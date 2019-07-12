 Час зелених чортів, битва за Київ, ГКЧП-2. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Битва за Київ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський на зустрічі з Кличком підтвердив плани забрати в нього повноваження глави КМДА. Мер Києва запропонував дострокові вибори. ВIДЕО

Окупаційний блок...

Дивись не переплутай!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли G7 розкритикували запропоновану Зеленським люстрацію: Нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з постреволюційною

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Зеленський люструж Данилюка й Абромавчуса

Подзвонив уже?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта", - Зеленський звернеться до СБУ з приводу секретаря міськради Борисполя Годунка. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук і Бойко знову проводять зустріч із Медведєвим у Росії. ФОТО

Час зеленых чортів

Гаряча лінія

Зло не дрімає, воно перероджується

Хто не з нами - той проти нас...

Російська арифметика

Робітники електоральных полів

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