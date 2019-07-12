EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  9473  146
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5148) вибори (4169) полювання (25) ОП-За життя (2) Кальцев (1)

 Людина, яка насолоджується смертю: в мережі з'явилися фото кандидата від "ОП - За життя" Кальцева з убитими ним рідкісними африканськими тваринами. ФОТОрепортаж

Кандидат у депутати ВР від "Опозиційної платформи - За життя" Володимир Кальцев полює на тварин. УВАГА! Фотографії містять сцени насильства і не рекомендуються до перегляду особам, які не досягли 18-річного віку

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили зоозахисники з UAnimals у Facebook і виклали відповідні фото, де Кальцев зі зброєю в руках позує з убитими ним тваринами.

"На цих фото ви бачите Володимира Кальцева - 24-й номер у списку Опозиційної платформи. Людина, яка насолоджується смертю, збирається приймати закони у Верховній Раді", - пишуть зоозахисники.

Людина, яка насолоджується смертю: в мережі зявилися фото кандидата від ОП - За життя Кальцева з убитими ним рідкісними африканськими тваринами 01
Людина, яка насолоджується смертю: в мережі зявилися фото кандидата від ОП - За життя Кальцева з убитими ним рідкісними африканськими тваринами 02
Людина, яка насолоджується смертю: в мережі зявилися фото кандидата від ОП - За життя Кальцева з убитими ним рідкісними африканськими тваринами 03
Людина, яка насолоджується смертю: в мережі зявилися фото кандидата від ОП - За життя Кальцева з убитими ним рідкісними африканськими тваринами 04
Людина, яка насолоджується смертю: в мережі зявилися фото кандидата від ОП - За життя Кальцева з убитими ним рідкісними африканськими тваринами 05

Дивіться також: "За життя"? Життя є й у рабів, але яке життя? - Смешко про політичну діяльність Медведчука. ВIДЕО

Людина, яка насолоджується смертю: в мережі зявилися фото кандидата від ОП - За життя Кальцева з убитими ним рідкісними африканськими тваринами 06
Людина, яка насолоджується смертю: в мережі зявилися фото кандидата від ОП - За життя Кальцева з убитими ним рідкісними африканськими тваринами 07
Людина, яка насолоджується смертю: в мережі зявилися фото кандидата від ОП - За життя Кальцева з убитими ним рідкісними африканськими тваринами 08

Фото: Facebook/UAnimals

Людина, яка насолоджується смертю: в мережі зявилися фото кандидата від ОП - За життя Кальцева з убитими ним рідкісними африканськими тваринами 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137126
 
 
 Топ коментарі
 
ебаная мразь, ненавижу этих уродов, особенно кто за них голосует
 показати весь коментар
 
Никогда этих фоток не понимал...поедут в национальный парк в Африку, купят лицензию и захерачат животное, которое особо людей не боится с винтовки с оптическим прицелом и хвастаются.... Человек, наслаждающийся смертью: в сети появились фото кандидата от "ОП - За життя" Кальцева с убитыми им редкими африканскими животными - Цензор.НЕТ 2973
 показати весь коментар
 
На Рабиновича похож,штампуют их на одном и том же штампе что ли...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
каким надо быть конченным ублюдком, чтоб убивать белых львов..!
 показати весь коментар
 
 
Видимо, двуногое животное, когда убивает царя зверей - льва, то чувствует себя Богом.
 показати весь коментар
 
 
Цик виключайте таких покидьків з виборів
 показати весь коментар
 
 
Кто-то сафари наслаждался, а кто-то наслаждался тем, что превращал Украину за последние 5 лет в самую нищую страну Европы и устанавливал пенсионерам пенсии в размере ниже прожиточного минимума. И как то пох им сколько стариков умерло за это время. Они теперь по фейсбукам своих конкурентов лазают и докапываются до всякой муйни.
 показати весь коментар
 
 
Выедь хоть до Силистры или Нового Пазара, может прозреешь как живут украинцы в сравнении с "богатыми" странами.
 показати весь коментар
 
О!
Совковый высер.
Начиная с "ника" и до "нищиестарикиумираютдайтепенсий".
Тебе самому не противен совок разве?
Так старики как раз и строили свои пенсии Людина, яка насолоджується смертю: в мережі з'явилися фото кандидата від "ОП - За життя" Кальцева з убитими ним рідкісними африканськими тваринами - Цензор.НЕТ 3228 В селах ваще было 12рэ пенсии, и ничего - не подыхали целыми эшелонами как ты вопишь)
 показати весь коментар
 
 
Так там спрведливость наоборот, московско - ордынская.
 показати весь коментар
 
 
Хто пише про "Самую нищую страну Европи" ніколи не був у Вірменії, Албанії чи Молдові...
 показати весь коментар
 
Ты дегенерат или прикидываешься? Смени хотя бы ник, чтобы не позорить слово.
 показати весь коментар
 
