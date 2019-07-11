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Все про:бойовик (3060) Донецьк (550) Нацполіція (7813) блокпост (120)

 Пособницю терористів "ДНР" Пугачову затримали на блокпосту під Волновахою. ФОТО

Поліція затримала російську найманку на блокпосту під Волновахою.

Про це повідомляє ГУНП Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

Пособницю терористів затримали під час перевірки документів громадян у рейсовому автобусі, який прямував із тимчасово окупованої території.

Працювати на окупантів 36-річна жителька Донецька почала в грудні 2014 року. Тоді її знайома запропонувала їй допомагати в приготуванні їжі для бойовиків. Через місяць, отримавши обіцяні гроші, підозрювана звільнилася.

Згодом, на початку 2015-го командир однієї з військових частин бойовиків запросив її працювати кухарем на лінії розмежування в Мар'їнському районі, на що жінка погодилася. Уже на місці їй показали територію дислокації військових і записали в їхні лави. Крім того, умовою "служби" було носіння спецодягу - військової форми й автомата Калашникова, пояснюючи, що без зброї переміщатися територією міста заборонено, а в разі наступу, треба дати відсіч.

На цьому місці жінка працювала впродовж 6 місяців, після чого зневірилась у пропаганді "русского мира" і вийшла зі складу незаконного збройного формування. Повернувшись додому, колишня найманка вела прихований спосіб життя, займаючись домашнім господарством.

Поліція її викрила під час спроби перетнути один із блокпостів, щоб на мирній території отримати пенсію померлого чоловіка.

Зараз жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Пособницю терористів ДНР Пугачову затримали на блокпосту під Волновахою 01

Пособницю терористів ДНР Пугачову затримали на блокпосту під Волновахою 02
Пособницю терористів ДНР Пугачову затримали на блокпосту під Волновахою 03 

Згідно з даними сайту "Миротворець", затримана - уродженка Донецька Тетяна Пугачова.

Пособницю терористів ДНР Пугачову затримали на блокпосту під Волновахою 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136809
 
 
 Топ коментарі
 
А чого пику замазали? Щоб потім відпустити? Пособница террористов "ДНР" Пугачева задержана на блокпосту под Волновахой - Цензор.НЕТ 2142
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Что то на повариху нехрена непохожа-- брешет падлюка Пособница террористов "ДНР" Пугачева задержана на блокпосту под Волновахой - Цензор.НЕТ 9147
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А чого пику замазали? Щоб потім відпустити? Пособница террористов "ДНР" Пугачева задержана на блокпосту под Волновахой - Цензор.НЕТ 2142
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Что то на повариху нехрена непохожа-- брешет падлюка
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отож...хоть бы на одном фото была в колпаке и у плиты...
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Ну не на блокпосту же ей стоять!
Тем более фотками с автоматом - засветилась.
Ей только дорога в поварихи, чтобы амнистию получить...
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Пособница расийских оккупантов, а не т. н. террористов.
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Даже Власова террористом никто не называл
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А Шо, мЄнсію умЄшЄВо мужа кАрмільцы всей Украины не хАтятЬ платить? У хунты пришла просить? Ааааа.... Уже ж пАчті нЄ хунта... Новая власть у бандЄравцЄв... Пособница террористов "ДНР" Пугачева задержана на блокпосту под Волновахой - Цензор.НЕТ 5007
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Хворів , хворів і помер від застарілої кулі . Є така хвороба - застаріла куля , а ще є і свіжа куля .
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Работы нет, кушать хочется.Человек после 3-х дней голода превращается в зверя.
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Кароч, нє стрєляла, нє убівала, тока с автаматам хаділа. І так шість місяців. Я б повірив, але на сайті "Миротворець" майже на кожному фото на зап'ясті - колорадка. Тобто форма формою, а колорадка на зап'ясті видає ідейну. Та й на повариху не схожа. На фото зі снайперської гвинтівкою надто вже професійно ноги розкинуті. 😁
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І всі ***** то куховарки то на блокпостах замість собак, а фотки з свд? То шо?
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ноги професійно розкинуті і губи теж професійні . вона професіоналка по міньєту в сепарів , і звання в неі --вафлістка сепарістка
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Не повезло дуре!Рано поехала.А подожди пока, такой же как она,введет посмертные пенсии для сепарастов и их семей, и ехать не надо бцдет.Домой принесут и еще спасибо скажут,что взяли.Ждем.
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допросить с пристрастием,поломать руки,ноги и устроить "самогубство" в камере!
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Какая же она повариха, если на первой фотографии она стоит со снайперской винтовкой?
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Запінять чи вже запінили - ось в чому питання..
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Сделать с ней то же самое что и с Емелькой Пугачевым.
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пособников надо отпускать с Богом на минные поля
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Яка вона молодець, ця прихильниця путлера, що в контактах фотки постила. Тепер у неї буде час подумати, що і навіщо вона в своєму житті робила.
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по зеленски не пособница террористов - а помощница повстанцов.
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Цензор.НЕТФотоПодіїПособницю терористів "ДНР" Пугачову затримали на блокпосту під Волновахою. ФОТО
 
 
 
 
 
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