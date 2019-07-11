 Центрвиборчком показав зразки бюлетенів для виборів у Раду. Надруковано вже 84%. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це директор комбінату Юрій Онищенко повідомив на брифінгу в Києві.

"Якщо скласти всі надруковані бюлетені разом, то їх висота буде дорівнювати горі Кіліманджаро", - сказав Онищенко.

Як відомо, висота гори Кіліманджаро - 5895 метрів.





Онищенко зазначив, на сьогодні надруковано понад 84% бюлетенів, тобто понад 53,5 млн примірників - близько 26 млн бюлетенів у п'яти форматах для голосування в одномандатних виборчих округах, близько 27 млн - у багатомандатному та понад 469 тис. - в закордонному виборчому окрузі.

За його словами, з 28 червня підприємство цілодобово друкує виборчі бюлетені, до роботи залучено понад 80% трудового колективу підприємства - понад 800 працівників.

Директор комбінату зазначив, що бюлетені друкуються із залученням потужностей Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

Він наголосив, що друк усіх бюлетенів планують завершити не пізніше як за 7 днів до дня голосування, відповідно до законодавства.

Заступник голови ЦВК Євгеній Радченко нагадав, що до бюлетеня для голосування у багатомандатному виборчому окрузі включено 22 партії, а кількість кандидатів в одномандатних виборчих округах коливається.

"На сьогодні найменша кількість кандидатів - п'ятеро, це 188-й виборчий округ (м. Хмельницький), а найбільша кількість кандидатів - 46 у 133-му виборчому окрузі (м. Одеса)", - сказав він.

За словами Радченка, поліграфкомбінату передано замовлення на виготовлення 60 млн 398 тис. 300 виборчих бюлетенів, з яких 30 млн 407 тис. 544 бюлетенів - для загальнодержавного та закордонного виборчих округів, а 29 млн 990 тис. 630 - для одномандатних виборчих округів.

Він підкреслив, що така різниця у кількості бюлетенів пов'язана з тим, що велика кількість виборців (понад 400 тис.) в закордонному та одномандатних виборчих округах не голосують, а також із кратністю розміщення бюлетенів на друкарському листі.

Також читайте: "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Заступник голови ЦВК також повідомив, що вартість виготовлення одного бюлетеня для голосування у багатомандатному окрузі становить 4 грн 20 коп.

Вартість виготовлення бюлетеня для голосування в одномандатних округах залежить від кількості кандидатів та формату бюлетеня: мінімальна вартість - 2 грн 28 коп., максимальна - 4 грн 68 коп.

Як повідомлялося, 26 червня Центрвиборчком ухвалив дві постанови щодо форми, кольору та тексту виборчих бюлетенів: для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та для голосування в одномандатних виборчих округах (ОВО). Вони будуть блакитно-сірого та пісочного кольору відповідно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК скасувала реєстрацію 26 кандидатів у депутати, зокрема діючих нардепів від Радикальної партії Вовка, Купрієнка і Кириченка



Фото: УНІАН

Центрвиборчком постановив, що розмір виборчих бюлетенів для голосування в ОВО залежить від кількості кандидатів у народні депутати, зареєстрованих в цих округах.

Відповідно до рішення, бюлетені виготовляються за розміром: до 6 кандидатів - 200 на 200 мм, до 11 кандидатів - 200 на 300 мм, до 18 кандидатів - 200 на 400 мм, до 33 кандидатів - 200 на 600 мм, до 50 кандидатів - 200 на 800 мм. Відповідно до другої постанови, розмір бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі становить 200 на 600 мм.





