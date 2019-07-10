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 Українського мандрівника Суріна звільнили з іранської в'язниці. ФОТО

Українського блогера і мандрівника Артемія Суріна звільнено з іранської в'язниці і він вже в Азербайджані, звідки продовжить свою подорож.

Про це повідомляє посольство України в Республіці Іран, передає Цензор.НЕТ.

"10 липня сталася безпрецедентна подія. Українського блогера і мандрівника Артемія Суріна звільнили з іранської в'язниці і він вже перебуває в Азербайджані, звідки продовжить свою подорож. Ця спецоперація вдалася завдяки професійним та злагодженим діям Посольства України при взаємодії з вищим політичним керівництвом Ірану", - йдеться в повідомленні.

"Ми цінуємо цей дружній жест з боку керівництва Ірану. Зайвий раз переконуюся, що не зважаючи на складність і делікатність питань, що виникають у процесі роботи, нас чують, до нас прислухаються і ми отримуємо підтримку на найвищому політичному рівні Ісламської республіки Іран", - сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ірані Сергій Бурділяк.

Українського мандрівника Суріна звільнили з іранської вязниці 01
Українського мандрівника Суріна звільнили з іранської вязниці 02

Суріна затримали 8 липня в місті Ардакан за звинуваченням у шпигунстві. Сурін встиг написати в Фейсбуці, що його затримали за наявність дрона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3136775
 
   
 Топ коментарі
 
с дроном в Иран поехал. Умница. Надо было взять ещё Тору и ящик американского виски.
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А чего он сразу в сомали не поехал?
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И Charlie Hebdo с карикатурой прихватил бы...
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... продолжит свое путешествие. Битому неймётся
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Оце спецоперация, Моссад курит за углом.
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В добрый путь. Не забудь заскочить к Ыну на чаёк
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с дроном в Иран поехал. Умница. Надо было взять ещё Тору и ящик американского виски.
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И Charlie Hebdo с карикатурой прихватил бы...
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надеюсь, иранцы коптер у придурка забрали
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В детстве маленькому не читали дедушку Корнея - "не ходите дети в Африку гулять", Иран не Африка, но сказка ложь да в ней намек, добрым молодцам намек. Этот калика перехожий всё-таки итальянец, а не украинец и девичья фамилия "Дурпецалло".
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Супер. Молодці дипломати. Мандрівнику - удачі.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоУкраїнського мандрівника Суріна звільнили з іранської в'язниці. ФОТО
 
 
 
 
 
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