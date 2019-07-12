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Все про:Луганщина (1774) обстріл (5317) Клименко (130) Золоте (11)

 Найманці РФ обстріляли з кулемета будинок у Золотому, - заступник керівника Луганської ВЦА Клименко. ФОТО

Найманці РФ на Луганщині 11 липня обстріляли з кулемета житловий будинок мешканки Золотого. Кулею пошкоджено стіну будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Facebook розповів заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

Найманці РФ обстріляли з кулемета будинок у Золотому, - заступник керівника Луганської ВЦА Клименко 01

"Ворог бив по мирних жителях з великокаліберного кулемета", - зазначив Клименко.

За його словами, жінка в цей час перебувала у своїй квартирі. Куля 12 калібру пробила стіну та ввійшла в приміщення. На щастя, жінка в цей момент була в іншій кімнаті.

Жінці надана вся необхідна допомога, буде вчасно виплачена і фінансова підтримка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137198
 
 
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За обстрелянный дом в золотом ответка должна быть стертой многоэтажкой с лица земли в донецке Наемники РФ обстреляли из пулемета дом в Золотом, - замглавы руководителя Луганской ВЦА Клименко - Цензор.НЕТ 3331
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Ну мы же не иудеи чтоб такое творить?
Заплатим за одну пулю "пострадавшей", и она опять будет звать руски мир - укры и так заплатят за разрушение мол, даже если боевики взорвут ей хату))
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Цензор.НЕТФотоПодіїНайманці РФ обстріляли з кулемета будинок у Золотому, - заступник керівника Луганської ВЦА Клименко. ФОТО
 
 
 
 
 
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