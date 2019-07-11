 Поліцейські затримали рецидивіста за зґвалтування дівчини в Харківській області. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, керівництво відділу поліції, криміналіст і судово-медичний експерт. За словами дівчини стало відомо, що чоловік утримував її в будинку в селі Сиваш. В якому саме приміщенні вона перебувала, дівчина не змогла пояснити, адже зловмисник зав'язував їй очі ганчіркою.

Співробітники сектора кримінальної поліції провели низку заходів і встановили схожого за описом дівчини чоловіка. Потерпіла впізнала зловмисника. Ним виявився 54-річний житель села. Раніше чоловік неодноразово був судимий за зґвалтування неповнолітніх. З місця події поліцейські вилучили речові докази: мотузку, якою чоловік зв'язував руки і ноги дівчини, саморобний ніж, яким він дівчині порізав долоні, тощо. Вилучене направлено на дослідження.

Слідчі Первомайського відділу поліції дані про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз триває досудове слідство.

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