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Все про:бюлетені (39) вибори (4159) ЦВК (697)

 Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84%. ФОТОрепортаж

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів "вже надрукувало 84% бюлетенів для голосування на позачергових парламентських виборах 21 липня, які замовила Центральна виборча комісія.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це директор комбінату Юрій Онищенко повідомив на брифінгу в Києві.

"Якщо скласти всі надруковані бюлетені разом, то їх висота буде дорівнювати горі Кіліманджаро", - сказав Онищенко.

Як відомо, висота гори Кіліманджаро - 5895 метрів.

Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% 01

Онищенко зазначив, на сьогодні надруковано понад 84% бюлетенів, тобто понад 53,5 млн примірників - близько 26 млн бюлетенів у п'яти форматах для голосування в одномандатних виборчих округах, близько 27 млн - у багатомандатному та понад 469 тис. - в закордонному виборчому окрузі.

За його словами, з 28 червня підприємство цілодобово друкує виборчі бюлетені, до роботи залучено понад 80% трудового колективу підприємства - понад 800 працівників.

Директор комбінату зазначив, що бюлетені друкуються із залученням потужностей Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

Він наголосив, що друк усіх бюлетенів планують завершити не пізніше як за 7 днів до дня голосування, відповідно до законодавства.

Заступник голови ЦВК Євгеній Радченко нагадав, що до бюлетеня для голосування у багатомандатному виборчому окрузі включено 22 партії, а кількість кандидатів в одномандатних виборчих округах коливається.

Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% 02

"На сьогодні найменша кількість кандидатів - п'ятеро, це 188-й виборчий округ (м. Хмельницький), а найбільша кількість кандидатів - 46 у 133-му виборчому окрузі (м. Одеса)", - сказав він.

За словами Радченка, поліграфкомбінату передано замовлення на виготовлення 60 млн 398 тис. 300 виборчих бюлетенів, з яких 30 млн 407 тис. 544 бюлетенів - для загальнодержавного та закордонного виборчих округів, а 29 млн 990 тис. 630 - для одномандатних виборчих округів.

Він підкреслив, що така різниця у кількості бюлетенів пов'язана з тим, що велика кількість виборців (понад 400 тис.) в закордонному та одномандатних виборчих округах не голосують, а також із кратністю розміщення бюлетенів на друкарському листі.

Також читайте: "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% 03

Заступник голови ЦВК також повідомив, що вартість виготовлення одного бюлетеня для голосування у багатомандатному окрузі становить 4 грн 20 коп.

Вартість виготовлення бюлетеня для голосування в одномандатних округах залежить від кількості кандидатів та формату бюлетеня: мінімальна вартість - 2 грн 28 коп., максимальна - 4 грн 68 коп.

Як повідомлялося, 26 червня Центрвиборчком ухвалив дві постанови щодо форми, кольору та тексту виборчих бюлетенів: для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та для голосування в одномандатних виборчих округах (ОВО). Вони будуть блакитно-сірого та пісочного кольору відповідно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК скасувала реєстрацію 26 кандидатів у депутати, зокрема діючих нардепів від Радикальної партії Вовка, Купрієнка і Кириченка

Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% 04
Фото: УНІАН

Центрвиборчком постановив, що розмір виборчих бюлетенів для голосування в ОВО залежить від кількості кандидатів у народні депутати, зареєстрованих в цих округах.

Відповідно до рішення, бюлетені виготовляються за розміром: до 6 кандидатів - 200 на 200 мм, до 11 кандидатів - 200 на 300 мм, до 18 кандидатів - 200 на 400 мм, до 33 кандидатів - 200 на 600 мм, до 50 кандидатів - 200 на 800 мм. Відповідно до другої постанови, розмір бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі становить 200 на 600 мм.


Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136958
 
 
 Топ коментарі
 
Кто проголосует за рыгов и барыгов тот конченный дурак или мудак ! Центризбирком показал образцы бюллетеней для выборов в Раду. Отпечатано уже 84% - Цензор.НЕТ 8349
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черт, не истери... или тебе погоняло "чувак" больше нравится?) Заметь, именно зебилов вазелин считает чертями-чуваками.. Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 4558
Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 7902
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Шо ты всё чертыхаешься,выпей валерьянки ,сходи в церковь ,может и попустит Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 2999а встретишь там Томоса передавай привет.. Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 2999
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Кто проголосует за рыгов и барыгов тот конченный дурак или мудак !
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Он же говорил, что "не знал" что свинарчук&Co мародеры, именно поэтому после того как их выгнали, он назначил его главой своей корпорации Богдан. Центризбирком показал образцы бюллетеней для выборов в Раду. Отпечатано уже 84% - Цензор.НЕТ 6817
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Кто владеет корпорацией Богдан? Или зеилам лишь бы ляпнуть?
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4/5 рыгов и барыгов - сейчас в списках "слуг урода".. Так что ты хоть и самокритичен, но прав! Центризбирком показал образцы бюллетеней для выборов в Раду. Отпечатано уже 84% - Цензор.НЕТ 3177
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https://www.youtube.com/watch?v=UezIqx3dVUo
"Новые лица" слуг народа. Ржать подано! Выборы в Раду, кандидаты 2019, меню отборное.
"сн" - нью-большевики, солянка из убл*дков и проходимцев..(с)
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Ты завязывай с наркотой ,бо ты был дураком и под боярой а так вообще подохнуть можешь .. Центризбирком показал образцы бюллетеней для выборов в Раду. Отпечатано уже 84% - Цензор.НЕТ 9090
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ну куда зебил - да без наркоты)) Ток насчет наркоты ты к своему вазелину обращайся - оно тебе все нюансы расскажет
Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 7269
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зебил, это тебе личное послание от вазелина - https://www.youtube.com/watch?v=gZGybwQ2-HQ
а то "ты был дураком и под боярой а так вообще подохнуть можешь .. "
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Ну ты блин и смешной,кто же будет смотреть ссылки душевнобольного наркомана,коим ты являешься.. Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 8508хорошо хоть рассмешил.. Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 8508
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ну, рот твой широк - поржи: что тебе еще остается делать после обслуживания "роты мусоров" методом "минет иваныча".. ты ж сам в этом признался)
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Ты сегодня уже никакой гадости не глотай,ничего не вкалывай и не нюхай Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 8423просто народ весели это у тебя неплохо выходит... Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 1758
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это у тебя по Фрейду, зебил, про глотание Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 2918 ..что ОЩУЩАЕШЬ и нюхаешь - о том и пишешь.. Браво, чувак! Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 9559
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Та тут и ощущать нечего,любой слепой увидит шо ты идиот а плюс ещё усяка гыдота на твой воспалённый мозг и в итоге все смеются а у тебя истерика.. Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 7625
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бедный чорт алекс охара... после встречи с "иванычами" роты мусоров).
Не плачь, деФачка, они вернутся! А вот моСх твой - неа, так и останешься идиотом с широко раскрытым "ротом" Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 218
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Ну вот и славненько ,так держать ,просто весели народ а про политику то не твоё,про неё ты тихонько дохтору на обходе расскажешь и он всё поймёт а здесь не надо бо заплюють ..
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а, так ты торопишься - доХтора на обход ждёшь? Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 8340
ну, не плачь чувак, - и беги, беги - а то реально тебя заплевали.. и не только рота мусоров Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 8340
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Фууу,ну это ты уже совсем опустился Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 4295так ты просто чёртом был а теперь ещё и стрелочником стал .. Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 9257
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Красиво Вы этого дурачка изуродовали,похоже его вот-вот кондратий хватанёт Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 1889
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забавно наблюдать как ты сам с собою под разными никами "беседуешь", охара Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 4487 ..
