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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:аеропорт (381) Дніпропетровськ (1073) Зеленський (2045)

 "Кошти будуть", - Зеленський пообіцяв допомогти з грошима на реконструкцію аеропорту в Дніпрі. ФОТОрепортаж

12 липня президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Дніпропетровській області. У Дніпрі він ознайомився з планом реконструкції міжнародного аеропорту, основна складова якого - будівництво нової злітно-посадкової смуги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Главі держави представили три варіанти реконструкції летовища. Було відзначено, що найбільш прийнятним є проєкт, який передбачає будівництво злітно-посадкової смуги на місці старої. Інші варіанти містили пропозицію зведення смуги на новій території, що вимагало додаткової роботи з відведення земель, а отже, збільшення вартості проєкту та термінів.

Кошти будуть, - Зеленський пообіцяв допомогти з грошима на реконструкцію аеропорту в Дніпрі 01

"Ми зробимо й допоможемо вам. Кошти будуть, бо ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт", – сказав Президент.

Нова злітно-посадкова смуга, що відповідатиме сучасним стандартам, матиме довжину 2900 м з можливістю подовження до 3200 м.

Кошти будуть, - Зеленський пообіцяв допомогти з грошима на реконструкцію аеропорту в Дніпрі 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі. ФОТО

Для будівництва нової смуги на місці старої потрібно півтора-два роки. Тендер на розробку проєкту реконструкції комплексу аеропорту у Дніпрі планується на наступному тижні, приблизна загальна вартість реконструкції – 2,9 млрд грн.

Довідка. Аеропорт у Дніпрі розташований за 13,5 км на південний схід від центру міста та на відстані 5 км від автомагістралі Запоріжжя – Дніпро. Будівля нового аеровокзалу споруджена у 1985 році й має зношеність на 30%, будівля старого аеровокзалу працює з 1957 року і зношена на 50%.

Кошти будуть, - Зеленський пообіцяв допомогти з грошима на реконструкцію аеропорту в Дніпрі 03
Фото: пресслужба президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137186
 
   
 Топ коментарі
 
Звідки? Грошими президент не розпоряджається, це преоргатива кабміну.
Всі дружки Клопомойського тепер у фаворі.
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распил бюджета для любимого друга... партнёра... любимой бабушки
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распил бюджета для любимого друга... партнёра... любимой бабушки
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Ой как я удовлетворен визгом свиней соевых! Всегда как зайду на цензор, читаю коменты и наслаждаюсь. Как же вас пучит и рвет вам дупы. Всем понятно, что идейных тут единицы. Остальная шваль - это прикормленные паразиты. Те, кто последние дни у кормушки. Те, которые грабили, воровали, занимались мародерством, коррупцией. Их родственники и приближенные. Чем сильнее тянут за шиворот от кормушки, тем сильнее визг. Это же видно, и они даже это не скрывают.
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только пучит тебя почему то)слово в слово копируешь этот высер по всем веткам "Кошти будуть", - Зеленський пообіцяв допомогти з грошима на реконструкцію аеропорту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 3696
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Звідки? Грошими президент не розпоряджається, це преоргатива кабміну.
Всі дружки Клопомойського тепер у фаворі.
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Ті прежде, чем что то гавкнуть, внимательно изучи полномочия Президента. Он подпиыівает как Бюджет, так и изменения в него. Он может внести законопроект о вненсении изменений в бюджет и подписать его. Все в его руках.
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>Он может внести законопроект о вненсении изменений в бюджет и подписать его. Все в его руках.
а голосовать тоже он будет
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Янику завидуватиме, бо зе буде писець)
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Ну парад же отменили. Теперь можно эти 300 миллионов и на аэропорт потратит и стефанчуку на новые штаны!!!
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Филатов уже договорился с новым президентом, порохоботы, готовьтесь - после парламентских будет чемпионат по переобуванию.
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кук у кретинов поворачивается язык и находятся буквы, называть это #### президентом Украины! ты в уме, чувак? это временное явление.
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правильно писать новопредставленный президент "Кошти будуть", - Зеленський пообіцяв допомогти з грошима на реконструкцію аеропорту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 9599
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Володя, а яким ти боком до грошей з бюджету?
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Грося ж там насундучив грошей, мона і витрачати. Не своє ж.
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Такого люду дуже багато принаймні в Києві. Безліч народу сидить на стимуляторах. І не тільки молодь. Іноді стимулятори ще називають "соціальними наркотиками" - вони покращують спілкування, позбавляють комплексів, підвищують стресостікість, дають енергію тощо. Звичайно за це з часом прийдеться платити.
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Коломойський вже одного разу послав Блазня накуй. Вовік ще раз наривається.

Але то таке, яке ж відношення Коломойський має до Дніпра, правда?

