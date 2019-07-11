 Об'єднавшись, ми зможемо подолати найсерйозніші виклики планетарного масштабу, - Зеленський оглянув арку НБК на ЧАЕС і відвідав Прип'ять. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.
Як зазначив глава держави, споруда створена спільними зусиллями десятків країн світу для захисту планети та людства від світової проблеми, яка не має кордонів, – радіаційного забруднення.
"Хочу щиро подякувати ліквідаторам аварії та всім, хто брав у цьому (спорудженні укриття. – Ред.) участь. Це ще раз доводить, що, об’єднавшись, ми можемо впоратися з найсерйознішими викликами планетарного масштабу – такими як, наприклад, зміна клімату або гібридні війни", – сказав президент.
Він наголосив, що вірить у знаходження ефективних інструментів спільного вирішення цих проблем уже найближчим часом.
Разом з Володимиром Зеленським участь у поїздці взяла, зокрема, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні пані Ізабель Дюмон.
У Чорнобилі президент України відвідав простір під Аркою НБК та диспетчерський центр НБК, оглянув об’єкти комплексу "Вектор", а також майданчик будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу СВЯП-2.
Крім того, Володимир Зеленський взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Героям Чорнобиля.
У межах робочої поїздки президент України також побував у м. Прип’яті.
Видишь какая у него кислая мина на первой фотке - чуваку там и так скучно - ни шаурменной ни фонтанов...рояля и того нет...Хотя нет, был там какой то, то-ли рояль, то-ли орган с кучей кнопок, но нажимать на них строго запретили - сказали, что это пульт от реактора..Как пик дать - врут! Хотят чтобы Зеля от скуки сдох
"Как отметил Глава государства, сооружение создано совместными усилиями десятков стран мира для защиты планеты и человечества от мировой проблемы, которая не имеет границ, - радиационного загрязнения"Источник: https://censor.net.ua/p3136885
Через две недели вся власть будет Зе. Есть необходимость и возможности.
Порошенко - основатель ПР.
Все що тобі потрібно- виділене жовтим.
невже з рашистами ?
Він для тебе авторитет?
нонсенс прямо...
Сосут концы....
Я ответственно заявляю: лазить по крышам - это дешевый плагиат, господин Зеленский!!!
А вот Франция, США закрывать АЭС не собираются. Так что не надо про "нормальные страны".
2. Кваліфікація персоналу. Лише після аварії на усіх АЕС совка було введено посади "головних фізиків", раніше їх не було як класу.
3. Місце розташування АЕС з урахуванням "рози вітрів" та відстані від великих міст. ЧАЕС було побудовано саме у Прип'яті виключно заради живлення загоризонтної РЛС, яка по-перше теж була мертвонародженою в силу тупого проектування, а по-друге нахрін непотрібна Україні (як і Закарпатська і Бедене Кир в Криму).
4. Вже кілька років триває конфлікт навколо проекту будівництва 24-поверхового будинку на Проспекті Науки, фактично на території Інституту ядерних досліджень. Ось де потрібно бити на сполох.
А що ж **************? Робить теж саме і все норм? Дивно.
Блатний жаргон Зеленського характеризує його набагато більше, ніж дії.
Масова «блатнянізація» України - одна з загроз національній безпеці.
Блатний жаргон - це і є рускій мір.
Беспрецедентным по масштабам!