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чорт, ты почувствовал себя "совсем опущенным"?) молодец.. тебе не привыкать - ты же зебил из ольгино)
ток не строй из себя обиженную деФочку, этому даже твои мусора не поверили Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 1980
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Слышь придурок,тебе похоже реально пора в палату возвращаться.
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зебил охара, постарайся сразу под двумя никами не постить - слишком твой идиотизм заметен. Просто поверь. Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 5959
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Ого,воно до чего дело дошло,уже и двоиться тебе стало а я предупреждал,Завязуй с наркотой ... Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 7161
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зебил охара, ты палишься на ОДИНАКОВЫХ ошибках - под разными никами Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 2729
То, что ты выползло под "сырым" - лишь подчеркивает твою истерику на зашкварах Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 4994
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Ну про ошибки не надо,может то и не родители твои ошиблись,когда тебя делали а просто дядя-дохтор сильно тебя за голову щипцами дёрнул Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 598тут ещё надо разобраться.
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ну, то что твои родители таки ошиблись - это факт Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 5672 Ток зачем ты рассказываешь историю СВОЕГО появления на свет - методом щипчов? Ведь только ты о ней мог знать - и снова зашкварился, как с ротой мусоров)
Ну, то поделать, уродилось твое как ты - радость для доХтора-психиатра Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 5672.
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Ну это лишнее,мы же уже выяснили,что ты идиот,нет смысла это постоянно подтверждать. Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 3843
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ну, зебил, ты САМ рассказал историю своего появления на свет методом щипцов. Так что поздно орать "лишнее": доХтору покажешь справку)
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Ну вот,опять за рыбу гроши ,да идиот ты идиот,никто с этим не спорит. Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 8387
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вижу, ты настолько часто видишь в зеркале надпись "идиот" - что тебя не отпускает даже "на работе" Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 7989
зебил, а какие еще слова есть в твоём диагнозе? Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 4743
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Зеркала,надписи,двоение, Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 371ты хоть медсестру позови,она точно на работе.
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ах вот оно что, так и написали в твоём диагнозе - "Зеркала,надписи,двоение, "? Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 3372
Браво, зебил! ты подтвердил весь свой список на цензоре Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 8654
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ну, тебе виднее куда она ушла.. или ты сам себе указания даёшь, страдалец? Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 1602
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Ну хорошо хоть ты врубился,что мне виднее,конечно мне виднее я ведь сразу увидел,что ты идиот ,поэтому постарайся спокойно дождаться медперсонал,они должны помочь. Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 7877
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что, зебил, снова видишь в зеркале надпись "идиот"?) Так это - ОЧЕВИДНОЕ.. даже доказывать не нужно Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 1017 Смирись, чувак, это всё в результате твоего "рождения" и "общения2 с ротой мусоров - получилось Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 3474
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Ну не надо повторять 100 раз одно и тоже,сейчас таблеточку дадут тебе и будешь баиньки. Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 7330
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это ты себя уговариваешь, читающего в зеркале "100 раз идиот" ? Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 9998
Да, жди-жди таблеточку... ну, ты в курсе своего расписания по палате Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 5734
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А шо у вас расписания есть по палатам? Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 4241Так это ты ещё и в хорошей больнице лежишь ,но шо-то похоже нифига тебе не помогает. Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 4915
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таки да, ты с волком в одних обдрыстанным портках сидишь - в палате Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 7545
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Придётся этого тяжелобольного отправить с спам на процедуры.
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п.с. вазелин профи не только в наркоте, но и в блатном мире:

