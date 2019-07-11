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Все про:Італія (286) суд (5276) Марків (37) Макарова (4)

 Ми мусимо довести, що пам'ятаємо Марківа і чекаємо справедливого вироку суду, - волонтерка Макарова закликала українців підтримати нацгвардійця. ФОТО

Волонтерка Діана Макарова просить українців максимально підтримати українського воїна Віталія Марківа, якому 12 липня італійський суд має оголосити вирок.

Про це вона написала на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"ДВА ДНІ ДО ВИРОКУ. Два роки Віталій Марків у італійській тюрмі. Тюрмі країни, яку любив безмежно, вважаючи своєю другою Батьківщиною. Бо перша – Україна.

Його звинувачують у вбивстві італійського журналіста. Ще раз – українського військового, який стояв свого часу на Карачуні, обвинувачують у прицільному мінометному пострілі по ворожих позиціях, де на той час перебували журналісти.

Ці журналісти зайшли на сепарські позиції:

  1. Зі сторони банд Гіркіна
    2. Без акредитації від України.
    3. Під час бойових дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Марківа: адвокат навела докази непричетності нацгвардійця до загибелі італійського репортера і просить суд визнати українця невинним. ФОТО

У їхніх смертях звинувачують Марківа, який:
1. Був звичайним рядовим
2. Був військовим підрозділу, що НЕ МАВ на той час мінометів

"Здавалося, за ці два роки доведено непричетність Марківа до вбивства, та й самого вбивства не було – а була смерть цивільних, які пробрались на сепарські позиції під час ведення бойових дій. Здавалося б, сторона захисту зробила все, аби довести абсурдність звинувачень – аж до свідчення на суді міністра МВС та виконуючого обов’язки командуючого Нацгвардії. Доведено з погляду експертизи, на карті і зі слів свідків – позиція на Карачуні була розташована надто далеко від місця загибелі журналістів. Бійці Національної гвардії мали на той час лише автомати. Але вимоги сторони обвинувачення виглядають як сторінка книги абсурду. Два роки ми чекаємо на закінчення суду – і ось за два дні, 12 липня, нарешті буде оголошено вирок", - додала волонтерка.

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"Два роки нам забороняли говорити про Марківа – щоб, не дай боже, гарячі українці не образили високий італійський суд. Два роки нам забороняли навіть акції на підтримку Марківа – щоб, не дай боже, гарячі українці не сказали щось образливе в сторону Італії. А я боялась одного – що Україна в таких лещатах вимог забуде про свого бійця, якого судять, по факту, лише за те, що він пішов захищати свою Батьківщину. Я даремно боялась. Україна пам’ятає про Віталія Марківа. І зараз, коли з цих довгих двох років лишилось пройти ще два дні – я прошу вас про допомогу. Зараз прийшов час, коли треба нагадати про те, що ми пам’ятаємо Віталія Марківа. Я надаю вам фото Віталія. Я спеціально даю цивільні фото, майже не надаючи військових. І вас прошу утриматись від військових фото. Я прошу вас вибрати з цих фото будь-яке (будь-які) і дати пост від себе "МАРКІВ НЕ ВБИВЦЯ. ВІН ЗАХИЩАВ СВОЮ КРАЇНУ". Або просто – фото Марківа і "Україна пам’ятає про Марківа". Або "Віталька, ми чекаємо на тебе". Або просто репост мого посту. Мета – зараз в українському фейсбуці мусить бути якнайбільше фото Марківа. Фейсбук моніторять, і моніторять з італійської сторони аж гай гуде. Ми мусімо довести – так, ми пам’ятаємо про Марківа і чекаємо на вирок суду.
Справедливого італійського суду, це само собою… У мене багато френдів, багато підписників. Я прошу кожного з вас про це. Я прошу, як давно не просила. Два роки чекання. Два дні лишилось. Один ваш пост-нагадування. А Віталька вартий того, запевняю вас. Я й сама не знала, якої сили цей хлопець, з яким пройшла я війну, аж від Майдану. Тепер знаю. І ви знайте. Прочитайте його слова: ""...я вже вийшов на фінішну пряму і готовий вже до будь чого і мене не зламати". "Що стосується інших засідань, то це дурниці, і навіть якщо в липні мене засудять, то я все одно не здамся і все одно буду боротися за правду і справедливість, за мене не переживайте, бо я впевнений що не сам, і разом ми обов'язково здолаємо будь які перешкоди. Слава Україні!", - закликала Макарова.

Нагадуємо, 29-річного українського нацгвардійця Віталія Марківа заарештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Його обвинувачують у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова унаслідок обстрілу біля Слов'янська 24 травня 2014 року.

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Військовий відкидає обвинувачення і заперечує свою причетність. Його адвокат Рафаелле Делла Валле вважає обвинувачення проти Марківа безпідставними, а висновок упередженим. Україна також заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера.

Сторона обвинувачення - батьки загиблого, журналістські організації Італії - наполягає на версії навмисного вбивства фотокореспондента під час війни на Донбасі. Товариства журналістів Італії висунули позов проти України через загибель їхнього колеги Андреа Роккеллі. Обвинувачення проти Марківа і держави Україна об'єднано в одну справу.

