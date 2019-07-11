 ДТП з українцями в Польщі: загинула 18-річна дівчина, ще троє пасажирів травмовані. ФОТОрепортаж

Аварія сталася в ніч на 11 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
В автобусі Mercedes Benz Sprinter перебували семеро українців. На 515 км траси А4 між польськими містами Дембіца і Тарнов автобус в'їхав у причіп вантажівки, яка рухалася попереду
18-річна українка загинула. Ще трьох пасажирів госпіталізували з незначними травмами.
можно выехать из Львов в 10-11 утра, быть в 14 на такожне и оказаться в Польше в 10 вечера!
До ближайшего населённого пункта с отелем - киллометров 100, вот и засыпают из-за усталости
Тем более видя украинские номера мог выпендреж устроить