1.черт 1) пpеступник-новичок; пpостак, 2) начальник угpо, 3) человек, впеpвые пpинимающий наpкотик, 4) человек, pаботающий на пpоизводстве, 5) человек, не связанный спpеступным миpом, но выдающий себя за такого ...Словарь воровского жаргона
2.черт Всякий, не принадлежащий к воровскому миру. В слове оттенок недоброжелательства. Черт чистой воды - первозданный фрайер, отличающийся наивной доверчивостью и непростительной порядочностью. Черт мутной воды - фрайер с наклонностью к жульничеству, комбинатор, ловкач. ...Толковый словарь лагерно-воровского языка
3.черт (т) человек, занимающий одну из самых нижних ступеней в неформальной иерархии заключенных (ниже только чушки и опущенные). Черт отличается невыдержанностью своих моральных принципов, безответственностью в поведении и неопрятным внешним видом. ...
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А так ты чёрт,то -то я смотрю,ты какую-то пургу несёшь ну теперь всё выяснилось..
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черт, не истери... или тебе погоняло "чувак" больше нравится?) Заметь, именно зебилов вазелин считает чертями-чуваками..
Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 7902
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Шо ты всё чертыхаешься,выпей валерьянки ,сходи в церковь ,может и попустит Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 2999а встретишь там Томоса передавай привет.. Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 2999
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ишь как тебя, чувака, торкнуло то от Томоса - как кацапа из лахти, или поклонника новинского-бойко из рпц.. Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 4769
ну ты того,поржи - раз рот широк твой и к "глотаниям" привык)Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 9587
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Та меня то ладно,от того Томоса попов торкнуло так, шо теперь поп-сын,попа-папу не знает где лечить Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 9561а как всё хорошо начиналось ,армия-вира-мова Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 9561а по факты армию обнесли ,веру пустили по кругу а мова помирает сама по себе..
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чувак, ты реально бедняжко, зашкварился с томосом) только последнее лахитнское чмо будет писать про "армию обнесли"..
Ну откуда вам, мокшанам, знать о ВСУ в реале.. вот ты и повторяешь в истерике, как лошара, тезисы расейской пропаганды:D
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А зачем ты букву D в конце своего высера бредового поставил,то что ты ******* в принципе и так понятно..
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то что ты со всем, вышесказанным, в принципе, СОГЛАСЕН - это понятно Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 7315, но кто ж виноват что твоё бредовое сознание идиота не знает значение значка :D.. Впрочем, кацапам такие "высокие" материи недоступны
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В твоём случае значение однозначно,ты ******* Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 4478ну а опровергать бредни такого идиота,как ты не имеет никакого смысла ,каждое написанное тобой слово подтверждает твой дебилизм и с этим никто не спорит. Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 1967
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хзебил, не истери, у тебя сплошные зашквары Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 6000.. Ну просто уродился ты таким ********* безграмотным.. влияние лишней хромосомы во всей красе в днк алекса охары Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 9711
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Нет,всё совсем не так,дурак тут только ты и твои нюни истерические подтверждают то,что ты и сам это заешь ,поэтому подбери сопли и марш на процедуры. Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 7415
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охара-передаст, то что ты под другим ником постишь - только подчеркивает твой идиотизм) На ТАКИХ же ошибках палишься, чувак Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 4235
И откуда вы такие кретины в ольгино-то беретесь... лишнехромосомные?)
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Та ты не волнуйся,тебе как недееспособному вообще голосовать нельзя.. Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 3991
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оно не активный.. в прошлых темах оно призналось что "рота мусоров" познакомила его со своими "иванычами" Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84% - Цензор.НЕТ 1211...
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Хто взагалі за них голосувати буде??? Ви хоча б декілька бачили таких?
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"..связана с тем, что большое количество избирателей (более 400 тыс.) в зарубежном и одномандатных избирательных округах не голосуют"
...
что это за ху-ня? Армию тоже отключили от голосования = откровенные манипуляции
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хомчак за всех нужную галочку поставит.
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Мой можете не печатать, я не собираюсь выбирать из сортов говна.
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Количество кандидатов в одних округах колеблется, в других - колебается, а в третих - колебётся
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЦентрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84%. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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