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 Політика України, Фоторепортаж
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 Активісти під ВР вимагали від нардепів затвердити звіт ТСК щодо вбивства Гандзюк: "Це останній тиждень, не дайте пропасти роботі комісії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Понад 20 громадських організацій вимагають від спікера Верховної Ради Андрія Парубія та народних депутатів затвердити звіт Тимчасової слідчої комісії, яка розслідувала обставини вбивства Катерини Гандзюк і замовні напади на активістів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У зв'язку з цим сьогодні під парламент прийшли активісти, які запалили фаєри і виклали з великих літер фразу: "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Зі сцени виступив одеський активіст Сергій Стерненко, який розповів про те, як насправді йдуть справи з розслідуванням вбивства херсонської активістки. Він зазначив, що спікер Андрій Парубій та ключові фракції парламенту БПП і НФ роблять все, щоб саботувати питання винесення звіту ТСК щодо нападів на активістів на розгляд ВР.

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Активісти під ВР вимагали від нардепів затвердити звіт ТСК щодо вбивства Гандзюк: Це останній тиждень, не дайте пропасти роботі комісії 01
Активісти під ВР вимагали від нардепів затвердити звіт ТСК щодо вбивства Гандзюк: Це останній тиждень, не дайте пропасти роботі комісії 02
Активісти під ВР вимагали від нардепів затвердити звіт ТСК щодо вбивства Гандзюк: Це останній тиждень, не дайте пропасти роботі комісії 03
Активісти під ВР вимагали від нардепів затвердити звіт ТСК щодо вбивства Гандзюк: Це останній тиждень, не дайте пропасти роботі комісії 04
Активісти під ВР вимагали від нардепів затвердити звіт ТСК щодо вбивства Гандзюк: Це останній тиждень, не дайте пропасти роботі комісії 05

Фото, відео - Олег Богачук

Нагадаємо, 6 листопада 2018 року Верховна Рада України підтримала постанову про створення Тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування нападу на активістку і чиновника Катерину Гандзюк (померла 4 листопада 2018 - ред.) та інших громадських активістів в Україні.

24 червня народні депутати, які входили до Тимчасової слідчої комісії щодо нападів на цивільних активістів, оприлюднили звіт за результатами своєї роботи. ТСК зокрема прийшла до висновку, що місцеві органи влади залучають комунальні "муніципальні варти" для тиску на активістів.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136944
 
   
 Топ коментарі
 
В перших складах парламенту значну більшість складали комуняки, які не збирались приймати і не приймали закони, які би дозволяли Україні відірватись від кацапії.

ВРУ на початковому етапі мала дві великих частини: Група 239 (239 осіб, комуністи)
і Народна Рада (126 осіб).
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Парламент парубія-порошенка-яценюка це найбільш нікчемний парламент за всю історію Незалежності!
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Перші склади парламенту, які ще не було під владою мафії та олігархів були кращими, бо вони реально впливали на всі сфери життя в Україні. А сьогодні парламент сидить на зарплаті в олігархів і є абсолютно тотально корумпованою інституцією, яку потрібно люструвати і реформувати! ******** склад парламенту це взагалі пістець! Верховний орган влади в України виродився в секретаріат мафії, який ******** будь які закони за які заплатили олігархи! Ганьба! Парламентаризм в Україні помер і слухняни хлопчик мафії парубій став могильщиком українського парламентаризму! Я не можу собі уявити щоб за Плюща, Мороза чи Литвина парламент був такою нікчемною собачкою в олігархів!
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В перших складах парламенту значну більшість складали комуняки, які не збирались приймати і не приймали закони, які би дозволяли Україні відірватись від кацапії.

ВРУ на початковому етапі мала дві великих частини: Група 239 (239 осіб, комуністи)
і Народна Рада (126 осіб).
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В СРСР всі керівники мали бути комуністами, інакше не отримаєш посаду, тому абсолютна більшість депутатів були колишніми членами КПРС, в цьому немає нічого дивного! Але парламент приймав надзвичайно важливі та ефективні закони, по яким починалось нове життя України і ці закони працювали! А сьогодні що приймають ці говнодепутати? Хоч один закон може працювати без сотень підзаконних нормативних актів? Ні! Закони пишуться під мафію, щоб реально керувала всім мафія за допомоги підзаконних нормативних актів! Самим законом не можна користуватись без роз'яснень та пояснень, без рішень міністерств та Нацкомісій! Накуя потрібні такі закони? Ми фінансуємо парламент для того щоб він виробляв якісну продукцію - українські закони, для користування якими не потрібні толпи юристів, суддів, прокурорів та слідчих! Кожен громадянин має прочитати закон і виконувати його без безкінечних консультацій з юристами! Тоді і судочинство буде просте і зрозуміле, бо закон буде якісний. А сьогодні суд може прийняти два абсолютно протилежних рішення по будь якій справі і кожне рішення буде законне та правосудне! Це ідіотизм! Ми за 28 років побудували ідіотську державу в якій один закон протиречить іншому закону і протиречить Конституції України! Якщо взяти закони які приймав поточний склад ВРУ вони всі мають бути відмінені бо всі конфліктують з існуючим законодавством та Конституцією! Тільки за те що ВРУ не ввела воєнний стан і не повернула ситуацію в Україні в правове поле Конституції України - тільки за це вже можна посадити всіх депутатів ВРУ як злочинців! Ми воюємо 5 років а бойові устави досі не діють, генерали відмазуються від відповідальності, офіцери посилають нах командування і відмовляються виконувати наказ чи самовільно тікають з позицій - тільки за це всіх депутатів нах в тюрму!
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Давайте список хоча б із 10 найкращих законів, прийнятих тією Радою.
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забудьте. справа гандзюк тепер не цікава.замовників диви ще нагородять. союзників тре берегти
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може замовили антиукраїнські сили, щоби підставити владу
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Задолбали.
Приехало из глухого села в большой город.
Папа алкоголик бросил мать с четвирьма дочками, урыл к женщинам низкой социальной ответственности
В большом городе - у этого квартира и машина, у того - дом и квартира.
Все враги народа и коррупционеров!
За малую мзду давай на всех лаять.
В итоге, имеем, что имеем.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниАктивісти під ВР вимагали від нардепів затвердити звіт ТСК щодо вбивства Гандзюк: "Це останній тиждень, не дайте пропасти роботі комісії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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