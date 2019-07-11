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 Події, Фоторепортаж
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Все про:обстріл (5309) Донбас (12454) найманці РФ (820) операція Об'єднаних сил (1367)

 Опубліковано кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажівки поблизу автоколони з главою Донецької ОблВЦА Кириленком. ФОТОрепортаж

Опубліковано фотографії згорілої вантажівки, яка була обстріляна найманцями РФ під Гранітним і перебувала поблизу автоколони глави Донецької ОблВЦА Кириленка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 0629.com.ua.

На кадрах видно, що внаслідок атаки вантажний автомобіль КрАЗ повністю вигорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Натхненна Радою Європи Росія не зупиниться", - МЗС про обстріл колони під Гранітним

Опубліковано кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажівки поблизу автоколони з главою Донецької ОблВЦА Кириленком 01
Опубліковано кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажівки поблизу автоколони з главою Донецької ОблВЦА Кириленком 02

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за даними штабу операції Об'єднаних сил, 10 липня в районі південної околиці населеного пункту Гранітне з ПТРК було обстріляно вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення.

Під обстріл потрапила вантажівка, що супроводжувала главу Донецької ВЦА Кириленка, який без попередження штабу ООС виїхав на передову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136890
 
 
 Топ коментарі
 
кто еще хочет обьеденения с жителями даунбасса ????
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Понятно же, что колонну специально подставили под обстрел. Всем понятно кто дал наводку на колонну. Зеленскому говорили, что нельзя назначать Пашу губернатором, потому как у него брат воюет в ДНР, Зеленский поступил по-своему. Теперь вопрос кто виноват? И кто понесет ответственность за смерть бойца 1997 г.р.(совсем еще мальчишка)
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Наркоман в семье -горе семье. наркоман президент -горе стране.
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Не помню. Просто часто мелькало, на городском сайте, о посещении Павлополя, даже Водяного, чего-то ещё... Реально часто. Он же таки Глава Военно-гражданской администрации. Этот, как я полагаю- тоже.
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Тогда вообще непонятно, про что тогда крик, он как глава военной администрации должен иметь в подчинении какие то войска, похоже командиров там замного.
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Та нет. Этого назначили головою Донецької обласної ДЕРЖАВНОЇ адміністрації.
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Ну да. У нас каждому, кто на передок собрался, сразу в сопровождение колону сопровождения выделяют. Угу. Даже согласовывать ничё не надо.
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о чем вы говорите? Вопрос в том что у военных реально крот сидит, а вас беспокоит согласованность
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У Паши родственник воюет за ДНР. Так кто крот по-вашему?
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точно не Паша, его с братом объединяет общие родители, более ничего.
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Почему тогда Паша не пострадал, если лично не давал наводку?
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ну пострадает значит, еще не вечер, второй раз точно будет
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Та прям крот. Обычная засада. А речь шла о несогласовании выезда с командованием.
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если не согласованно было, то обошлось. Вы знаете как это было 2014 по 2016 год, только план передвижение согласовал со штабом, готовься к координируемому арт удару.
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Ну да. А так прям в плюс вышли, всего один покойник. Здорово как.
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Был крот, или нет, вопрос дискуссионный (хреновый крот, раз сообщил, что глава администрации будет в кузове КРАЗа). Несогласование выезда с командованием- отсутствие понимания обстановки в зоне выезда. Например, на участке появился снайпер или охотники с птурами. А так да, нах эти соглассования.
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если реально то обстреливали квадрат по движению колоны, любая заминка при скорости авто меняет цель на случайную. А крот это дискуссия, это очень серьезно, подлежит нейтрализации
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ПТУРОМ по квадратам? Эт шота новенькое!
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Все логично, губернатор - бывший боевик ДНР. Обычная месть сепаров за предательство идеалов руцького мира.
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козел этот Кириленко, и если он козел, зачем ему краз с бойцами для сопровождения..., пусть сам катается...
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Думаю-расследуют- поездка несогласованная,да и попахивает "все знали" так как там были военные,которые обьязаны докладывать командованию:В днр категоричеси отрицают свою причастность к нападению на автоколонну украинского губернатора Павла Кириленко:"Это блок пост под Гранитным вне зоны досягаемости,да и стрелляли из зоны разграничения,очевидно провокация..."
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Видимо это участок не 52-ой.Иначе бы эти уроды на обстрел не решились и получили бы ответку по полной.
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Когда мародер ездил к ЛБС сепары не стреляли.
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Согласен. По зеле действительно не стреляли.
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ЗеПрозрєніє

"Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі» - заявив Зеленський.

Хмммм...

Падаждіте, Владімір Алєксандровіч.

Во врємя виборів Ви та Ваша команда неодноразово заявляла, що війна вигідна Порошенку і саме тому досі немає миру. А тепер до Вас, через смерті наших бійців, дійшла сувора правда - мир не потрібен рашкє та сєпарам.

І шо? Вибачатися перед Порошенко будете?

Денис Пятигорец
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******, The BiL! Шото тебя давно не видно было. Как там на Омэрыке?
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"Мирний процес" припинення вогню від Заленського -Кучми-Пінчука , пішов повним ходом! . І нічого в даній ситуації звинувачувати "губернатора" , який в даному випадку , не приший кобилі хвіст а вся вина за це вбиство лежить саме на новобраному , зраднику Чучмі і його зятю і нач.штаба ЗСУ , які і внесли хаос на передову. Завдяки оголенню фронту в тилу вже не одна сотня диверсантів. Так що все ще попереду.
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Навряд назначенець Зеленського , буде палитись на одній машині , куди вигідніше щоб він далі "працював" в області , на посаді . Вся інформація йде через нього , і відповідно киристі для окупанта буде більше.Немає логіки , хоча яка в московитів логіка.
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Проклятого кучму ,виновника разграбления Украины с его подельником зятьком пинчуком в клочья разорвать,тк в се суды это мафиозные притоны
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Это Кучма с Пинчуком заставили нового губернатора пиариться на передовой?
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Сепары не могли стрелять из ПТРК. Слишком далеко от линии разграничения. Это кто-то из порохоботов сбтрелял. Хотят сорвать мирный процесс, чтобы потом сказать: "Вот видите, у Зеленского ничего не получается. Країні потрібен Порох". Эти уроды на все пойдут ради того, чтобы вернуться к корыту. Плохо этому ворью в отдалении от корыта.
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Факт-Mотивчик (перед вьіборами очернить Зеленского) у питерасa- за 5-ть лет погубил десятки тьісяч
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В донецк ехали в здание донецкой администрации ???????
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Зеленський підставив колону під обстріл назначивши українофоба на ключову посаду в області, а той вгробив воїна і техніку.... Зеленський має покаятися за свій вчинок... А виборці зробити вибір і не голосувати за партію "Слуга народу". "Слуга народу"- це ворог усього українського! https://www.youtube.com/watch?v=TAMGSU_2MR4&t=1s
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Вопрос не в губернаторе, он что диверсантов с собой в авто привез и за углом высадил? Вопрос в том, что диверсанты спокойно подошли к Гранитному с ПТРК, и они нанесли бы удар в любом случае, губернатор там проезжал с военными без предупреждения штаба, или другие военные находились. Ну и второй вопрос официально так и не озвучили: губернатор был обязан уведомить штаб о своей поездке в Гранитное или нет, и потом, это его личная охрана была в кортеже или подчиняющаяся военному командованию, то есть способная сама информировать своих начальников о передвижении?
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А в это время группа уродов из "За життя с Рабиновичем" во главе с самим Рабиновичем гастролирует в Москве.

У них душевный межпартийный разговор с Медведевым
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Цензор.НЕТФотоПодіїОпубліковано кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажівки поблизу автоколони з главою Донецької ОблВЦА Кириленком. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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