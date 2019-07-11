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 ДТП з українцями в Польщі: загинула 18-річна дівчина, ще троє пасажирів травмовані. ФОТОрепортаж

Автобус з громадянами України, що рухався в напрямку Кракова, в'їхав у причіп вантажівки, яка рухалася попереду

Аварія сталася в ніч на 11 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

В автобусі Mercedes Benz Sprinter перебували семеро українців. На 515 км траси А4 між польськими містами Дембіца і Тарнов автобус в'їхав у причіп вантажівки, яка рухалася попереду

18-річна українка загинула. Ще трьох пасажирів госпіталізували з незначними травмами.

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ДТП з українцями в Польщі: загинула 18-річна дівчина, ще троє пасажирів травмовані 01
ДТП з українцями в Польщі: загинула 18-річна дівчина, ще троє пасажирів травмовані 02
ДТП з українцями в Польщі: загинула 18-річна дівчина, ще троє пасажирів травмовані 03
ДТП з українцями в Польщі: загинула 18-річна дівчина, ще троє пасажирів травмовані 04
ДТП з українцями в Польщі: загинула 18-річна дівчина, ще троє пасажирів травмовані 05
ДТП з українцями в Польщі: загинула 18-річна дівчина, ще троє пасажирів травмовані 06
ДТП з українцями в Польщі: загинула 18-річна дівчина, ще троє пасажирів травмовані 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3137002
 
 
 Топ коментарі
 
бедная девочка! та что ж такое!? (как часто аварии с нашими в Польше)
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просто наших много, так про поляков в аварии не пишут, то на фоне этого и кажется, что с украинцами их очень много
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Маршрутки - зло! Только рейсовый автобус для междугородних перевозок, с двумя водителями! Но это будет стоить дороже. И как вы думаете, что выберут пассажиры - большую безопасность и комфорт за большую цену, или маршрутку? Увы, но подобные ДТП всё ещё будут происходить.
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бедная девочка! та что ж такое!? (как часто аварии с нашими в Польше)
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просто наших много, так про поляков в аварии не пишут, то на фоне этого и кажется, что с украинцами их очень много
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это из-за таможни! конченные польские таможенники пропускают 2-3 машины в час!
можно выехать из Львов в 10-11 утра, быть в 14 на такожне и оказаться в Польше в 10 вечера!
До ближайшего населённого пункта с отелем - киллометров 100, вот и засыпают из-за усталости
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Шо ж ви таки довбоьоби !!!??? Не можешь курва іхати не ідь !! Із за тебе оленя дівчина ні за хер собачий загинула
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Польские фуры славятся своим вождением
Тем более видя украинские номера мог выпендреж устроить
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так как негласный расизм в этой стрнане процвитает как в 45 в берлине
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Подивись на фото уважно - який там випендрьож? Наш вискакував на обгон через суцільну і влетів у фуру. Фура стоїть у своєму ряду.
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что по твоему водитель фуры должен был сделать что б едущий позади идиот соблюдал дистанцию? И с чего ты решил что водитель нидерландской транспортной компании Рабен поляк?
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у рабенов куча складов в польше, так что может быть и поляк.
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При чому тут польска вантажівка ??? Вона може задом іхала ? Олень тупо заснув
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Маршрутки - зло! Только рейсовый автобус для междугородних перевозок, с двумя водителями! Но это будет стоить дороже. И как вы думаете, что выберут пассажиры - большую безопасность и комфорт за большую цену, или маршрутку? Увы, но подобные ДТП всё ещё будут происходить.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоЗа кордономДТП з українцями в Польщі: загинула 18-річна дівчина, ще троє пасажирів травмовані. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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