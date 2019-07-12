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 Депутата Черкаської облради впіймали на вимаганні. ФОТО

Один із депутатів Черкаської облради вимагав у підприємців 300 тисяч гривень за підключення до міської електромережі. Чиновника взяли на гарячому.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Співробітники СБ України встановили, що посадовець, який також керує однією з проектних організацій області, обіцяв комерсантам за триста тисяч гривень прискорити процес підключення до електромережі ПАТ "Черкасиобленерго" та укладання договорів на постачання електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Депутата затримали на виході з ресторану після одержання другої частини грошей. При собі в нього було 150 тисяч гривень.

"У межах розпочатого кримінального провадження проводяться слідчі дії для встановлення всіх можливих осіб, причетних до операції", - додали в СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновника Держпродспоживслужби впіймали на місці злочину на Закарпатті: вимагав гроші у бізнесменів за експорт продуктів, - СБУ. ФОТО

Депутата Черкаської облради впіймали на вимаганні 01
Депутата Черкаської облради впіймали на вимаганні 02
Депутата Черкаської облради впіймали на вимаганні 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137215
 
 
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Новий тренд - мурка від Зєбобіка."Пов'язали".
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На заднем сиденье бутылка шампанелы приготовлена, хотел делюгу взяточник-корупционер обмыть с телкой в сауне по ходу)))
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Понять, подоить и отпустить. И повысить. Не путать с повесить!
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піскарик, це вам не черкасець свинаренко і його патрон
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Это не новый тренд, а очень старый - и называется современная украинская журналистика подзаборная. Книг не читают, а сериалы про "ментов" смотрят. Слэнг вырабатывается соответствующий, ПТУ-шный.
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