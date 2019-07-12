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 З Народним героєм Олександром Колодяжним, який помер від поранень, зазнаних на Донбасі, попрощаються завтра в Дніпрі. ФОТО

Український воїн, кіборг, старший сержант 74-го окремого розвідувального батальйону, Народний Герой України, кавалер ордена "За мужність" 3-го ступеня Олександр Колодяжний помер 11 липня у військовому госпіталі міста Києва від поранень, зазнаних напередодні в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала депутатка Дніпровської міськради Юлія Дмитрова, передає Цензор.НЕТ.

"Прощання з Героєм України Колодяжним Олександром відбудеться 13.07 о 12:00 на військовій ділянці краснопільського кладовища", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народний герой, кіборг Олександр Колодяжний помер від смертельних поранень, зазнаних на Донбасі. ФОТО

Олександр Леонідович Колодяжний, 1974 року народження, житель міста Дніпра, військовослужбовець 74-го окремого розвідувального батальйону помер 11 липня о 7:30 ранку від зазнаних напередодні в зоні проведення операції Об'єднаних сил поранень, так і не опритомнівши, у військовому госпіталі міста Київ.

З Народним героєм Олександром Колодяжним, який помер від поранень, зазнаних на Донбасі, попрощаються завтра в Дніпрі 01
З Народним героєм Олександром Колодяжним, який помер від поранень, зазнаних на Донбасі, попрощаються завтра в Дніпрі 02

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з розвідником Олександром Колодяжним, який підняв український прапор над старим терміналом ДАП: "Операція тривала лічені хвилини. Противник навіть не зрозумів, як все сталося"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137204
 
Цензор.НЕТФотоСуспільствоЗ Народним героєм Олександром Колодяжним, який помер від поранень, зазнаних на Донбасі, попрощаються завтра в Дніпрі. ФОТО
 
 
 
 
 
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