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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Аваков (1176) Ізраїль (307) МВС (1261) туризм (342) Дері (1)

 МВС України та Ізраїлю підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Глава МВС України Арсен Аваков і міністр внутрішніх справ Ізраїлю Арієм Дері підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Попри Угоду між Україною та Ізраїлем про перетин кордонів від 2010 року, останнім часом склалася ситуація, коли українцям масово відмовляють у в’їзді на територію Ізраїлю. Щоб вирішити це питання та активізувати двостороннє співробітництво, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ініціював зустріч зі своїм ізраїльським колегою Арієм Дері та підписав Декларацію про інтенсифікацію співробітництва", - йдеться в повідомленні.

"За статистикою ДПСУ, 4,5 тисячі громадян нашої держави отримали відмову про перетин кордону в 2017 році, 3,5 тисячі українці не пропустили в 2018 році, а зараз, за пів року відвідати вашу країну не змогли 2,5 тисячі наших громадян", - заявив Аваков.

Ще у 2017 році МВС України та Ізраїлю створили спільну робочу групу. Українську сторону представляла заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук. Саме МВС звернуло увагу на існуючу проблему, ініціювало проведення переговорів та напрацювало пропозиції до Декларації про інтенсифікацію співробітництва.

МВС України та Ізраїлю підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва 01

"Сьогодні ми підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва, яка остаточно покладе край непорозумінням під час перетину кордону. Крім того, ми реалізуємо наслідки підписаної між Україною та державою Ізраїль про реадмісію осіб. Хочу підкреслити, що спрощення поїздок між країнами для громадян становить взаємний інтерес. Я дякую нашим ізраїльським друзям та партнерам та запрошую відвідувати нашу країну, ми дуже раді", - наголосив Аваков.

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Своєю чергою міністр внутрішніх справ держави Ізраїль Аріє Дері подякував за гостинність та висловив сподівання, що підписаний документ дасть можливість громадянам України та Ізраїлю частіше літати одне до одного.

МВС України та Ізраїлю підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва 02

"Щороку пасажиропотік між нашими державами становить близько одного мільйона туристів. Наша політична і економічна мета – збільшити ці цифри, а для цього необхідно вирішити конфліктну ситуацію під час перетину кордону", - наголосив Дері.

Підписана Декларація про інтенсифікацію співробітництва дасть можливість забезпечити належне ставлення до українських та ізраїльських громадян під час проходження прикордонного та митного контролів, зменшити час очікування зворотних рейсів, у разі відмови перетину кордону надавати громадянам офіційний документ з причиною відмови.

Окремо сторони домовилися створити робочу групу з представників правоохоронних органів наших країн, щоб боротися з незаконним наймом та працевлаштуванням громадян.

МВС України та Ізраїлю підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва 03
Фото: сайт МВС

Крім того, Аваков зазначив, що незабаром в Україну прилетять тисячі паломників з Ізраїлю на святкування Рош ха-Шани. Українські правоохоронці готові гарантувати безпечне перебування туристів.

"Цього року на свято Рош ха-Шана ми очікуємо близько 30 тисяч гостей і ми всім раді. Ми підготуємо необхідні заходи безпеки для проведення свята паломників. Вже традиційно в Умані під час свята Рош ха-Шана перебуватиме велика кількість правоохоронців. Ми не очікуємо провокацій, але завжди готові захистити наших громадян та гостей України", - підкреслив міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136977
 
 
 Топ коментарі
 
Ой ))
Ну хто бі сумнівася ))))
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пс. аваков таку животіну нажер..
антоніну геращенко обігнав МВД Украины и Израиля подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества - Цензор.НЕТ 4291
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А чому вони там мають бути? Ак сказав коломойський - вам же не сказали слуг какого народа....
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пс. аваков таку животіну нажер..
антоніну геращенко обігнав МВД Украины и Израиля подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества - Цензор.НЕТ 4291
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А вот эти 2 пингвина в шляпе и ермолке, они там шо забыли??? Там шото давали??? Или гешефт какой??? Или тот, с пейсами, посулил Рюкзакову обрезание со скидкой??? Или единоверца-президента решили проведать?
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там пингвины вместо пляжных обезьянок,

вера такая
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шо воно меле ...Ізраїль своїх ніколи не видає ...а в Україні моссад давно викрадають людей ...сотрудничество о чём ...как спрятать наворованноеу гоев и ещё доворовать ?
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Шось тут не те. Мабуть Бєня щось замутив.
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Нетаниягу потребовал срочной встречи с главой минздрава, который возглавляет сам

МВС України та Ізраїлю підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва - Цензор.НЕТ 9165

МВС України та Ізраїлю підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва - Цензор.НЕТ 9165

Во время заседания правительства, состоявшегося 7 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу потребовал назначить ему встречу с министром здравоохранения, сообщает корреспондент портала Walla Таль Шалев.
Курьез ситуации заключается в том, что министром здравоохранения является он сам
Согласно опубликованной информации, Нетаниягу был рассержен сообщениями о проблемах в системе здравоохранения. Нетаниягу ударил кулаком по столу и потребовал назначить ему встречу с министром здравоохранения. "Господин премьер-министр, это вы", - ответили ему присутствовавшие.
Напомним, что Яаков Лицман ("Яадут а-Тора"), осуществляющий практическое руководство системой здравоохранения, занимает должность заместителя министра.
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интенсификации сотрудничества с рашей? МВС України та Ізраїлю підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва - Цензор.НЕТ 6286
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А що дає це співробітництво для України? Я бачив лише їхні *********, які дорожчі за інші.
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А де тут на цьому фото українці? А давайте перейменуємо Україну в Ізраєль, нам то все одно, а жиди може перестануть державу розривати та почнуть її захищати і будувати, ну і нам тоді буде краще жити. То як ідея?
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А чому вони там мають бути? Ак сказав коломойський - вам же не сказали слуг какого народа....
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ну подписали а шо толку? вы же нам наших граждан типа ставицкого табачника черновецкого, на которых судебные справы заведены, всеравно не выдадите! и про хитрожопых получивших второе гражданство Украину тоже хрен информируете! мы холокост признали а вы голодомор (подыгрывая рашке) нет. так какое сотрудничество?
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниМВС України та Ізраїлю підписали Декларацію про інтенсифікацію співробітництва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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