EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події
  2176  22
Матеріали за темою:
Все про:провокація (528) Васильків (31)

 Фонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі. ФОТОрепортаж

Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії звернувся в Фейсбуці до українців з проханням упізнати провокаторів, які заважають його роботі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на Фейсбук-сторінці Фонду подолання наслідків Васильківської трагедії.

У повідомленні зазначається: "Допоможіть ідентифікувати провокаторів! 9 липня 2019 провокатори групи компаній "БРСМ-НАФТА" увірвалися на збори членів "Фонду подолання наслідків Васильківської трагедії" у місті Васильків!

Провокатори і представники олігархів намагаються своїми діями залякати людей і спровокувати їх на сутички...

Всі ці події, провокації і спроби зірвати збори членів Фонду є нічим іншим, як тиском і залякуванням постраждалих перед судовим засіданням 11 липня!

Фонд подолання наслідків Васильківської трагедії не залякати! Справедливість неодмінно переможе!"

Фонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі 01
Фонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі 02
Фонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі 03
Фонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі 04
Фонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі 05
Фонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі 06

Нагадаємо, що йдеться про пожежу, що виникла 8 червня 2015 року на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області. В результаті НП загинуло 6 осіб, 15 постраждали. Резервуари горіли майже три доби.

15 березня 2017 року поліція повідомила про підозру начальнику управління держнагляду у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту ДСНС області, а також провідному інспектору відділу нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту та ліцензування.

Обох співробітників ДержНС підозрюють за ч.2 ст. 367 ККУ - несумлінне ставлення до службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків.

Раніше ДержНС повідомила, що причиною пожежі була недбалість персоналу і керівництва нафтобази "БРСМ". Розслідуванням займалася Нацполіція при процесуальному керівництві Генпрокуратури. У травні минулого року за результатами розслідування поліція визначила чотирьох підозрюваних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136821
 
 
 Топ коментарі
 
Лица не обезображенные интеллектом... Фонд, который занимается ликвидацией последствий трагедии на нефтебазе под Васильковым, просит опознать провокаторов, которые мешают его работе - Цензор.НЕТ 5093
 показати весь коментар
 
Дык всех местных жителей привозит во все города Аваков из Харькова.
 показати весь коментар
 
И нашли тогда, что "БРСМ" бензин бодяжили... И одновременно попался "WOG" на бодяжном 95-м, что точно так же такого бензина в Украину не завозит, как и "БРСМ"...
Ну и фсе! Порешали. Все счастливы, все довольны!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Дык всех местных жителей привозит во все города Аваков из Харькова.
 показати весь коментар
 
 
Как говорят древние - ищите кому это выгодно.
 показати весь коментар
 
Іде суд. Давлять Ставицького, і суди він програє. Більше 600 чоловік подали позови на відшкодування матеріальних та моральних збитків.
 показати весь коментар
 
По словам наркоши зели " Вони також всі президенти " . Вспомните кенгурационный треп зели . А также Медведчук , повстанцы на Донбассе , Шарий , ...
 показати весь коментар
 
Возвращаются???Да они и не уходили никуда
 показати весь коментар
 
 
та це чортова шайка, у нас також така є. При совдепії таких ловили й ногами по голові лупили.
 показати весь коментар
 
Не знаю откуда они, но по рожам вижу что зебилы.
 показати весь коментар
 
 
скорее всего кто то из нациков. им пофиг на кого работать, абы только акцию оплатили
 показати весь коментар
 
 
И нашли тогда, что "БРСМ" бензин бодяжили... И одновременно попался "WOG" на бодяжном 95-м, что точно так же такого бензина в Украину не завозит, как и "БРСМ"...
Ну и фсе! Порешали. Все счастливы, все довольны!
 показати весь коментар
 
 
порохоботы! по рожам видно...)))))))))))))) Фонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі - Цензор.НЕТ 5469
 показати весь коментар
 
Загляните в местный штаб ПЕС, на лицах явно видны признаки 5-ти процентной соевой ылиты
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїФонд, який займається ліквідацією наслідків трагедії на нафтобазі під Васильковим, просить впізнати провокаторів, які заважають його роботі. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору