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 На Миколаївщині в ДТП загинув 10-річний хлопчик, який був за кермом. ФОТО

Сьогодні, 11 липня, о 8:55 на автодорозі "Ольшанське-Миколаїв" поблизу Ольшанського Миколаївського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Opel і ВАЗ-2105, за кермом якого був малолітній місцевий житель.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася за участю автомобілів Opel і ВАЗ-2105, за кермом якого був малолітній місцевий житель. У результаті зіткнення транспортних засобів 10-річний хлопчик загинув на місці події, 30-річний пасажир Ваза, батько загиблого, і водій Opel з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу ", - йдеться в повідомленні.

На місці події продовжують працювати слідчі Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області, співробітники сектору реагування патрульної поліції та рятувальники.

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Відомості про ДТП внесені до ЄРДР за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються обставини автоаварії, тривають першочергові слідчі заходи.

На Миколаївщині в ДТП загинув 10-річний хлопчик, який був за кермом 01
На Миколаївщині в ДТП загинув 10-річний хлопчик, який був за кермом 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136924
 
 
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в такому віці потрібно вчити на вєліку їздити, а не автівкою кермувати..
хлопчик загинув з вини батька.
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30-летний отец 10-летнего мальчика.....посадил за руль.....
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Кара для тупого батька до кінця життя. Він вижив - а дитини немає...
Чи буде це наукою для інших...
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Это кара для тех, кто дорожит своим ребенком и такие люди как правило не то что во руль, они даже на переднее сидение своих детей не садят!
Этот конечно напьется с горя и будет бога проклинать!
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подумал проселочная дорога ...никого нет...а теперь и сына нет!
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Это каким же надо быть дебилом чтоб в 10 лет ребенка за руль садить.
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К отцу погибшего надо применить химическую кастрацию. Или нехимическую. Нельзя таким экземплярам иметь детей. Водилу опеля и несмышленого пацана искренне жаль.
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Вероятно папа взял на руки пацана чисто руль покрутить, произошло столкновение, по чьей вине -не важно, может и не он виноват, далее своим весом раздавил пацана от руль.
Дети должны быть на заднем ряду в спецкресле по росту и под ремнями, и еще периодически давать ремня дополнительно
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа Миколаївщині в ДТП загинув 10-річний хлопчик, який був за кермом. ФОТО
 
 
 
 
 
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