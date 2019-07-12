 Людина, яка насолоджується смертю: в мережі з'явилися фото кандидата від "ОП - За життя" Кальцева з убитими ним рідкісними африканськими тваринами. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили зоозахисники з UAnimals у Facebook і виклали відповідні фото, де Кальцев зі зброєю в руках позує з убитими ним тваринами.

"На цих фото ви бачите Володимира Кальцева - 24-й номер у списку Опозиційної платформи. Людина, яка насолоджується смертю, збирається приймати закони у Верховній Раді", - пишуть зоозахисники.











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Фото: Facebook/UAnimals