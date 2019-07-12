 З Народним героєм Олександром Колодяжним, який помер від поранень, зазнаних на Донбасі, попрощаються завтра в Дніпрі. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала депутатка Дніпровської міськради Юлія Дмитрова, передає Цензор.НЕТ.

"Прощання з Героєм України Колодяжним Олександром відбудеться 13.07 о 12:00 на військовій ділянці краснопільського кладовища", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народний герой, кіборг Олександр Колодяжний помер від смертельних поранень, зазнаних на Донбасі. ФОТО

Олександр Леонідович Колодяжний, 1974 року народження, житель міста Дніпра, військовослужбовець 74-го окремого розвідувального батальйону помер 11 липня о 7:30 ранку від зазнаних напередодні в зоні проведення операції Об'єднаних сил поранень, так і не опритомнівши, у військовому госпіталі міста Київ.





Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з розвідником Олександром Колодяжним, який підняв український прапор над старим терміналом ДАП: "Операція тривала лічені хвилини. Противник навіть не зрозумів, як все сталося"