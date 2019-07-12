 Чиновника Держпродспоживслужби впіймали на місці злочину на Закарпатті: вимагав гроші у бізнесменів за експорт продуктів, - СБУ. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що державний службовець вимагав гроші від представників комерційних структур, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. За неправомірну вигоду зловмисник обіцяв безперешкодну видачу підприємцям фіто-санітарних сертифікатів для експорту продуктів рослинництва за кордон", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали фігуранта провадження згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці під час одержання чергового хабаря.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

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Заходи з викриття та блокування протиправних дій посадовця проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області



Фото: пресслужба СБУ