Ми мусимо довести, що памятаємо Марківа і чекаємо справедливого вироку суду, - волонтерка Макарова закликала українців підтримати нацгвардійця 01
Ми мусимо довести, що памятаємо Марківа і чекаємо справедливого вироку суду, - волонтерка Макарова закликала українців підтримати нацгвардійця 02
Ми мусимо довести, що памятаємо Марківа і чекаємо справедливого вироку суду, - волонтерка Макарова закликала українців підтримати нацгвардійця 03
Ми мусимо довести, що памятаємо Марківа і чекаємо справедливого вироку суду, - волонтерка Макарова закликала українців підтримати нацгвардійця 04
Ми мусимо довести, що памятаємо Марківа і чекаємо справедливого вироку суду, - волонтерка Макарова закликала українців підтримати нацгвардійця 05
Ми мусимо довести, що памятаємо Марківа і чекаємо справедливого вироку суду, - волонтерка Макарова закликала українців підтримати нацгвардійця 06
Ми мусимо довести, що памятаємо Марківа і чекаємо справедливого вироку суду, - волонтерка Макарова закликала українців підтримати нацгвардійця 07
Ми мусимо довести, що памятаємо Марківа і чекаємо справедливого вироку суду, - волонтерка Макарова закликала українців підтримати нацгвардійця 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136903
 
   
 Топ коментарі
 
в самый раз гневно обвиняющим украинскую власть итальянским флажкам доложить о проделанной работе по освобождению украинского нацгвардейца Маркива. Два года тому они пошли в глухой отказ: да мы люди маленькие, да от нас ничего не зависит, да и страшно против итальянской власти идти.
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не вірю я в італійське правосуддя, бо там вже фактажу про невинність достатньо, щоб давно його випустити. Але ж тянуть до останнього. Хотів би помилитися.
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Помним и держим кулаки за него.
Все буде добре!
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в самый раз гневно обвиняющим украинскую власть итальянским флажкам доложить о проделанной работе по освобождению украинского нацгвардейца Маркива. Два года тому они пошли в глухой отказ: да мы люди маленькие, да от нас ничего не зависит, да и страшно против итальянской власти идти.
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"італійських прапорців" на цензорі не так вже й забагато, пригадую лише два. З них перша українка, а друга скоріш за те, "щоб припинити стріляти", бо за Зєлєнського топила. Тож запитувати на цензорі по факту ні з кого.
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Даже не сомневайтесь, приговор будет справедливым. Мы должны доказать, что помним Маркива и ждем справедливого приговора суда, - волонтер Макарова призвала украинцев поддержать нацгвардейца - Цензор.НЕТ 2701
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Что поподробней? Я не Ванга. У каждой стороны своё видение справедливого приговора.
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побачимо, що переважить - справедливість чи криваві російські гроші.
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не вірю я в італійське правосуддя, бо там вже фактажу про невинність достатньо, щоб давно його випустити. Але ж тянуть до останнього. Хотів би помилитися.
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Здесь вопрос в том - Кто предоставлял "доказательства"?
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2 роки він за гратами, тож апріорі його не визнають не винним((
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Маю надію (примарну, з огляду на те, хто зараз у владі в Італії), що Марківа відпустять, і він, нарешті, усвідомить, що ДРУГИХ Бальківщин НЕ БУВАЄ, і що лише в СВОЇЙ хаті своя правда і своя воля.
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По всей видимости в Италии раскрутили, что судят "убийцу" итальянца и государство защищает этим судом своих граждан, потому тут необходимо не дилетантам готовить акцию
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Убит был не журналист, а частное лицо, т.к. он поехал без разрешения Украины, а если он поехал с разрешения своих властей, то власти тем подчеркнули, что они не хотят видеть агрессии паРаши ни в Крыму, ни на Донбассе и признают незаконную Лугандонию.
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Глава МВД Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини обещает судиться из-за появления информации о том, что его партия просила РФ о финансировании на тайных переговорах в Москве.Источник: https://censor.net.ua/n3136877

\\\ Сейчас эти деятели поспособствуют, опасаюсь, что перспективы не радужные
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Нужно не просто помнить, а решительно действовать.
В случае оглашения обвинительного приговора, по этому надуманному и липовому делу, задержать в ответ итальянского гражданина, я думаю найти нарушителя не сложно.
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До речі, тут багато Патріотів- зазеленівців з Італії. Чому не виходять на мітинг за Марківа? В боротьбі з Порошенком ніколи?
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Слава Україні! Свободу її захисникам! Марківу повага і підтримка! Ганьба продажним макароникам!
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Слава Україні! Свободу її захисникам! Марківу повага і підтримка! Ганьба продажним макароникам!
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоМи мусимо довести, що пам'ятаємо Марківа і чекаємо справедливого вироку суду, - волонтерка Макарова закликала українців підтримати нацгвардійця. ФОТО
 
 
 
 
 
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