 ДТП з українцями в Польщі: загинула 18-річна дівчина, ще троє пасажирів травмовані. ФОТОрепортаж

Аварія сталася в ніч на 11 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

В автобусі Mercedes Benz Sprinter перебували семеро українців. На 515 км траси А4 між польськими містами Дембіца і Тарнов автобус в'їхав у причіп вантажівки, яка рухалася попереду

18-річна українка загинула. Ще трьох пасажирів госпіталізували з незначними травмами.

Дивіться також: На Миколаївщині в ДТП загинув 10-річний хлопчик, який був за кермом. ФОТО













