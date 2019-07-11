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Все про:зґвалтування (79) Нацполіція (7822) Харківщина (744)

 Поліцейські затримали рецидивіста за зґвалтування дівчини в Харківській області. ФОТО

На Харківщині раніше судимого 54-річного зловмисника викрили співробітники Первомайського відділу поліції. 9 липня в поліцію звернулася 19-річна жителька міста Первомайський. Вона повідомила, що впродовж доби невідомий чоловік утримував її в будинку і зґвалтував.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, керівництво відділу поліції, криміналіст і судово-медичний експерт. За словами дівчини стало відомо, що чоловік утримував її в будинку в селі Сиваш. В якому саме приміщенні вона перебувала, дівчина не змогла пояснити, адже зловмисник зав'язував їй очі ганчіркою.

Співробітники сектора кримінальної поліції провели низку заходів і встановили схожого за описом дівчини чоловіка. Потерпіла впізнала зловмисника. Ним виявився 54-річний житель села. Раніше чоловік неодноразово був судимий за зґвалтування неповнолітніх. З місця події поліцейські вилучили речові докази: мотузку, якою чоловік зв'язував руки і ноги дівчини, саморобний ніж, яким він дівчині порізав долоні, тощо. Вилучене направлено на дослідження.

Слідчі Первомайського відділу поліції дані про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз триває досудове слідство.

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Поліцейські затримали рецидивіста за зґвалтування дівчини в Харківській області 01
Поліцейські затримали рецидивіста за зґвалтування дівчини в Харківській області 02
Поліцейські затримали рецидивіста за зґвалтування дівчини в Харківській області 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137003
 
 
 Топ коментарі
 
Ранее мужчина неоднократно был судим за изнасилование несовершеннолетних. Источник: https://censor.net.ua/n3137003 Рецидивісту за це 3-5 років? Що за правосуддя?
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"...срок от 3 до 5 лет..." за изнасилование !?!??!?! хм...
Украина ОЧЕНь гуманное государство!
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Cлово рецидивист о многом говорит. Сегодня уходящие депутаты - рептилоиды напоследок все таки приняли закон ,усиливающий ответственность за педофилию и химическую кастрацию, а все 5 лет при их власти сотни детей страдали от педофилов и наказание за это преступление было мизерное. А теперь вопрос - где усиление ответственности за насилие над женщинами и за убийства? Мы идем в ЕС,значит и приговоры должны быть соответствующими, чтобы не было таких вот рецидивистов насильников и рецидивистов - убийц. Наш УК должен защищать народ, а не потворствовать бандитам.Еще Ющенко говорил Бандитам -тюрьмы и что? Столько лет прошло, а жизнь человека в Украине до сих пор стоит копейки. Люди, которые были у власти прошлые 27 лет не имеют морального права снова идти в Раду,тем более те, кто сидел в этой Раде последние 5 лет.
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На кол его, а потом можно и расстрелять
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Что значит "дают повод"??!!
Не может быть никакого повода для изнасилования.

Ни короткая юбка, ни прозрачная блузка, ни улыбка не могут быть ни поводов, ни, тем более, оправданием для насилия.
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Ранее мужчина неоднократно был судим за изнасилование несовершеннолетних. Источник: https://censor.net.ua/n3137003 Рецидивісту за це 3-5 років? Що за правосуддя?
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та нормально,у насильников год за пять в зоне идёт...
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не розумію для чого силком брать? дай трохи грошей і все смачніше буде.
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Сейчас расписку надо,желательно нотариально заверенную, иначе все изнасилование по умолчанию без либо-каких доказательств. Да и расписка не факт, давшая расписку на момент выполнения условий расписки могла передумать, заявит, попробуй потом докажи, потому как опять же, по Закону, по умолчанию, она права на 100% и ей ничего не надо доказывать кроме слов
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Надо тогда выкинуть все мысли о **** и жить без баб. Даже не смотреть на них!
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"...срок от 3 до 5 лет..." за изнасилование !?!??!?! хм...
Украина ОЧЕНь гуманное государство!
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ага пять лет раком и собачкой ручной, там гуманности мало, после этого им точно (после отсидки) хочется кого то изнасиловать. Посадят, выйдет и еще раз изнасилует, выйдет и еще раз........
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Рецедивістам мабуть повинні срок більше давать чи вже все так змінилось.
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вот этим мачете ему бы яйца лучше отрезали
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Просто треба було б при затриманні прострелити цій гниді обидва коліна... щоб він все своє подальше нікчемне життя на коляскі катався...
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от вы любите морды прятать...
это галочку поставить как работаете, а если откупится, то можно отпустить, ни кто не узнает ?
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darkmonth Эта падаль является подозреваемым и поэтому лицо закрыто.
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От і закон для нього Рада прийняла.
Хімічна кастрація буде для нього саме те.
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krot_lub При нашем бардаке, химическая кастрация не поможет, ибо нужен, всего-лишь укол адреналина и все заработает.
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Укол адреналіну? Для чого? Адреналін - протишоковий препарат. Показаний в т.ч. при зупинці серця.
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Незрозуміло, для чого на фото закривати обличчя. Хай би всі побачили таких тварюк.
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Klim Gryanevich a49c923f Эта падаль является подозреваемым и поэтому лицо закрыто.
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В нашей стране надо находить в себе самому силы бороться с бандитами. Те кто замылил фотку насильника -- сам же соучасник!
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Ось цей випадок - дійсно має ознаки зґвалтування. А коли американські тупі 3,14зди із касти селебрітіс одна перед одною заявляють, як Вайнштейн і Поланскі 15 років тому силою робили їм кунілінгус - це виглядає як ідіотизм
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лишения свободы на срок от 3 до 5 лет? Почему так мало?Источник: https://censor.net.ua/p3137003
Надо от 10 до 15
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Ну, сьогодні закон для таких прийняли і тепер йому яйці зроблять чик-чирик ! Більше не встане аж до смерті !
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чому рицидивіст так мало має отримати за повторний злочин?
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Цензор.НЕТФотоПодіїПоліцейські затримали рецидивіста за зґвалтування дівчини в Харківській області. ФОТО
 
 
 
 
 
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