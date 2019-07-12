 Найманці РФ обстріляли з кулемета будинок у Золотому, - заступник керівника Луганської ВЦА Клименко. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Facebook розповів заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

"Ворог бив по мирних жителях з великокаліберного кулемета", - зазначив Клименко.

За його словами, жінка в цей час перебувала у своїй квартирі. Куля 12 калібру пробила стіну та ввійшла в приміщення. На щастя, жінка в цей момент була в іншій кімнаті.

Жінці надана вся необхідна допомога, буде вчасно виплачена і фінансова підтримка.

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