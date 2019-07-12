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 Чиновника Держпродспоживслужби впіймали на місці злочину на Закарпатті: вимагав гроші у бізнесменів за експорт продуктів, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України в межах протидії корупції викрили на систематичних хабарях чиновника відділу фітосанітарних заходів на кордоні Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що державний службовець вимагав гроші від представників комерційних структур, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. За неправомірну вигоду зловмисник обіцяв безперешкодну видачу підприємцям фіто-санітарних сертифікатів для експорту продуктів рослинництва за кордон", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали фігуранта провадження згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці під час одержання чергового хабаря.

Чиновника Держпродспоживслужби впіймали на місці злочину на Закарпатті: вимагав гроші у бізнесменів за експорт продуктів, - СБУ 01

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчий вимагав у громадянина 1000 євро за нерозслідування його шахрайських дій, - СБУ

Заходи з викриття та блокування протиправних дій посадовця проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області

Чиновника Держпродспоживслужби впіймали на місці злочину на Закарпатті: вимагав гроші у бізнесменів за експорт продуктів, - СБУ 02
Фото: пресслужба СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137144
 
   
 Топ коментарі
 
О, это еще не вернулось.. пока вернулись только сваты, скоро вереница из "братьев" на границе выстроится, окучивать быдло россказнями про братские народы да и вообще одиннарот, чего уж там с тем кремом и дамбасом.
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Хай пересадять хоч все Закарпаття, там 90% за шмарклю голосувало.
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как меняются новости на сегодня. Раньше о войне и обстрелах писали, что украинцы отвечают адекватно с незапрещенного вооружения. Сейчас , что соблюдают режим тишины. Зачем новость о пойманном взяточнике, если воин погиб и есть раненные, а ответки нет.Замылить глаза достижениями, так все вернулось на старое
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Хай пересадять хоч все Закарпаття, там 90% за шмарклю голосувало.
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Вот лолище будет если у Зеленского действительно получится остановить контрабанду
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Будет хорошо, если остановит... Чиновник Госпродпотребслужбы пойман с поличным на Закарпатье: вымогал деньги у бизнесменов за экспорт продуктов, - СБУ - Цензор.НЕТ 3763..кто-то против?.. Чиновник Госпродпотребслужбы пойман с поличным на Закарпатье: вымогал деньги у бизнесменов за экспорт продуктов, - СБУ - Цензор.НЕТ 5100
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Ну да, а які продукти в нас попадають під контрабанду?
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А че?
Контрабанда это только продукты? Или ты тупишь?
Для тебя неуча
https://uk.wikipedia.org/wiki/Контрабанда
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Ви впевненні шо я неуч чи тупий? Я просто читав зміст новини ". За неправомерную выгоду злоумышленник обещал беспрепятственную выдачу предпринимателям фитосанитарных сертификатов для экспорта продуктов растениеводства за границу", тому не бачу взаємозв'язку з контрабандою.
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Мой косяк.
1 Коммент был не в тему. Тут вообще не контрабанда, а стандартная корупция на таможне.
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Через суд восстановится и потребует компенсацию за утраченную выгоду.)
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100% голосовал за Зе, конец эпохи бедности ведь!? Чиновник Госпродпотребслужбы пойман с поличным на Закарпатье: вымогал деньги у бизнесменов за экспорт продуктов, - СБУ - Цензор.НЕТ 1588
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Та да...Наверняка такой же лаптеногий приспособленец как и Годунок из бориспольского горсовета,который голосовал за зебобика всем своим выводком.))
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как меняются новости на сегодня. Раньше о войне и обстрелах писали, что украинцы отвечают адекватно с незапрещенного вооружения. Сейчас , что соблюдают режим тишины. Зачем новость о пойманном взяточнике, если воин погиб и есть раненные, а ответки нет.Замылить глаза достижениями, так все вернулось на старое
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О, это еще не вернулось.. пока вернулись только сваты, скоро вереница из "братьев" на границе выстроится, окучивать быдло россказнями про братские народы да и вообще одиннарот, чего уж там с тем кремом и дамбасом.
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Молодчины!!! Только, Как то надо, так делать ,чтобы - это было мерзко брать взятки!!! Получается это часть их работы!!!ВСЕХ!!!!
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Дивно, всі ж кажуть що в Європі продукти дешевше, нащо тоді наші "дорогі" експортувати?
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Це один з таких хто голосував за Зеленського
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Цензор.НЕТФотоПодіїЧиновника Держпродспоживслужби впіймали на місці злочину на Закарпатті: вимагав гроші у бізнесменів за експорт продуктів, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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