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Все про:стрілянина (1008) Суми (149)

 Стрілянина в центрі Сум - поранено двох осіб, зокрема 15-річну дівчину, - Нацполіція. ФОТО

У центрі Сум, на провулку Терезова, сталася стрілянина, в результаті якої поранення дістали двоє осіб. Серед постраждалих 15-річна дівчина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

В інформації зазначається: "Повідомлення про це на лінію "102" надійшло о 13-35 від медичних працівників. На місце події виїхало керівництво ГУНП, міського відділу поліції, слідчо-оперативна група. Постраждалих доставили в лікарню.

У поліції цю подію вже кваліфікували за ч.2 ст.115 КК України "Замах на вбивство" і вживають заходи з розшуку "стрільця".

Правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе слідству, повідомити в Сумській відділ поліції. Анонімність гарантується".

Стрілянина в центрі Сум - поранено двох осіб, зокрема 15-річну дівчину, - Нацполіція 01
Стрілянина в центрі Сум - поранено двох осіб, зокрема 15-річну дівчину, - Нацполіція 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136837
 
 
 Топ коментарі
 
какие хитропопые зебильчики, а че не говорили что при порохе было наследие януковского режима
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Пакращення! Кінець епосі бідності!
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Наследие порохнявого режима...
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Пакращення! Кінець епосі бідності!
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какие хитропопые зебильчики, а че не говорили что при порохе было наследие януковского режима
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А не было наследия,мальдивская шлюха продолжатель! Стрілянина в центрі Сум - поранено двох осіб, зокрема 15-річну дівчину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4339 Стрілянина в центрі Сум - поранено двох осіб, зокрема 15-річну дівчину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9975
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Ты полный дэбил или прикидываешся?
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Чаво ? Цензор тупо пропоронир. Там в Одессе вертал'т требовали
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Де пашинський? Танька Вирвиглаз представляє

Пашинський з пістолетом особисто відбивав під Славянськом атаки української армії.

https://twitter.com/vova_lumpen/status/1148898227988701185
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отвести в разные стороны их и не будет стрельбы...
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15 років- електорат Зеленського.
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Зате батьків та родичів агітують, аж гай шумить.
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Мимо. Мне не 15 лет, а тут сказано, что 15-летние - электорат Зеленского. И второе мимо - я не голосовал за Зеленского, хотя на данный момент ничего против его избрания не имею. Мне могут нравиться или не нравиться конкретные решения любого человека. Автоматично решения кого-либо я не одобряю и не критикую в зависимости от личных симпатий или антипатий.
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Ты, гнида дамбаская, вообще права голоса с 2014 года не имеешь.
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Я сумчанин, Паша. Як твоя поїздка до Москви? Все добре пройшло?
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Мигрирует зараза с дамбаса.
Уже до Сум добралась.
Опухоль просто какая то.
Метастаза.
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Ти з Москви запас настою глоду привіз, Паша?- Дивися бо навіть зарплатні твоєї мами- вчительки на пересадку печінки не вистачить.
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Потрібно легалізувати зброю, шоб стрілянина кожен день була, в кожному аулі.
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В центре Сум произошла стрельба(с). Если на втором фото "центр Сум", то город несколько утрачивает свою туристическую привлекательность.
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то задворки. там в центре сохранены исторические кварталы, по фасадам красивые, ну а внутренние дворы такие.
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Цензор.НЕТФотоПодіїСтрілянина в центрі Сум - поранено двох осіб, зокрема 15-річну дівчину, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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