
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та много что утратило актуальность: торговля на крови, план мореля, ко-ко-коррупция, друзья и кумовья на должностях, офшоры, "Грин Филмс" липецкая фабрика, слепой траст, "хто вбив Катю Гандзюк", приютил всех рыгов, "чому ахметов не сидить?", все уезжают работать заграницу, олигархи и много чего ещё
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"отвечать по хакону" Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 741
Хакон Могучий фактический правитель Норвегии в 970 - 995 годах

Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6810
 показати весь коментар
 
 
50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.
8) Медведчук скуповує телеканали і хоче влаштувати телемости з кремлем.
9) Медведчук безнаказанно ганяє по ОРДО і звільняє "заручників", які є дезертирами і злочинцями.

Хуже не будет!
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Послышались визги со свинофермы, корыто отодвигают все дальше и дальше, где же вам убогим дальше кормиться, ведь Петя уже фсё.
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Бишопа из "Чужого" наверное по мертвечуку делали.
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Только совесть поставили на ноль и циничность выкрутили на 100 процентов.
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Рыбников рисовал?
Такая же хренотень, ка и его рассказики
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Исполать вам, славянин! Надо поговорить?
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#тольконепорошенко
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Это порошенко под своим псевдонимом написал?
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Зебил, ну не нужно так явно палиться. Ты бы хоть как-то замаскировался, а то твое свинорусское ипало опять вылезло.
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Ты бредишь, у тебя шоколядный передоз
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Вопрос токо один, Петя платит чтоб на него карикатур не было или он их заказывает?
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а ти ще за Петю гроші не відробив?
ти чув, що вже 2 місяці, як президент змінився?
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Ну так Петя пішов, а ******* - залишились. Педрохоботи якщо по іншому.
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Для балансаЧас зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1567
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А я вам баранам говорив, що порошенко, що зеленський це ЦУГЦВАНГ - гибель.
А картинки зачотні! Супер!
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Вы,ваши родители,ваши жёны-выбрали это.Имейте достоинство об этом не забыть.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажЧас зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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