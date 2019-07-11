 Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84%. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це директор комбінату Юрій Онищенко повідомив на брифінгу в Києві.
"Якщо скласти всі надруковані бюлетені разом, то їх висота буде дорівнювати горі Кіліманджаро", - сказав Онищенко.
Як відомо, висота гори Кіліманджаро - 5895 метрів.
Онищенко зазначив, на сьогодні надруковано понад 84% бюлетенів, тобто понад 53,5 млн примірників - близько 26 млн бюлетенів у п'яти форматах для голосування в одномандатних виборчих округах, близько 27 млн - у багатомандатному та понад 469 тис. - в закордонному виборчому окрузі.
За його словами, з 28 червня підприємство цілодобово друкує виборчі бюлетені, до роботи залучено понад 80% трудового колективу підприємства - понад 800 працівників.
Директор комбінату зазначив, що бюлетені друкуються із залученням потужностей Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
Він наголосив, що друк усіх бюлетенів планують завершити не пізніше як за 7 днів до дня голосування, відповідно до законодавства.
Заступник голови ЦВК Євгеній Радченко нагадав, що до бюлетеня для голосування у багатомандатному виборчому окрузі включено 22 партії, а кількість кандидатів в одномандатних виборчих округах коливається.
"На сьогодні найменша кількість кандидатів - п'ятеро, це 188-й виборчий округ (м. Хмельницький), а найбільша кількість кандидатів - 46 у 133-му виборчому окрузі (м. Одеса)", - сказав він.
За словами Радченка, поліграфкомбінату передано замовлення на виготовлення 60 млн 398 тис. 300 виборчих бюлетенів, з яких 30 млн 407 тис. 544 бюлетенів - для загальнодержавного та закордонного виборчих округів, а 29 млн 990 тис. 630 - для одномандатних виборчих округів.
Він підкреслив, що така різниця у кількості бюлетенів пов'язана з тим, що велика кількість виборців (понад 400 тис.) в закордонному та одномандатних виборчих округах не голосують, а також із кратністю розміщення бюлетенів на друкарському листі.
Заступник голови ЦВК також повідомив, що вартість виготовлення одного бюлетеня для голосування у багатомандатному окрузі становить 4 грн 20 коп.
Вартість виготовлення бюлетеня для голосування в одномандатних округах залежить від кількості кандидатів та формату бюлетеня: мінімальна вартість - 2 грн 28 коп., максимальна - 4 грн 68 коп.
Як повідомлялося, 26 червня Центрвиборчком ухвалив дві постанови щодо форми, кольору та тексту виборчих бюлетенів: для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та для голосування в одномандатних виборчих округах (ОВО). Вони будуть блакитно-сірого та пісочного кольору відповідно.
Центрвиборчком постановив, що розмір виборчих бюлетенів для голосування в ОВО залежить від кількості кандидатів у народні депутати, зареєстрованих в цих округах.
Відповідно до рішення, бюлетені виготовляються за розміром: до 6 кандидатів - 200 на 200 мм, до 11 кандидатів - 200 на 300 мм, до 18 кандидатів - 200 на 400 мм, до 33 кандидатів - 200 на 600 мм, до 50 кандидатів - 200 на 800 мм. Відповідно до другої постанови, розмір бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі становить 200 на 600 мм.
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"сн" - нью-большевики, солянка из убл*дков и проходимцев..(с)
а то "ты был дураком и под боярой а так вообще подохнуть можешь .. "
Не плачь, деФачка, они вернутся! А вот моСх твой - неа, так и останешься идиотом с широко раскрытым "ротом"
ну, не плачь чувак, - и беги, беги - а то реально тебя заплевали.. и не только рота мусоров
ток не строй из себя обиженную деФочку, этому даже твои мусора не поверили
То, что ты выползло под "сырым" - лишь подчеркивает твою истерику на зашкварах
Ну, то поделать, уродилось твое как ты - радость для доХтора-психиатра .
зебил, а какие еще слова есть в твоём диагнозе?
Браво, зебил! ты подтвердил весь свой список на цензоре
Да, жди-жди таблеточку... ну, ты в курсе своего расписания по палате
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ну ты того,поржи - раз рот широк твой и к "глотаниям" привык)
Ну откуда вам, мокшанам, знать о ВСУ в реале.. вот ты и повторяешь в истерике, как лошара, тезисы расейской пропаганды:D
И откуда вы такие кретины в ольгино-то беретесь... лишнехромосомные?)
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что это за ху-ня? Армию тоже отключили от голосования = откровенные манипуляции