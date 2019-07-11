 "Ще 10 днів тому тут була ферма", - українські бійці в Мар'їнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російським терористам вдалося знищити подвір'я ферми, застосувавши таку зброю.
"Почалося все з обстрілу 120-х мінометів. І між ними прилетіла ця "чудова" штука. Повністю знищила будівлю. Ось воронка", - розповідає один із бійців із позивним Дядя Вова головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, який побував на місці атаки.
Російські найманці розповіли в соцмережах про застосування нового типу зброї під час атаки в Мар'їнці. Хвалилися її руйнівною силою, розповідали деталі атаки і навіть опублікували карту з позначенням позиції стрільби.
а далі побачимо.
Что плохого в отводе？ это же пэтина мечта, вообще то
Люстрировать этих биндэр!!!
Надеюсь, НАТОвские союзники не откажут.
Знову із неба залізо..
Стали до бою солдати…
Це...горе сусіднє прилізло
Нищити нас і вбивати…
Горе прилізло сказати,
Хто ми і звідки ми родом...
Кров'ю на нас написати
Те, що не є ми народом!..
Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
От би ці сльози в намисто..
Й жінкам в Росію віддати