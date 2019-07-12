 Людина, яка насолоджується смертю: в мережі з'явилися фото кандидата від "ОП - За життя" Кальцева з убитими ним рідкісними африканськими тваринами. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили зоозахисники з UAnimals у Facebook і виклали відповідні фото, де Кальцев зі зброєю в руках позує з убитими ним тваринами.
"На цих фото ви бачите Володимира Кальцева - 24-й номер у списку Опозиційної платформи. Людина, яка насолоджується смертю, збирається приймати закони у Верховній Раді", - пишуть зоозахисники.
Фото: Facebook/UAnimals
Совковый высер.
Начиная с "ника" и до "нищиестарикиумираютдайтепенсий".
Тебе самому не противен совок разве?
Так старики как раз и строили свои пенсии В селах ваще было 12рэ пенсии, и ничего - не подыхали целыми эшелонами как ты вопишь)
Это нелюдь зажраваяся и такого быдла наверху большинство
***
Печальной будет эта песня о том, как птицы прилетали
А в них охотники стреляли и убивали птиц небесных
А птицы падали на землю и умирали в час печали
А в них охотники стреляли для развлеченья и веселья
А птицы знали, понимали, что означает каждый выстрел
Но по весне вновь прилетали к родным лесам у речки быстрой
И не могли не возвратиться к родимой северной округе
И песню горестной разлуки весной веселой пели птицы
И не могли не возвратиться к родимой северной округе
И песню горестной разлуки весной веселой пели птицы
А в них охотники стреляли и попадали в птиц, не целясь
И песню скорби и печали весной веселой птицы пели
Когда начнем наказывать тех, кто убивает беззащитных животных?
Ежедневно в Украине убиваются тысячи Буренок и свинок, в угоду чьему-то чревоугодию.
Оно не в раде должно сидеть а в тюрьме пожизненно.