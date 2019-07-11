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 "Ще 10 днів тому тут була ферма", - українські бійці в Мар'їнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83. ВIДЕО

Українські бійці в Мар'їнці розповіли про атаку російських окупантів на їхні позиції із застосуванням ракети великої потужності УР-83.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російським терористам вдалося знищити подвір'я ферми, застосувавши таку зброю.

"Почалося все з обстрілу 120-х мінометів. І між ними прилетіла ця "чудова" штука. Повністю знищила будівлю. Ось воронка", - розповідає один із бійців із позивним Дядя Вова головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, який побував на місці атаки.

Дивіться також: Російські війська обстріляли українські позиції ракетами великої потужності УР-83. ВIДЕО вибуху

Ще 10 днів тому тут була ферма, - українські бійці в Марїнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83 01
Ще 10 днів тому тут була ферма, - українські бійці в Марїнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83 02
Ще 10 днів тому тут була ферма, - українські бійці в Марїнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83 03
Ще 10 днів тому тут була ферма, - українські бійці в Марїнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83 04

Російські найманці розповіли в соцмережах про застосування нового типу зброї під час атаки в Мар'їнці. Хвалилися її руйнівною силою, розповідали деталі атаки і навіть опублікували карту з позначенням позиції стрільби.

Ще 10 днів тому тут була ферма, - українські бійці в Марїнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83 05



Ще 10 днів тому тут була ферма, - українські бійці в Марїнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83 06

Ще 10 днів тому тут була ферма, - українські бійці в Марїнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83 07

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У штабі ООС оприлюднили деталі обстрілу Мар'їнки: терористи били по житлових будинках зі ствольної артилерії калібру 122 мм. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137056
 
   
 Топ коментарі
 
Ще далі війська відводьте ...
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Ферму восстановим за инвестиции, ополченцев амнистируем. Ничего не забыл в мирном плане ?
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Зачем разбомбили ферму местных рузьгоязычных жителей дамбаса? Как утверждают некоторый любители ездить в Мацкву, ето так окупанты борятся за рузький языг. Как вам анекдот?
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Так к чему ты то написала？
Что плохого в отводе？ это же пэтина мечта, вообще то
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к тому человек без имени вот к чему приводит замирение и слова о том что нужно просто перестать стрелять. В то время как твои хозяева понимают только силу
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Отведи до там где ты живёшь , там потом нам и напишешь про хорошее?
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А чем тебе Станицы мало?Или те шо за неё погибли квартал плохо смотрели?
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я не хвилююсь, бо знаю, що коли там були мої знайомі, кацапіки смажились регулярно і результативно. "Еще 10 дней назад здесь была ферма", - украинские бойцы в Марьинке об атаке российских террористов с применением ракеты большой мощности УР-83 - Цензор.НЕТ 9371
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рузьке, ти взагалі що хотіло сказати ?
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кацапа дурной, булькать на клаве кто как для муравья расческу выпиливать, можешь передернуть себе или другу,твоим дохлым соплеменникам это очень поможет
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Ферму восстановим за инвестиции, ополченцев амнистируем. Ничего не забыл в мирном плане ?
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забыл, а всех фашистско-биндэровских солдат на работы восстановительные!!!!
Люстрировать этих биндэр!!!
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Украине с союзниками понадобятся подобные машинки. В ростове, белгороде... москве.
Надеюсь, НАТОвские союзники не откажут.
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Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе (с)
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Ракета УР - 83 тільки тягне за собою "ковбасу" начинену вибухівкою великої потужності. Бибухає не сама ракета, а багато метрова "ковбаса" з вибухівкою. Таким чином роблять проходи в мінних полях.
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Зачем разбомбили ферму местных рузьгоязычных жителей дамбаса? Как утверждают некоторый любители ездить в Мацкву, ето так окупанты борятся за рузький языг. Как вам анекдот?
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Что бы иааааа иааааа покричать а потом нае...нится бояры
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Чем больше смешарик будет говорить как он хочет мира,тем больше путлер будет обстреливать наших парней.
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Це як гопнику казати "навіщо ти мене б'єш, я такий слабкий".
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Давайте отводите войска, а то вдруг денерывцы обидятся !!!!
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***
Знову із неба залізо..
Стали до бою солдати…
Це...горе сусіднє прилізло
Нищити нас і вбивати…

Горе прилізло сказати,
Хто ми і звідки ми родом...
Кров'ю на нас написати
Те, що не є ми народом!..

Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
От би ці сльози в намисто..
Й жінкам в Росію віддати
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не захотів фермер башляти дирі от і поплатився ...
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Цікаво було б побачити наслідки роботи такої машини десь у містах РФ. Місця займає мало, а наслідки руйнівні.
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"Ще 10 днів тому тут була ферма", - українські бійці в Мар'їнці про атаку російських терористів із застосуванням ракети великої потужності УР-83. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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