EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Суспільство
  959  8
Все про:Сі-Бриз (36) вишкіл (1220)

 Будні "Sea Breeze": в рамках навчань тренувалися ремонтувати аеродром. ФОТОрепортаж

Учасники міжнародних навчань "Sea Breeze 2019" провели тактико-спеціальне заняття "Ремонт злітно-посадкової смуги".

За сценарієм навчань, противник вдарив по аеродрому бомбами і пошкодив злітно-посадкову смугу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

До робіт було залучено військовослужбовців батальйону аеродромно-технічного забезпечення морської авіаційної бригади та бійців 133-го будівельного батальйону флоту США.

Будні Sea Breeze: в рамках навчань тренувалися ремонтувати аеродром 01Будні Sea Breeze: в рамках навчань тренувалися ремонтувати аеродром 02

"Цього разу на навчання Sea Breeze-2019 ми не привезли всієї необхідної техніки, тому українські колеги надали додаткове обладнання, що дало змогу ефективно і своєчасно провести тактико-спеціальне заняття. Хочу відзначити професійне ставлення українських військових до своєї справи. Девіз інженерних військ США - "Можу і зроблю". Не знаю девізу українських колег, але за час нашої співпраці вони діяли так само", - зазначив командир морської авіаційної бригади 133-го будівельного батальйону ВМС США Джошуа Коленда.

Будні Sea Breeze: в рамках навчань тренувалися ремонтувати аеродром 03Будні Sea Breeze: в рамках навчань тренувалися ремонтувати аеродром 04

Читайте також: Військовий корабель РФ "Сметливый" зайшов у закритий район стрільб навчань Sea Breeze 2019, - ВМС ЗСУ

Спочатку українці й американці спільно демонтували "зруйновані" плити, потім - сформували арматурні сітки, утрамбували їх гравієм і залили бетоном.

Будні Sea Breeze: в рамках навчань тренувалися ремонтувати аеродром 05Будні Sea Breeze: в рамках навчань тренувалися ремонтувати аеродром 06

За словами Джошуа Коленди, спільні дії військових дали змогу обмінятися досвідом, продемонструвати один одному зразки техніки і методи вирішення поставлених завдань.

Будні Sea Breeze: в рамках навчань тренувалися ремонтувати аеродром 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137087
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Добре хлопці! Не розбереш де наші, а де американці. Всі міцні пузані 😀
 показати весь коментар
 
Та й не американські дівчата не поступаються !
 показати весь коментар
 
Не удивлюсь, если после учений там, в Николаеве, случайно останется и эскадрилья летунов ВМФ США. Очаковская база рядом. Хотя там есть своя ВПП.
 показати весь коментар
 
 
Я,звичайно,розумію,що в умовах бойових дій треба вміти швидко відновити пошкоджену ЗПС.Але перша думка після прочитання заголовка : - Знов,паразити,траву фарбують.
 показати весь коментар
 
Просто вирішили поремонтувати український аеродром.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільствоБудні "Sea Breeze": в рамках навчань тренувалися ремонтувати аеродром. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору