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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (2029) ЧАЕС (123)

 Об'єднавшись, ми зможемо подолати найсерйозніші виклики планетарного масштабу, - Зеленський оглянув арку НБК на ЧАЕС і відвідав Прип'ять. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії здачі-приймання нового безпечного конфайнменту (НБК) над зруйнованим енергоблоком № 4 державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Як зазначив глава держави, споруда створена спільними зусиллями десятків країн світу для захисту планети та людства від світової проблеми, яка не має кордонів, – радіаційного забруднення.

"Хочу щиро подякувати ліквідаторам аварії та всім, хто брав у цьому (спорудженні укриття. – Ред.) участь. Це ще раз доводить, що, об’єднавшись, ми можемо впоратися з найсерйознішими викликами планетарного масштабу – такими як, наприклад, зміна клімату або гібридні війни", – сказав президент.

Обєднавшись, ми зможемо подолати найсерйозніші виклики планетарного масштабу, - Зеленський оглянув арку НБК на ЧАЕС і відвідав Припять 01

Він наголосив, що вірить у знаходження ефективних інструментів спільного вирішення цих проблем уже найближчим часом.

Разом з Володимиром Зеленським участь у поїздці взяла, зокрема, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні пані Ізабель Дюмон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей і перетворимо Зону відчуження в науковий і туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, - Зеленський

У Чорнобилі президент України відвідав простір під Аркою НБК та диспетчерський центр НБК, оглянув об’єкти комплексу "Вектор", а також майданчик будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Обєднавшись, ми зможемо подолати найсерйозніші виклики планетарного масштабу, - Зеленський оглянув арку НБК на ЧАЕС і відвідав Припять 02

Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу СВЯП-2.

Крім того, Володимир Зеленський взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Героям Чорнобиля.

У межах робочої поїздки президент України також побував у м. Прип’яті.

Обєднавшись, ми зможемо подолати найсерйозніші виклики планетарного масштабу, - Зеленський оглянув арку НБК на ЧАЕС і відвідав Припять 03
Фото: Офіс президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136885
 
   
 Топ коментарі
 
Вивчай уважно.
Все що тобі потрібно- виділене жовтим.
Об'єднавшись, ми зможемо подолати найсерйозніші виклики планетарного масштабу, - Зеленський оглянув арку НБК на ЧАЕС і відвідав Прип'ять - Цензор.НЕТ 8521
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42 обстріли, один загиблий і дев'ять поранених, а це чмо по ЧАЕС сталкерить.
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Не стебись!
Видишь какая у него кислая мина на первой фотке - чуваку там и так скучно - ни шаурменной ни фонтанов...рояля и того нет...Хотя нет, был там какой то, то-ли рояль, то-ли орган с кучей кнопок, но нажимать на них строго запретили - сказали, что это пульт от реактора..Как пик дать - врут! Хотят чтобы Зеля от скуки сдох
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І Напольйон склав руки на пузі. Ну чисто фюрер.
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А наши космические корабли уже бороздят просторы Большого Театра?
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С кем "обьединились"? Обьединили усилия или обьединились?Да пофиг !А причем сдесь климат и гибридные войны?Как можно так обьединиться и победить войну?
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? ну например если Украина создаст с Грузией, Латвией, Литвой, Эстонией, Финляндией, может быть Беларусью, Молдовой, Польшей, может быть Казахстаном, и тд. военный союз, с ядерным вооружением, раз НАТО не спешит вмешиваться и Будапештский договор не работает это поможет решить проблему гибридных войн в нашем краю планеты
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А где в речи уважаемого роялиста зе вышеперечисленные страны?Был хоть намек на балточерноморскую интеграцию?ЗЕро просто мелет что ни попадя-это генератор случайных фраз.Речь нормального президента включала бы в себя благодарность странам помогшим в создании саркофага.Короче,это АБЫРВАЛГ с умным лицом.Тьфу,тошно уже слушать этого артиста Боливуда.
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ну вообще -то он про это сказал, вы наверное в пылу негодования не заметили
"Как отметил Глава государства, сооружение создано совместными усилиями десятков стран мира для защиты планеты и человечества от мировой проблемы, которая не имеет границ, - радиационного загрязнения"Источник: https://censor.net.ua/p3136885
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И тут Остапа понесло, Нью Васюки ... Какое же оно не далёкое и не образование, это шутовские чмо.
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42 обстріли, один загиблий і дев'ять поранених, а це чмо по ЧАЕС сталкерить.
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А Пётром при Зеленополье или Иловайске где погибли десятки и сотни пацанов был в это время где ? На передовой ?
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Не, офшоры открывал и парады проводил! Делал всё чтоб благодарные порохоботы его дупель воспевали.
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Объединение можно начать со своей страны!
Через две недели вся власть будет Зе. Есть необходимость и возможности.
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Вся влада у Зе не буде. Країною керують молоді регіони- Портнов, Разумков, Богдан. Під керівництвом Коломойського.
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И предыдущие 5 лет правили регионы!
Порошенко - основатель ПР.
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Вивчай уважно.
Все що тобі потрібно- виділене жовтим.
Об'єднавшись, ми зможемо подолати найсерйозніші виклики планетарного масштабу, - Зеленський оглянув арку НБК на ЧАЕС і відвідав Прип'ять - Цензор.НЕТ 8521
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Вот так И зЁ говорит, когда подписывает подсунутые ему государственные документы не читая их...
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когда ты с коксом объединяешься - ты сможешь преодолеть самые серьезные вызовы галактического масштаба
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Виявляється, на світі існує не тільки квартал, а ще і проблема з ЧАЕС та багато іншого. Мінібєня відкриває для себе інший світ.
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Начинаем спасать планету....вот что выборы животворящие делают... Объединившись, мы сможем преодолеть самые серьезные вызовы планетарного масштаба, - Зеленский осмотрел арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять - Цензор.НЕТ 8924
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Новообраний вже всі виклики в масштабі України "порішав", тепер потягнуло на планетарний масштаб?
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Зеленский, не трогай Чернобыль, пусть останется там заповедник!!!
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з ким він зібрався об'єднуватись ?
невже з рашистами ?
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Як це з ким? Ясно з ким

Об'єднавшись, ми зможемо подолати найсерйозніші виклики планетарного масштабу, - Зеленський оглянув арку НБК на ЧАЕС і відвідав Прип'ять - Цензор.НЕТ 1174
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как с бредом местного сумасшедшего. кто такой Сергей Наумович? какой стекломой пьёт? не с метанолом?
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Смотри интервью с танькой черновол, стыдно не знать заявления ведущих песикив
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Що таке Сєргєй Наумовіч? Це оте адвокат з Донецька?
Він для тебе авторитет?
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О да, сергей наумович это авторитетный источник. Всем верить!!!
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ага, наче кум медведчука з одноразової партєйкі зеленського не об'єднається з самим медведчуком і іншими оппами !
нонсенс прямо...
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Ну а з ким Україна була об'єднана в 1986?
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Кроме порохоботов и рашистов есть и нормальные люди на этой планете. Об'єднавшись, ми зможемо подолати найсерйозніші виклики планетарного масштабу, - Зеленський оглянув арку НБК на ЧАЕС і відвідав Прип'ять - Цензор.НЕТ 1328
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ти як рашизд, пенько-пліснявий, до когорти нормальних не входиш.
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тексти клоуну й далі тамбовський вовк Жидков пише😁
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Пиарится на результате, к которому не имеет никакого отношения...прямо, как Порох... да?..Об'єднавшись, ми зможемо подолати найсерйозніші виклики планетарного масштабу, - Зеленський оглянув арку НБК на ЧАЕС і відвідав Прип'ять - Цензор.НЕТ 2965
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😂😂😂😂😂😂 так вот о чем у тебя голова пухнет. Вовочка расскажи лучше что будем делать с рептилоидами 🙋🙋🙋🙋
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Бери выше, Владим Саныч, галактического. А, возможно, и вселенского.
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Михаил Саакашвили‏ @saakashvili_

Я ответственно заявляю: лазить по крышам - это дешевый плагиат, господин Зеленский!!!
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Схоже, у Зеленського з Саакашвілі один наркодилер .
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Высматривает ближайший ларек с шаурмой.
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Кто-то еще и обижался когда его клоуном называли...
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Озера в Борисполе от говна очистил, Брюс Виллис зеленый?
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О чем это? Кто с кем должен объединяться?
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В адекватных странах, давно развивают альтернативную энергетику, и только наши чукчи визжат что атомная самая дешёвая, не осознавая последствий. Частниками палки пихают, ввиде запретов на установку панелей на земле, отпугивают инвесторов, постоянными изменениями в законодательстве. А сколько тут ноящих, что 4.5грн в зелёном тарифе это губительно для карманов рядовых граждан. Народ, как всегда туп, мозги включают когда уже поздно.
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"Альтернативная" энергетика на 2 порядка дороже атомной. Германия закрыла АЭС и теперь сидят на газовой игле Раши.
А вот Франция, США закрывать АЭС не собираются. Так что не надо про "нормальные страны".
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ты понимаешь что ты пишешь? баран, ты видишь последствия твоей дешевой атомной энергетики? поколения будут выгребать этот гемморой, станцию никто не прикроет, нужно постоянно вкладывать в неё куча бабла, сколько ещё раком людей будет болеть. Иди подыши под купол, полезный сеанс ингаляции пройди, тебе полезно
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Расскажи тупым американцам про "вред" атомной энергии.
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Не большой пример- Запорожская АЭС дает примерно 6000 МВт.- Немецкая Max Bögl Wind AG специализируется на строительстве самых высоких ВЭС в мире- одна такая ВТ дает примерно 10.5 МВт- вопрос- сколько надо построить таких ВЭС, а стоимость одной примерна равна 81 миллион дол.США? А теперь берем в масштабах страны-примерно 180 МИЛЛИАРДОВ КВт.ч. производство, и 150 потребление-где большая половина производства это АЭС
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1. Проект і конструкція реакторів та периферії. На ЧАЕС встановлено енергоблоки завідомо хибної та небезпечної конструкції (РБМК), ще й заощадили на висоті реакторного залу.
2. Кваліфікація персоналу. Лише після аварії на усіх АЕС совка було введено посади "головних фізиків", раніше їх не було як класу.
3. Місце розташування АЕС з урахуванням "рози вітрів" та відстані від великих міст. ЧАЕС було побудовано саме у Прип'яті виключно заради живлення загоризонтної РЛС, яка по-перше теж була мертвонародженою в силу тупого проектування, а по-друге нахрін непотрібна Україні (як і Закарпатська і Бедене Кир в Криму).

4. Вже кілька років триває конфлікт навколо проекту будівництва 24-поверхового будинку на Проспекті Науки, фактично на території Інституту ядерних досліджень. Ось де потрібно бити на сполох.
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На данный момент, "уровень преЗЕдента" мы увидели в Ужгороде и Борисполе...лучше пусть ленточки перерезает... Об'єднавшись, ми зможемо подолати найсерйозніші виклики планетарного масштабу, - Зеленський оглянув арку НБК на ЧАЕС і відвідав Прип'ять - Цензор.НЕТ 3561
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Зелеботи та юльки постійно глузували з Порошенка що відкривав нові обьекти.
А що ж **************? Робить теж саме і все норм? Дивно.
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Vitalii Ovcharenko‏ @vital_ovchar

Блатний жаргон Зеленського характеризує його набагато більше, ніж дії.

Масова «блатнянізація» України - одна з загроз національній безпеці.

Блатний жаргон - це і є рускій мір.
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А в это время: "В результате короткого замыкания на шахте "ДТЭК Павлоградуголь" произошел пожар: травмированы 6 горняков, - ГСЧС"
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Меня одного тошнит от этого дешевого актера Боливуда?
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Развивается мальчик... На экскурсии его возят не только за границу...
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О, мы еще поедем к бабам,
Беспрецедентным по масштабам!
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Зебилы, хочу спросить вас как шахматист шахматистов: вы играть в шахматы умеете?
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И саркофаг он построил и скорые купил.Маладец аднако,и все это в промежутке между поеданием шаурмы и прбежками по фонтану,еще и экскурсии на Ниагару успевает отведать.Какие парады,бабла бене не хватает.
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Мелко,как-то...-какой-то планетарный масштаб! Надо было говорить Галактического,или Вселенного масштаба! От тогда зеленая масса потекла бы к нему.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниОб'єднавшись, ми зможемо подолати найсерйозніші виклики планетарного масштабу, - Зеленський оглянув арку НБК на ЧАЕС і відвідав Прип'ять. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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