Краще 73% скинуться, хто скільки може. Зрештою, епоха зубожіння вже пройшла, і ви це можете собі дозволити!
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А что у нас с децентрализацией? Почему аеропорту в Днепре должны выделять средства из бюджета налогоплательщиков? Опять евробляхеры скинутся на самолеты отдыхающим на Мальдивах?
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аэропорт Днепра принадлежит частной компании. из 2х вариантов можно догадаться. .
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Та для кого це секрет ? Після низки карколомних судових рішень (хоча вже діло йшло до націоналізації),Дніпровський аеропорт знову -власність КО-ЛО-МОЙ-СЬКО-ГО.
Новообраний,користуючись владними повноваженнями,віддячує спонсору.
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Только терминал. А полоса - государственная.
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Навіть якщо ЗПС залишиться у держ. власності (не впевнений),не треба казати ,що основний прибуток отримає саме приватний термінал і авіакомпанії Коломойського ,а зі смуги-крихотки в вигляді податків.Вєршкі і корєшкі получаються !
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Потому что взлетно-посадочная полоса принадлежит государству. О реконструкции зданий аэропорта речь не идет, есть частный инвестор, готовый все построить.
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В стране героев и воров награбленное грабят вновь .. АРИЯ
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На згадку приходить Остап Бендер і аеропорт Нью-Васюки з безсмертного твору "Дванадцять стільців". Це теж обіцяв гроші. Від інвесторів. Бо своїх не мав. Та й чужими розпоряджатися легше - ризику ніякого.
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Аэропорт принадлежит "Дніпроавіа" Коломойского, поэтому можно не переживать, деньги найдутся.
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Та так. Всім відоме уміння Коломойського залучати чужі гроші. Тут він дуже винахідливий і використовує як мінімум не менше способів, ніж сам Остап Ібрагімович.
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От що що а до гастролів він звиклий... Поїхав тепер на ПЕРЕДВИБОРЧІ. Головне тепер побільше обіцять, брехать, і сварить пальчиком...... І все буде тіп топ. Лохторат в нас це хаває аж за вухами лящить.
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ну так главное десять дней обещать , как можно больше....а там выборы. Потом просто сказать это была шутка "Кошти будуть", - Зеленський пообіцяв допомогти з грошима на реконструкцію аеропорту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 581
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Зеленский пообещал помочь с деньгами/ казной слуга народа Коломойского уже распоряжается как своим кошельком.
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у Коломойского спросил? только в Днепре благодаря Бени билеты в Европу дороже ,чем по всей Украине
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в Киев это вообще за гранью разумного .....просто страшно писать
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...ваЗелин откроет авторскую шаурмятню? "Кошти будуть", - Зеленський пообіцяв допомогти з грошима на реконструкцію аеропорту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 2928
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Турне по Україні з піаром себе любимого.
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не верьте ему днепряне, он уже мост в лугандоне обещал . и шо? сейчас на очереди (из зелиных обещаний) люстрация .... и опять пурга... мастер обіцянок-цяцянок вы батенька!
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Вау!! Как серпентарий мальдивский зашевелился!!! Самоё время брать яд для медицины!! Хотя..какой там "яд" из гнилых зубов ПЕТЕрастов.. срань одна нечистотная))
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вау , как зебенарий возбудился!!! а ведь скоро, в конце августа, 100 дней при владе и выходи зеля на трибуну отчитываться про досягнення! и шо? и где? шо петь будете? а валерчик? про гнилые зубы? так это вам к саньку стомотологу.
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так как аэропорт в Днепре негосударственный, получается Шмаркля построит за наш счет его для своей бабушки Бени?? А не ***** ли он?
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Средства,говорит,будут. Богато живем. Можем например от нечего делать переехать за 300млн.с администрацией на Европейскую площадь. Потому,что на Банковой не нравится видите ли. Почему нет? А может помучался бы годок-другой? Больше может не получится с такими темпами.
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представляю сколько было бы вони, если бы пару лет назад Гройсман за государственный кошт сделал бы дноуглубление для Ленинской Кузни, или отремонтировал все дороги ведущие к винницкой мегафабрике Рошен. ЗеЖелудки бы на гауно изошли бы вид люти
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Я пропоную законодавчо прийняти та затвердити, що всі кандидати, які коли небудь приймають участь у виборах до місцевих , обласних, верховної ради, президента , після озвучення своєї програми та плану дій, на посаді на яку балотується кандидат в обовязковому порядку він зобовязаний останнім пунктом вказати, що йому виборці можуть зробити у випадку не виконання його обіцянок. Таким чином зразу буде видно хто є хто і кожен перед тим, як балотуватися 100 раз подумає. Ну і лохторату легше буде. Та всі від цього виграють крім хитрожопих ворі та шахраїв.
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Боря хитрей 1о явреев.ЗЕ построит ВПП,а харьковчанин Ярославский на свои деньги -всю. инфраструктуру.Днепровский аэропорт может окучивать не только теперь самую многолюдную область но и окрестные области.Дороги ,аэропорты,порты - кровеносчные сосуды тела Украины.Надо гнать и на заёмные деньги.,строить платные трассы .Тенденция такова,что опустынивание Украины будет нарастать из-за изменений климата,нужен полив капельный на трудоёмких культурах,как в Израиле.От Киева и до Геническа.Пластиковые трубопроводы,а не каналы.Украина может стать кормилицей и фабрикой Европы.С привлечением вьетнамцев.
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ВПП принадлежит государству.
А\п двойного назначения.
Потому гос-во так и так должно ВПП строить.
Только почему не сразу 3200, а сначала 2900?
Этого маловато для некоторых типов самолетов,
учитывая летнюю жару и возможность посадки с перелетом.
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Странно ,что нет Ярославского,главного спонсора и застройщика.
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Как и ожидалось, в этой новости стая соевых шнырей нашла лютую зраду.
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"Кошти будуть", - Зеленський пообіцяв допомогти з грошима на реконструкцію аеропорту в Дніпрі. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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