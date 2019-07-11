 Опубліковано кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажівки поблизу автоколони з главою Донецької ОблВЦА Кириленком. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 0629.com.ua.
На кадрах видно, що внаслідок атаки вантажний автомобіль КрАЗ повністю вигорів.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за даними штабу операції Об'єднаних сил, 10 липня в районі південної околиці населеного пункту Гранітне з ПТРК було обстріляно вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил.
Унаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення.
Під обстріл потрапила вантажівка, що супроводжувала главу Донецької ВЦА Кириленка, який без попередження штабу ООС виїхав на передову.
"Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі» - заявив Зеленський.
Хмммм...
Падаждіте, Владімір Алєксандровіч.
Во врємя виборів Ви та Ваша команда неодноразово заявляла, що війна вигідна Порошенку і саме тому досі немає миру. А тепер до Вас, через смерті наших бійців, дійшла сувора правда - мир не потрібен рашкє та сєпарам.
І шо? Вибачатися перед Порошенко будете?
Денис Пятигорец
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/tze-11072019.html
У них душевный межпартийный разговор с Медведевым