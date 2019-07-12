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Все про:Дніпропетровськ (1073) знесення (53) МАФи (55) Філатов (176) Лисенко Михайло (2)

 Філатов у Дніпрі зніс 4856 ларьків, залишилося 1987. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпрі продовжують боротися з незаконними МАФами. Наразі вже знесено 4856 ларьків, залишилося 1987.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міського голови, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Михайло Лисенко.

"Деякі архітектурні нагромадження формувалися в нашому місті десятиліттями. Вони обростали погонами, званнями всіляких радників юстиції тощо. Лише чотири роки тому, коли ми повідомили всьому місту, що епоха МАФів йде в небуття, багато хто відверто сміявся з нас або крутив пальцем біля скроні. Минуло три з половиною роки", - написав він.

За словами Лисенка, з урахуванням учорашнього знесення, в місті зникли 4856 ларьків: "Попрошу, як кажуть декани НДУ "вникнути в базар" - чотири тисячі вісімсот п’ятдесят шість МАФів. Оцініть масштаб".

Філатов у Дніпрі зніс 4856 ларьків, залишилося 1987 01

"Багато божевільних тушканчиків верещали, кричали, прогнозували, що "скоро всій команді мера хана", що нічого ніхто не знесе, мовляв, усі від усіх відкупляться тощо. Але сьогодні впав ключовий бастіон. Це одна з перших локацій ларьків, які з'явилися в самому центрі міста 21 рік тому. На розі Яворницького та Воскресенської. Майже за 30 сантиметрів від міськради", - написав він.

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Філатов у Дніпрі зніс 4856 ларьків, залишилося 1987 02

"Ми продовжуємо працювати. Поради не потрібні. Залишилося лише 1987 МАФів. І ми йдемо за ними", - резюмував Лисенко.

Філатов у Дніпрі зніс 4856 ларьків, залишилося 1987 03
Фото: Лисенко/Facebook

Філатов у Дніпрі зніс 4856 ларьків, залишилося 1987 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137120
 
   
 Топ коментарі
 
Лишились 4856 человек зарплаты в конверте, не оформленные,без оплаты ЕСВ, подоходного налога, мафы аренды за землю и тп. Лишились несовершеннолетнние пива и сигарет - продолжать?
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кто мешает им стать ЗАКОННЫМИ мафами? гордость?
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Самозанятость, это когда все официально, с налогами и без нарушения инфраструктуры города. У нас эти МАФы были как грибы в каждом дворе, похрен на тротуары, детские площадки ит.д. Я уже молчу о постоянном скоплении соответствующей публики возле них. Привожу пример - под домом было 3 МАФа типа "вагончик с рожей в застекленной дырке" в которых продавали все, всем и всегда (ну вы поняли). Чуть дальше, метров 50 - аккуратный магазинчик с нормальным оформлением (даже фонтанчик есть), нормальным режимом работы. МАФы снесли нахрен, магазинчик оставили. Вот это нормальная самозанятость.
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Сейчас во время перемены власти самое время для сноса всего незаконного все крышеватели с силовых структур заняты тем чтоб остаться на своих местах и стараются не светится в подобных ситуациях
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В Днепре этот процесс идет уже не первый год. Просто Цензору что-то припекло написать об этом. Это наверное нас постепенно готовят к тому, что эра зубожиння проходит, настает время перемог.
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Едине що так це те що в кіосках зручно купувати.
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Я так понял валят средний класс вернее мелкий бизнес в пользу олигархата.
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А вы называете "бизнесом" нелегальную продажу, работу в черную, незаконную установку МАФа?
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Да. А еще у него владельцы ширпотреба это средний класс, который перешел дорогу Ахметовым.
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Какие к ним притензии? Незаконная установка? Работа в черную? Нелегальная продажа алкоголя/сигарет? Или вас возмущает сам факт наличия "магазинчиков Рошен". Я вам еще одну вещь открою - все эти "Рошенки" работают по франшизе.
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Невже всі ці споруди ставилися незаконно? Тисячами?
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Ну там как - занес сколько надо, получил "законное" разрешение. Не занес - просто на свой страх и риск поставил, потом откупился. Вот и думайте - законно или нет.
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Да. Почти все. Ведь где они стоят - на газонах, как правило. А на каком основании на газонах ставили споруды - законно?
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Все що знесли везіть в Київ- Кличко пристроїть.
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Сегодня (по слухам) его снимать с должности будут. Кличко - английская королева, за перерезание ленточек отвечать будет.
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Думаю что сейчас для Украине не подходящее время ломать кроме самых кричащих случаев.Это первая ступенька малого бизнеса для тех кто с родней-чинушками не ворует с бюджета.Сам так когда то начинал-сейчас МАФ не интересен.Пойдут по альтернативному пути-Польша. Если б у стаи чинушек работала голова или им не было насрать на страну они бы думали как налоги увеличить и узаконить что можно и людей сохранить в Украине.
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Все що знесли везіть в Київ - Кличко пристроїть.
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Филатов, молодец! Возле 1-й школы свободней дышать стало, наконец снесли это позорище!
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Какие ВЫ наивные!!Через три месяца там будут стоять евромафы от его людей, с бешеной арендой!
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Поддерживаю, нужно снести большую часть этих быдло-будок.
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Да Филатов со своей командой просто умничка. Установил арендную плату за палатку 2*3 - 12тыс.грн. а красавцу Ермолаеву (Т.Г. Алеф) отдал бесплатно для всевозможных кафешек целую площадь (Екатерининскую) где до поздней ночи пьяные подростки орут и распивают спиртное (красота), а сам возле своего дома закрыл все развлекательные площадки в т.ч. и летнюю концертную площадку (парк Шевченко) дабы ему спать спокойно не мешали, а чтоб народу было где повеселиться он опять отдал бесплатно всю ул.Южную Ермолаеву сделав ее пешеходной, дабы последний мог установить там свои кафе. Вот так кто то должен платить по 12тыс. грн чтоб продавать детям мороженное, у кто то пользоваться гектарами земли в центре Днепра БЕСПЛАТНО устанавливая там свои ганделыки.
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Это нелегальные ларьки? А как они их считают?
Бл@ как уже эти два чёрта достали!!!
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А в Одессе когда? Наш мэр превратил улицы в сплошной базар, ни пройти, ни проехать. Стыдно за город перед гостями, и больно, болит душа, Одесса потеряла свой облик Жемчужины, вырублены тысячи деревьев, в самом сердце настроены бетонные уроды, улицы и пляжи грязные, уничтожена Аркадия!!!... Зато фестивалит. Лучше бы мусор и бесконечные будки убрал.
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Чому днмонтажні роботи робляться вночі?
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Это запрещено? Что бы особо буйные не приволокли детей и не бросали их под бульдозеры, с криками "они едут по нашим детям, нелюди!"
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Ларькам с кофе, напитками и сигаретами на этом месте лет 28 (было). Я их помню с 1992-го.
Интересно, вот этот тушканчик без интеллекта Лысенко (Вы его фейс видели ? 8 классов и коридор ПТУ) в 1992 -м где был? И что он за это время построил ? Ну, кроме собственного "домишки"? Поставит, конечно, другие ларьки, под своей крышей. Но кофе будет по 15-20 грн. вместо 7-9....
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Цензор.НЕТФотоПодіїФілатов у Дніпрі зніс 4856 ларьків, залишилося 1987. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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