защищаeшь убийцу?
Это нелюдь зажраваяся и такого быдла наверху большинство
 показати весь коментар
 
да не 5 лет! это длится весь период незалежностi!!!
 показати весь коментар
 
Этот гандон годен только на переработку в собачьи консервы...))
 показати весь коментар
 
 
А ЛОЗИНСКОГО УЖЕ ЗАБЫЛИ? ТОТ "ОХОТИЛСЯ" НА БОМЖЕЙ...ВМЕСТЕ С МЕСТНЫМИ МЕНТАМИ И ПРОКУРОРАМИ..."ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ!"
 показати весь коментар
 
 
сразу вспомнилась песня из к/ф "Романс о влюбленных" (кто по-старше помнит)
***
Печальной будет эта песня о том, как птицы прилетали
А в них охотники стреляли и убивали птиц небесных
А птицы падали на землю и умирали в час печали
А в них охотники стреляли для развлеченья и веселья

А птицы знали, понимали, что означает каждый выстрел
Но по весне вновь прилетали к родным лесам у речки быстрой
И не могли не возвратиться к родимой северной округе
И песню горестной разлуки весной веселой пели птицы

И не могли не возвратиться к родимой северной округе
И песню горестной разлуки весной веселой пели птицы
А в них охотники стреляли и попадали в птиц, не целясь
И песню скорби и печали весной веселой птицы пели
 показати весь коментар
 
 
Тварь кацапско -рыгоаналовая! Фамилии не зря давали,у этого урода кальченко ,от слова кал или ближе к этому садисту гомно!
 показати весь коментар
 
 
Это животное нужно выпотрошить и сделать из него чучело.
 показати весь коментар
 
 
Увы, во многих африканских странах это государственная политика, и сафари пользуется спросом не только у регионалов но и обычных американцев с англами, дорого конечно, но законы тех стран разрешают такие ужасы.
 показати весь коментар
 
 
Законы африканских стран меня особо не волнуют. Меня больше беспокоит то, что психопат, который наслаждается убийством животных, будет вершить судьбы людей в Украине.
 показати весь коментар
 
 
Кальцев - бессердечная сволочь!
Когда начнем наказывать тех, кто убивает беззащитных животных?
Ежедневно в Украине убиваются тысячи Буренок и свинок, в угоду чьему-то чревоугодию.
 показати весь коментар
 
 
а ахметка на кого похож? не одной ли они нации??? татары какие-то, и явно не крымские )
 показати весь коментар
 
Ото уйобі..е!!!Щоб ти су...а здох разом з своїм жопоблоком!!!От вся суть руцкого міру вбити покалічити!Треба бути повним імбіцилом щоб голосувати за жопоблок!!!Це партія з смерть а не за життя,от вам явний приклад!!!
 показати весь коментар
 
 
Бердянский жлоб построивший бизнес используя служебное положение и связи находясь на руководящих должностях Запорожья в том числе в должности в.о. Запорізького міського голови, последовательный рыгоанал, и украинофоб...
Оно не в раде должно сидеть а в тюрьме пожизненно.
 показати весь коментар
 
 
Какой он Украинец По харе видно что азиат Блин кто угодно у нас к власти приходит евреи азиаты кацапы Но только не этнические Украинцы Вот и теперь Националисты хрен в раду пройдут
 показати весь коментар
 
 
Грьобаний ушльопок як і всі хто голосує за регіоналів і проросійський опозиційний блок
 показати весь коментар
 
Ах ты же падла!!!! Ненавижу охотников!!! Они приходят к безоружным животным в дом и безжалостно убивают!!! Не для того чтобы выжить самим, спастись от голодной смерти, а просто ради ЗАБАВЫ!!! Желаю ему и всем убийцам аналогичной смерти, чтобы какой-то отморозок пришел к ним домой и убил... просто так, ради спортивного интереса, пофотограыировал их трупы и выложил в сетях.
 показати весь коментар
 
 
в этом опоблоке и во многих других партиях 90% таких уродов, просто не все фотки такие выкладывают, там голосовать не за кого, пока всех не перебьют как это было в Чили и других странах этих воров и отмороженных грабителей народного добра, ни чего в Украине хорошеге не будет....
 показати весь коментар
 
Экс-нардеп от «Партии регионов» Елена Бондаренко будет баллотироваться в Раду по 131 округу.Людина, яка насолоджується смертю: в мережі з'явилися фото кандидата від "ОП - За життя" Кальцева з убитими ним рідкісними африканськими тваринами - Цензор.НЕТ 1435
 показати весь коментар
 
Якщо людина їде заради розваг,вбивати тварин,цо це велика паскуда.
 показати весь коментар
 
І це бидло буде народним депутатом ,яка мораль в нього ?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЛюдина, яка насолоджується смертю: в мережі з'явилися фото кандидата від "ОП - За життя" Кальцева з убитими ним рідкісними африканськими тваринами. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору