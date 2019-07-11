 Пособницю терористів "ДНР" Пугачову затримали на блокпосту під Волновахою. ФОТО

Про це повідомляє ГУНП Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

Пособницю терористів затримали під час перевірки документів громадян у рейсовому автобусі, який прямував із тимчасово окупованої території.

Працювати на окупантів 36-річна жителька Донецька почала в грудні 2014 року. Тоді її знайома запропонувала їй допомагати в приготуванні їжі для бойовиків. Через місяць, отримавши обіцяні гроші, підозрювана звільнилася.

Згодом, на початку 2015-го командир однієї з військових частин бойовиків запросив її працювати кухарем на лінії розмежування в Мар'їнському районі, на що жінка погодилася. Уже на місці їй показали територію дислокації військових і записали в їхні лави. Крім того, умовою "служби" було носіння спецодягу - військової форми й автомата Калашникова, пояснюючи, що без зброї переміщатися територією міста заборонено, а в разі наступу, треба дати відсіч.

На цьому місці жінка працювала впродовж 6 місяців, після чого зневірилась у пропаганді "русского мира" і вийшла зі складу незаконного збройного формування. Повернувшись додому, колишня найманка вела прихований спосіб життя, займаючись домашнім господарством.

Поліція її викрила під час спроби перетнути один із блокпостів, щоб на мирній території отримати пенсію померлого чоловіка.

Зараз жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).





Згідно з даними сайту "Миротворець", затримана - уродженка Донецька Тетяна Пугачова.